Không tin nổi nhan sắc 38 tuổi của Hoàng Thuỳ Linh

Nữ ca sĩ khiến fan “see tình” không dứt.

Tối 12/9, Hoàng Thuỳ Linh đã có một đêm diễn đáng nhớ khi góp mặt tại sự kiện âm nhạc The World Of Heineken®. Xuất hiện với phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu âm thanh đến hình ảnh, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hoàng Thùy Linh biểu diễn tại sự kiện

Trong đêm nhạc, Hoàng Thuỳ Linh mang đến hàng loạt bản hit đã làm nên tên tuổi của mình, trong đó không thể thiếu bản phối mới của See Tình, ca khúc từng gây bão khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ cách xử lý âm nhạc, dàn dựng vũ đạo cho đến phong cách trình diễn, cô tiếp tục cho thấy màu sắc nghệ thuật đặc trưng vốn đã trở thành thương hiệu riêng, tạo nên một tiết mục vừa giàu tính giải trí vừa đủ sức giữ chân khán giả xuyên suốt phần trình diễn.

Tuy nhiên, bên cạnh phần trình diễn được đánh giá cao, chính nhan sắc của Hoàng Thuỳ Linh mới là điều được quan tâm nhiều hơn cả. Làn da căng bóng, thần thái tươi tắn khiến nhiều khán giả khó có thể tin nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 38.

Hoàng Thùy Linh với nhan sắc trẻ trung và vô cùng năng lượng trân sân khấu

Về phần trang phục, Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn một thiết kế corset tông xanh lá nổi bật, phần thân trên được đính kết tỉ mỉ tạo điểm nhấn sang trọng. Chân váy xòe bồng bằng chất liệu voan với họa tiết loang màu xanh rêu đậm nhạt đan xen được xử lý nhiều lớp ruffle, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển mỗi khi cô di chuyển trên sân khấu. Điểm nhấn còn đến từ hai dải ruy băng cùng tông buông dài từ vai, góp phần tăng thêm nét bay bổng cho bộ trang phục. Phụ kiện đi kèm là khuyên tai bản to đính đá cùng loạt vòng tay bản lớn, tất cả đều được phối hợp ăn ý với tông vàng ánh kim trên trang phục.

Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người khó tin vì nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 38

Dưới ánh đèn sân khấu, da của Hoàng Thuỳ Linh vẫn giữ được độ căng bóng, khoẻ khoắn mà không hề lộ chút dấu hiệu mệt mỏi nào dù phải vận động liên tục trong suốt tiết mục. Kiểu tóc búi gọn, chải mượt để lộ trọn gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú cùng thần thái tự tin quen thuộc của nữ ca sĩ. Lối trang điểm tông hồng nhẹ nhàng cũng góp phần khiến gương mặt cô trông trẻ trung và tươi tắn hơn hẳn so với tuổi thật.

Không chỉ ngoại hình, thần thái và khả năng kiểm soát hình thể trên sân khấu cũng là điều giúp Hoàng Thuỳ Linh ghi điểm trong mắt khán giả. Biểu cảm linh hoạt, vũ đạo dứt khoát cùng phong thái trình diễn đầy tự tin một lần nữa khẳng định bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ đã có gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Tại buổi tổng duyệt trước giờ diễn, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt mộc gần như không trang điểm những vẫn tạo được nhiều sự chú ý

Đáng chú ý, nhan sắc của Hoàng Thuỳ Linh không chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng lớp trang điểm kỹ lưỡng mà còn gây chú ý ở những khoảnh khắc đời thường giản dị nhất. Tại buổi tổng duyệt trước giờ diễn, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt mộc gần như không trang điểm, chỉ điểm nhẹ chút son cam đất trên môi. Khoác lên mình áo gile trắng phối cùng mũ lưỡi trai nâu trầm, cô vẫn toát lên thần thái tươi tắn với làn da đều màu, căng mịn, dù không hề có sự trợ giúp của lớp nền hay ánh đèn sân khấu. Chính khoảnh khắc đời thường ấy mới thực sự khiến khán giả phải xuýt xoa trước nét đẹp tự nhiên, “không tuổi” của nữ nghệ sĩ.

Trước đó, Hoàng Thuỳ Linh cũng vừa phát hành MV cho chiến dịch quảng cáo, vì vậy không ít không ít người hâm mộ bày tỏ mong muốn Hoàng Thuỳ Linh sớm công bố thêm những dự án mới, đặc biệt là một sản phẩm âm nhạc được đầu tư quy mô lớn hơn

Trước khi xuất hiện tại The World Of Heineken® vào tối 12/9, Hoàng Thuỳ Linh cũng vừa phát hành MV Chu Du hợp tác cùng VNeID. Dù đây là sản phẩm gắn liền với một chiến dịch quảng cáo, dự án vẫn được đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh lẫn phần thể hiện nghệ thuật. Sự kết hợp giữa âm nhạc và yếu tố thị giác vốn dĩ đã trở thành điểm nhấn quen thuộc trong cách nữ ca sĩ triển khai sản phẩm, bất kể đó là dự án cá nhân hay hợp tác. Sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua, không ít người hâm mộ bày tỏ mong muốn Hoàng Thuỳ Linh sớm công bố thêm những dự án mới, đặc biệt là một sản phẩm âm nhạc được đầu tư quy mô lớn hơn.

Nhắc đến Hoàng Thuỳ Linh, khán giả yêu nhạc Việt hẳn không còn xa lạ với hình ảnh một trong những nữ ca sĩ sở hữu màu sắc riêng biệt bậc nhất Vpop hiện nay

Nhắc đến Hoàng Thuỳ Linh, khán giả yêu nhạc Việt hẳn không còn xa lạ với hình ảnh một trong những nữ ca sĩ sở hữu màu sắc riêng biệt bậc nhất Vpop hiện nay. Không chỉ dừng lại ở tài năng âm nhạc, nữ ca sĩ còn ghi dấu bởi bản lĩnh, sự tinh tế và tư duy nghệ thuật sáng tạo hiếm có, thể hiện rõ qua việc lựa chọn con đường đưa chất liệu dân gian Việt Nam hoà quyện cùng hơi thở đương đại. Những bản hit như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, See Tình, Gieo Quẻ hay Tứ Phủ đều mang đậm tinh thần ấy khi pha trộn khéo léo giữa văn hoá truyền thống và các thể loại pop, electronic, dance hiện đại. Hai album phòng thu Hoàng và LINK cũng chính là minh chứng giúp cô khẳng định vị thế của một nữ ca sĩ hàng đầu ở dòng nhạc dân gian đương đại.

MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe - Hoàng Thùy Linh

Dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình ấy có lẽ là thời điểm Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại đường đua Vpop với ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe vào tháng 6/2019. Bài hát nhanh chóng chiếm vị trí số 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam trong nhiều ngày liên tiếp, đồng thời câu hát “để Mị nói cho mà nghe” trở thành trào lưu lan rộng trong giới trẻ.

Nối tiếp thành công đó, album Hoàng phát hành vào tháng 10 cùng năm chỉ mất ba tiếng để vươn lên vị trí số 1 trên Apple Music. Album tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng lớn như iTunes Vietnam, Apple Music Vietnam, Spotify và giành giải Album của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 năm 2020. Thành tích này giúp Hoàng Thùy Linh trở thành một trong những nghệ sĩ thắng đậm nhất giai đoạn 2019 - 2020.

Ba năm sau Hoàng, cô tiếp tục phát hành album phòng thu thứ tư LINK vào tháng 8/2022. Dự án gồm 9 ca khúc, trong đó nổi bật là Gieo Quẻ, See Tình và Đánh Đố. Gieo Quẻ nhanh chóng đạt Top 1 Trending YouTube chỉ sau vài ngày phát hành, đồng thời góp mặt trong Top 3 Billboard Vietnam Hot 100 Songs và Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs.

