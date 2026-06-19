Không tin nổi hot girl đang nổi rần rần MXH hóa ra là 1 nam ca sĩ gen Z giả gái để kiếm cơm

Ai có ngờ người đẹp nổi đình đám MXH này lại là

Theo tờ Sohu, gần đây, người đẹp được mệnh danh "Cô gái thiên thần" bỗng gây sốt trên Douyin (TikTok Trung Quốc). Xuất hiện trên MXH chưa đầy 1 tháng, nhưng cô gái này nhận được nhiều sự yêu thích với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh quyến rũ và phong cách thời trang sexy cá tính. Các buổi livestream vào lúc 11 giờ đêm của "cô gái thiên thần" hút lượng người xem cực khủng. Điều đáng chú ý là dù nổi rần rần trên MXH, song hot girl này rất kín đáo. Ngoài tên tài khoản là "Xiaoniao", không ai biết thêm thông tin gì về người đẹp này.

Người đẹp được mệnh danh "Cô gái thiên thần" gây sốt trên MXH Trung Quốc. Nguồn: Weibo.

Hot girl này luôn mở các phiên livestream vào lúc 11 giờ khuya. Ảnh: Weibo.

Cô gái này nhận được nhiều sự yêu thích với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh quyến rũ và phong cách thời trang sexy cá tính. Ảnh: Sina, Sohu.

Đến ngày 18/6, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ sự thật về "cô gái thiên thần" khiến dân tình bật ngửa. Đó là hot girl này là trai giả gái. Điều làm khán giả choáng váng hơn nữa người hóa trang thành nữ, đứng sau tài khoản là "Xiaoniao" chính là Lâm Nhiễm - nam idol sinh năm 1999, là cựu thí sinh của show tuyển chọn thần tượng Sáng Tạo Doanh và Thiếu Niên Chi Danh.

Nam idol Lâm Nhiễm chính là "cô gái thiên thần" đang hot rần rần trên Douyin Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo tờ 163, sau khi tham gia 2 show sống còn tại Cbiz, sự nghiệp của Lâm Nhiễm không có nhiều bước tiến rõ rệt. Do đó, anh đã đổi nghề, quyết định trở thành streamer giả gái trên MXH để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Nào ngờ làm chưa được bao lâu, anh đã phát hiện danh tính thật.

Trên MXH, các khán giả Trung Quốc kinh ngạc, nhưng phải ngả mũ thán phục trước khả năng hóa trang thành nữ "quá chuẩn" của Lâm Nhiễm. Nhiều người cho rằng do sở hữu gương mặt lẫn vóc dáng nhỏ nhắn lại thêm kỹ thuật trang điểm, photoshop nên nam idol mới trở nên xinh đẹp, lung linh như con gái thật. Không ít khán giả cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục xem livestream, ủng hộ Lâm Nhiễm. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều fan nữ đã đề nghị Lâm Nhiễm quay video hướng dẫn make-up sau khi thấy anh trang điểm giả gái quá đẹp.

Nam ca sĩ hóa trang thành nữ mượt đến mức không ai nhận ra. Ảnh: Baidu.

Do thất nghiệp trong showbiz, Lâm Nhiễm phải rẽ hướng sang làm streamer giả gái để kiếm thu nhập. Ảnh: Baidu.

Lâm Nhiễm sinh năm 1999. Anh vào showbiz từ năm 2018 và ra mắt trong nhóm nhạc GOLDENAGE thuộc quyền quản lý của AIF Entertainment. Các sản phẩm tiêu biểu của Lâm Nhiễm có thể kể đến mini-album It's Amazing, đĩa đơn Twilight Snow, OST Mộ Thành Tuyết trong phim Bạch Phát Ma Nữ Ngoại Truyện...

Theo tờ Sohu, thời gian qua, nhiều cựu thí sinh đình đám của các show tuyển chọn thần tượng đình đám 1 thời của Trung Quốc như Sáng Tạo Danh hay Thanh Xuân Có Bạn đều sống chật vật. Trong đó, Kim Tử Hàm tinh thần bất ổn đã giải nghệ sớm, Vương Thừa Tuyển làm barista ở Úc, Bốc Phàm chuyển sang làm đạo sĩ... và mới nhất là trường hợp của Lâm Nhiễm.

Khán giả tiếc nuối cho những gương mặt từng được đánh giá cao về tiềm năng này không thể bám trụ lâu dài trong ngành giải trí. Song dư luận cũng dành cảm phục khi Lâm Nhiễm, Kim Tử Hàm, Vương Thừa Tuyển... vì đã dũng cảm rời khỏi ánh hào quang để tìm lấy sự ổn định, tự kiếm sống bằng công việc bình thường mà mình lựa chọn.

Kim Tử Hàm giải nghệ trong tình trạng tinh thần bất ổn. Không lâu sau khi rời showbiz, cô cạo trọc đầu. Ảnh: Sina.

Vương Thừa Tuyển làm barista ở Úc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu