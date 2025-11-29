Không tin nổi: Giáo viên bắt học sinh quỳ giữa trời lạnh vì "không dọn vệ sinh", mỗi người bị tát 5 lần mới được vào KTX

Tờ Sohu đưa tin, mới đây, MXH Trung Quốc xôn xao trước đoạn clip tại một trường nghề ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, nơi một số học sinh bị giáo viên bắt quỳ trên sàn lạnh vì “không dọn dẹp vệ sinh” và phải chịu những cái tát. Theo nhân chứng, các em phải chịu bị đánh 5 lần mới được vào ký túc xá.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều netizen bày tỏ lo ngại trước hình thức kỷ luật này, cho rằng việc bắt học sinh quỳ và đánh có thể ảnh hưởng đến tâm lý và nhân phẩm của các em. Một số người nhấn mạnh rằng giáo dục nên dựa trên tôn trọng và thấu hiểu, đồng thời kêu gọi nhà trường xem xét và điều chỉnh phương thức quản lý học sinh cho phù hợp.

Khoảnh khắc được các bạn học sinh lén quay lại.

Một số bình luận của dân tình:

- Thật khó tin là ở thế kỷ 21 vẫn còn xảy ra chuyện bắt học sinh quỳ và đánh. Đây rõ ràng không phải kỷ luật bình thường mà ảnh hưởng đến tâm lý và nhân phẩm các em.

- Nhìn clip mà thấy xót. Giáo dục phải là giúp học sinh trưởng thành, chứ không phải dạy họ sợ hãi hay phục tùng bằng bạo lực.

- Dù nhà trường nói đây chỉ là “kỷ luật”, nhưng hành động này là không thể chấp nhận. Học sinh cần được bảo vệ, không nên bị làm nhục trước tập thể.

- Các em còn trẻ, đang hình thành nhân cách. Những hình phạt như vậy có thể để lại tổn thương lâu dài, cả về tinh thần lẫn cách nhìn về quyền lực sau này.

- Giáo dục nên dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và hướng dẫn. Việc dùng roi và quỳ gối chỉ tạo ra sự phục tùng bề ngoài, chứ không dạy được bài học gì thật sự.

- Nhà trường nên xem xét lại phương thức quản lý và đào tạo giáo viên. Quyền lực không thể vượt lên trên nhân phẩm của học sinh.

- Mong rằng các cơ quan quản lý sẽ can thiệp, để không còn trường hợp nào học sinh bị phạt nhục nhã như thế này nữa.

Phần đông cho rằng việc ép học sinh quỳ và bị đánh không chỉ vượt quá kỷ luật, mà còn xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm cá nhân. Giáo dục đúng nghĩa phải dạy học sinh biết đứng vững, chứ không phải răn đe bằng bạo lực.

Theo nhiều chuyên gia, bạo lực trong quản lý học sinh xuất phát từ “lối tắt” trong giáo dục: dễ làm, không cần kiên nhẫn, không cần hiểu tâm lý học sinh, chỉ cần một câu mắng hay một cái roi là tạo ra sự phục tùng bề ngoài. Hậu quả là học sinh bị tổn thương tinh thần, còn nhà trường lại bỏ qua trách nhiệm giáo dục thực sự.

Hiện nhà trường cho biết sẽ “tăng cường đào tạo giáo viên” và khẳng định “cách phạt không phù hợp”. Sự việc một lần nữa nhắc nhở giáo dục là thắp sáng, không phải thuần hóa. Một đứa trẻ học cách quỳ dưới roi, làm sao có thể tự tin đứng vững giữa đời?

Thay vì bạo lực, giáo viên có thể áp dụng cách kỷ luật nào?

Trong giáo dục, kỷ luật là cần thiết để học sinh hình thành thói quen, ý thức trách nhiệm và tôn trọng quy định. Tuy nhiên, kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Thay vì dùng roi vọt hay ép học sinh quỳ gối, giáo viên có thể áp dụng nhiều phương pháp kỷ luật nhân văn, vừa duy trì trật tự, vừa bảo vệ nhân phẩm và tâm lý học sinh. Một trong những phương pháp cơ bản là giao tiếp và nhắc nhở trực tiếp. Khi học sinh vi phạm, giáo viên có thể trao đổi một cách bình tĩnh, giải thích hậu quả của hành vi, đồng thời yêu cầu sửa sai. Việc này giúp học sinh nhận thức lỗi lầm của mình mà không cảm thấy bị hạ nhục hay sợ hãi.

Bên cạnh đó, kỷ luật bằng hình thức hệ quả hợp lý cũng rất hiệu quả. Ví dụ, nếu học sinh không dọn vệ sinh, có thể yêu cầu các em tự hoàn thành phần việc còn thiếu hoặc tham gia thêm các nhiệm vụ cộng đồng trong lớp hoặc trường. Hình thức này vừa rèn tính trách nhiệm, vừa giúp học sinh hiểu rằng hành vi của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh, mà không cần dùng bạo lực.

Còn nhiều tranh cãi xung quanh các hình thức kỷ luật hiện nay (Ảnh minh họa)

Một phương pháp khác là khích lệ và thưởng phạt công bằng, thay vì chỉ tập trung vào trừng phạt. Khi học sinh thực hiện tốt quy định, giáo viên khen ngợi, tạo động lực tích cực; khi vi phạm, nhắc nhở hoặc áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ nhàng, có lý do rõ ràng. Đây là cách giúp học sinh cảm nhận được công bằng và tôn trọng, từ đó tự điều chỉnh hành vi.

Ngoài ra, giáo viên cũng có thể áp dụng kỷ luật tập thể kết hợp hướng dẫn cá nhân. Ví dụ, thông báo các quy định chung và nêu hậu quả cụ thể khi vi phạm, đồng thời dành thời gian lắng nghe, tư vấn cho từng học sinh có vấn đề. Phương pháp này vừa duy trì kỷ luật trong lớp, vừa đảm bảo học sinh không bị cô lập hay tổn thương tâm lý.

Tóm lại, kỷ luật trong giáo dục không cần bạo lực hay hạ nhục học sinh. Bằng việc áp dụng giao tiếp, hình phạt hợp lý, khích lệ và hướng dẫn cá nhân, giáo viên không chỉ duy trì trật tự mà còn giáo dục học sinh một cách tôn trọng, nhân văn, giúp các em phát triển toàn diện về nhân cách và kỹ năng sống.