Album Hoàng của Hoàng Thùy Linh được đánh giá rất cao bởi Pitchfork

See Tình trở thành ca khúc giúp Hoàng Thùy Linh vươn ra thị trường quốc tế. Bản remix của bài hát tạo thành trào lưu nhảy trên TikTok, lan rộng tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Ca khúc tiếng Việt liên tục được nghệ sĩ, vận động viên cùng người dùng quốc tế sử dụng, đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với lớp khán giả chưa từng biết đến cô trước đó.

Sau hiệu ứng của See Tình, album LINK tiếp tục nhận được sự chú ý từ giới phê bình quốc tế. Pitchfork dành riêng một bài đánh giá và chấm dự án 7,2/10. Cây bút Joshua Minsoo Kim ghi nhận nguồn cảm hứng nhất quán của Hoàng Thùy Linh từ Hoàng đến LINK, khi nữ ca sĩ tiếp tục kết nối văn hóa Việt với âm thanh pop đương đại. Trong phần chia sẻ liên quan đến bài viết, anh còn gọi Hoàng Thùy Linh là “Queen of Vietnamese Pop” - “nữ hoàng pop Việt”.

Kể từ đó đến nay, Hoàng Thuỳ Linh chưa có thêm một album cá nhân nào trên đường đua comeback vốn ngày một sôi động của Vpop

Kể từ đó đến nay, Hoàng Thuỳ Linh chưa có thêm một album cá nhân nào trên đường đua comeback vốn ngày một sôi động của Vpop. Trong khi nhiều đồng nghiệp chọn cách liên tục ra mắt sản phẩm mới để duy trì độ nhận diện, Hoàng Thuỳ Linh lại đi theo một hướng khác, đó là lấn sâu hơn vào mảng nhạc quảng cáo. Thời gian qua, cô lần lượt xuất hiện trong loạt dự án gắn với các nhãn hàng như Ngồi Trên Ngai, Rực Rỡ 30, Kiềng 3 Chân, Khi Tình Yêu Đủ Lớn hay Làm Gì Phải Hốt, và Chu Du chính là sản phẩm mới nhất tiếp nối hướng đi này.

Trong nhiều năm, Hoàng Thùy Linh chủ yếu phát hành các sản phẩm âm nhạc gắn liền với các chiến dịch thương hiệu

Dù mục đích ban đầu phục vụ một chiến dịch quảng bá, những MV kể trên vẫn giữ được màu sắc quen thuộc trong âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh, nơi yếu tố truyền thống và văn hoá Việt tiếp tục được thể hiện qua lăng kính hiện đại. Thay vì chạy đua teaser hay tổ chức các hoạt động quảng bá rầm rộ cho một dự án cá nhân, nữ ca sĩ chọn cách duy trì sự hiện diện thông qua những sản phẩm thương mại có mức đầu tư không hề nhỏ. Hiệu quả của chiến lược này phần nào thể hiện qua lượt xem, khi nhiều MV quảng cáo của cô đạt từ vài triệu đến hàng chục triệu view, riêng Làm Gì Phải Hốt đã cán mốc hơn 142 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của Hoàng Thuỳ Linh trong lòng công chúng vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Càng hoạt động lâu năm, Hoàng Thùy Linh càng cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, trong khi nhan sắc vẫn giữ được nét tươi trẻ đến khó tin

Gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật là quãng thời gian không hề ngắn, đủ để một nghệ sĩ trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn ngoại hình. Vậy nhưng ở Hoàng Thuỳ Linh, dường như quy luật ấy không thực sự đúng. Càng hoạt động lâu năm, cô càng cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, trong khi nhan sắc vẫn giữ được nét tươi trẻ đến khó tin. Đã 4 năm trôi qua kể từ album phòng thu gần nhất, cả Vbiz vẫn đang nóng lòng chờ đợi một cuộc tái xuất thực sự bùng nổ, hứa hẹn khuấy động đường đua Vpop của Hoàng Thùy Linh.

Ảnh: FBNV