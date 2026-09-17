Không tin nổi gái ngoan Vbiz cũng có ngày hở bạo thế này, sắc vóc bỏng mắt đố ai đọ lại

“Bỏng mắt” với diện mạo mới toanh của mỹ nhân này.

Sắc vóc táo bạo gây kinh ngạc

Tối 16/9, Ái Phương chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Buông Lòng, đánh dấu bước chuyển mình táo bạo trong hình ảnh của nữ ca sĩ. Ca khúc do chính Ái Phương sáng tác, được producer Machiot sản xuất, tiếp tục theo đuổi màu sắc Afro Pop pha trộn hơi thở Latin đầy gợi cảm và giàu năng lượng.

Ái Phương chính thức trình làng Buông Lòng, đánh dấu bước chuyển mình táo bạo trong hình ảnh của nữ ca sĩ

Nếu như trước đây khán giả quen thuộc với một Ái Phương nhẹ nhàng, sâu lắng thì lần này, nữ ca sĩ khiến ai nấy cũng phải ấn tượng với loạt tạo hình cực kỳ quyến rũ. Diện những bộ trang phục tôn dáng, khoe trọn đường cong cơ thể, Ái Phương mang đến hình ảnh phóng khoáng, bản năng và táo bạo hơn hẳn những sản phẩm trước đó. Làn da, mái tóc cùng ngôn ngữ cơ thể được khai thác triệt để, kết hợp cùng ánh sáng và bối cảnh villa Địa Trung Hải, tạo nên tổng thể vừa nghệ thuật vừa cuốn hút thị giác.

Diện những bộ trang phục tôn dáng, khoe trọn đường cong cơ thể, Ái Phương mang đến hình ảnh phóng khoáng, bản năng và táo bạo hơn hẳn những sản phẩm trước đó

Đây cũng là lần thứ hai Ái Phương giới thiệu hình tượng Rachel P, phiên bản đại diện cho tinh thần trình diễn phóng khoáng và sự tự tin với chính mình. So với lần ra mắt trước, Rachel P trong Buông Lòng được đẩy xa hơn về độ táo bạo, thể hiện rõ nét sự trưởng thành của Ái Phương khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để tận hưởng sức hút bản thân và chủ động với những rung động trong tình yêu.

Rachel P trong Buông Lòng được đẩy xa hơn về độ táo bạo, thể hiện rõ nét sự trưởng thành của Ái Phương khi dám bước ra khỏi vùng an toàn

Đồng hành cùng nữ ca sĩ trong việc xây dựng hình ảnh lần này là Giám đốc sáng tạo Sya Nguyễn, người đã gắn bó với Ái Phương từ thời điểm cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Sự thấu hiểu cá tính giúp cả hai tìm ra công thức phù hợp để chất Latin quyến rũ được bộc lộ rõ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế vốn có của Ái Phương, tránh sa đà vào việc phô trương hình thể.

Ở Buông Lòng, chất Latin quyến rũ được bộc lộ rõ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế vốn có của Ái Phương

Trong lần trở lại này với Buông Lòng, Ái Phương thể hiện quyết tâm đưa hình ảnh của Rachel P đến gần với công chúng theo cách riêng. Dễ dàng nhận thấy rằng, kể từ khi giới thiệu hình tượng này, nữ ca sĩ không chỉ dừng lại ở các sản phẩm âm nhạc đơn lẻ mà còn chủ động mở rộng sang nhiều hoạt động cá nhân khác.

Ái Phương thể hiện quyết tâm đưa hình ảnh của Rachel P đến gần với công chúng theo cách riêng

Việc lần đầu tổ chức thành công fanmeeting mang tên Ái Phương: The 1st Fancon chính là minh chứng rõ nét, cho thấy Rachel P không chỉ tồn tại qua MV hay ca khúc mà còn được đưa vào những trải nghiệm trực tiếp, nơi khán giả có thể gặp gỡ và kết nối với nữ ca sĩ trong một không gian thực.

Rachel P đang dần được Ái Phương xây dựng thành một hành trình dài hơi hơn, với dấu ấn trải rộng từ sản phẩm âm nhạc đến sân khấu biểu diễn và các hoạt động tương tác cùng người hâm mộ

Từ một hình tượng mới mẻ trong âm nhạc, Rachel P đang dần được Ái Phương xây dựng thành một hành trình dài hơi hơn, với dấu ấn trải rộng từ sản phẩm âm nhạc đến sân khấu biểu diễn và các hoạt động tương tác cùng người hâm mộ. Nhìn vào nhịp độ hoạt động sôi nổi hiện tại, khán giả hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi những sản phẩm mới từ Ái Phương trong thời gian tới. Thậm chí, một dự án âm nhạc quy mô lớn hơn như album mang đậm dấu ấn “nhân cách” Rachel P cũng không còn là điều quá xa vời.

Nhan sắc trước khi chuyển mình

Trước khi khai phá hình tượng Rachel P quyến rũ, Ái Phương từng gắn liền với những bản ballad sâu lắng và hình ảnh nữ tính, dịu dàng. Sở hữu chiều cao 1m72, nữ ca sĩ sinh năm 1989 bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu và giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2011. Khi đang là gương mặt người mẫu được chú ý, cô bất ngờ rẽ hướng sang ca hát, một quyết định định hình cả sự nghiệp của cô.

Ái Phương từng gắn liền với những bản ballad sâu lắng và hình ảnh nữ tính, dịu dàng

Sở hữu giọng hát trong trẻo và giàu cảm xúc, Ái Phương nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Từ những sân khấu phòng trà nhỏ, cô dần ghi dấu ấn qua loạt bản pop, ballad tinh tế như Trót Yêu, Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh hay Cô Dâu, được đông đảo khán giả yêu mến và nhận về các giải thưởng âm nhạc trong nước cho những nỗ lực của mình.

Sở hữu giọng hát trong trẻo và giàu cảm xúc, Ái Phương nhanh chóng được đông đảo khán giả yêu mến

Nhắc đến Ái Phương, khán giả khó lòng bỏ qua Đến Giờ Cơm của nhạc sĩ Minh Cà Ri, một trong những ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng người nghe suốt nhiều năm qua. Sức lan tỏa của bản hit này càng được củng cố sau phần trình diễn tại chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân năm 2022, khi Ái Phương nhiều lần nghẹn giọng ngay trên sân khấu vì quá xúc động. Ngay sau khi lên sóng, tiết mục nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ái Phương từng gây chú ý với phần trình diễn Đến Giờ Cơm đầy cảm xúc tại Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Ái Phương luôn được công chúng biết đến là một nghệ sĩ kín tiếng và không có những ồn ào về đời tư. Con đường âm nhạc của cô gắn liền với những sản phẩm nhẹ nhàng, sâu lắng và mang đậm chất tự sự. Cũng bởi tinh thần âm nhạc ấy, phong cách thời trang của Ái Phương trên sân khấu lẫn đời thường nhiều năm qua luôn thiên về sự kín đáo, thanh lịch, toát lên hình ảnh một nghệ sĩ nền nã và có phần cổ điển.

Phong cách thời trang của Ái Phương nhiều năm qua luôn thiên về sự kín đáo và thanh lịch

Hiếm khi nào công chúng thấy cô lựa chọn những thiết kế táo bạo hay phá cách, mà thay vào đó là sự an toàn, tinh tế được duy trì xuyên suốt hành trình nghệ thuật. Chính vì sự quen thuộc ấy trong mắt khán giả mà bước chuyển mình mạnh mẽ sau này của Ái Phương mới trở thành một cú lột xác thực sự, khiến không ít người phải bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Hiếm khi nào công chúng thấy cô lựa chọn những thiết kế táo bạo hay phá cách xuyên suốt hành trình nghệ thuật

Bước ngoặt thực sự trong hình ảnh của Ái Phương đến vào năm 2024, khi cô tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2. Từ sau hành trình này, nữ ca sĩ dần rũ bỏ vẻ nữ tính, an toàn quen thuộc để chuyển mình theo hướng gợi cảm nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, năng động, với sự ưu ái rõ rệt dành cho các thiết kế corset tôn eo, váy ôm sát hay cut-out khoe khéo vóc dáng săn chắc.

Ái Phương dần rũ bỏ vẻ nữ tính, an toàn quen thuộc để chuyển mình theo hướng gợi cảm sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2

Sự chuyển dịch ấy được cụ thể hóa vào tháng 7 vừa qua, khi Ái Phương phát hành MV Dịu Dàng Dịu Dàng, đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức với chất liệu Latin pha Afro Pop. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho hành trình của Rachel P, “nhân cách” âm nhạc đại diện cho tinh thần trình diễn và nguồn năng lượng luôn tồn tại bên trong nữ ca sĩ chứ không phải một hình ảnh được tạo dựng nhất thời.

Dịu Dàng Dịu Dàng đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức với chất liệu Latin pha Afro Pop, mở màn cho hành trình của Rachel P

Thực tế, trong suốt nhiều năm gắn liền với hình ảnh ca sĩ, nhạc sĩ của những bản tình ca giàu tự sự, ít ai biết rằng Ái Phương vốn luôn bị cuốn hút bởi âm nhạc US-UK, yêu thích Latin cũng như đam mê vũ đạo và sân khấu trình diễn từ rất lâu. Chính vì vậy, Rachel P không đơn thuần là một sản phẩm làm mới hình ảnh mang tính thời điểm, mà là cách Ái Phương gọi tên phần cá tính nghệ thuật đã âm thầm tồn tại trong cô suốt nhiều năm. Nếu nhiều nghệ sĩ chọn thay đổi để tạo sự mới mẻ, Ái Phương lại xem đây là lúc bản thân đã đủ trải nghiệm và bản lĩnh để trung thực với chính giá trị gốc của mình.

Dịu Dàng Dịu Dàng là chương mở đầu còn nhiều khoảng trống để Rachel P từng bước hé lộ thì Buông Lòng chính là lúc hình tượng ấy được mở rộng trọn vẹn hơn

Nếu Dịu Dàng Dịu Dàng là chương mở đầu còn nhiều khoảng trống để Rachel P từng bước hé lộ thì Buông Lòng chính là lúc hình tượng ấy được mở rộng trọn vẹn hơn, giúp Ái Phương thực sự bước ra khỏi vùng an toàn và sống hết mình với phiên bản quyến rũ và bản năng mà cô đã ấp ủ bấy lâu.

Ảnh: FBNV