Có những mảnh đất mà dù bạn có chuẩn bị sẵn bao nhiêu vốn từ vựng, bao nhiêu tính từ hoa mỹ nhất trong đầu, thì khi thực sự đứng trước nó, tất cả đều trở nên thừa thãi. Phú Yên chính là một nơi như thế.

Trước năm 2015, người ta biết đến xứ Nẫu chỉ như một trạm dừng chân mộc mạc trên dải đất miền Trung nắng gió. Nhưng rồi, khi những thước phim của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chạm ngõ điện ảnh, cả thế giới chợt bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ một thiên đường xanh mướt, nơi vẻ đẹp của Việt Nam hiện lên nguyên bản và thuần khiết đến tận cùng.

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp đã làm nên những con số kỷ lục ấy, thời điểm vàng để bạn xách ba lô lên và đi chính là vào mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm. Đây là lúc bầu trời xứ Nẫu cao xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng ươm như rót mật phủ lên những trảng cỏ, làm nổi bật lên sắc xanh ngọc bích của nước biển.

Đặc biệt, từ tháng 4 đến tháng 6, Phú Yên bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Biển lúc này hiền như một tấm gương lớn, sóng nhẹ và nước trong veo, đủ để bạn nhìn thấy từng rạn san hô khi thủy triều rút ở Hòn Yến. Không cần lặn sâu, không cần thiết bị cầu kỳ, chỉ cần bước chân ra biển khi nước rút, cả một thế giới sắc màu đã hiện ra ngay dưới chân. Còn nếu muốn tìm một khoảng lặng đúng nghĩa, hãy thả mình xuống làn nước mát lành ở Bãi Môn, nơi bình minh chạm vào mặt biển theo cách dịu dàng nhất.

Hành trình chạm vào linh hồn xứ Nẫu thường bắt đầu từ thành phố Tuy Hòa, men theo cung đường ven biển dẫn về Mũi Điện. Một bên là núi đá dựng đứng, một bên là đại dương trải dài bất tận, sắc xanh biến đổi theo từng chuyển động của ánh nắng. Khi xe lướt qua đèo Cả, khung cảnh vịnh Vũng Rô bất ngờ mở ra, tĩnh lặng và sâu lắng, nơi những con tàu nằm im như đang kể lại câu chuyện hào hùng của tàu Không số năm xưa.

Đi thêm một đoạn, Mũi Đại Lãnh hiện ra với ngọn hải đăng lặng lẽ canh giữ ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Đó không chỉ là một điểm đến, mà là một khoảnh khắc, nơi bạn đứng giữa trời đất bao la và nhận ra mọi xô bồ dường như tan biến.

Nếu Bãi Xép khiến người ta mê mẩn bởi sự đối lập giữa xương rồng gai góc và thảm cỏ xanh mềm mại, thì Ghềnh Đá Đĩa lại là tuyệt tác khiến bất cứ ai cũng phải sững sờ. Những cột đá lục giác đen bóng xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo đến khó tin, như thể thiên nhiên đã dành riêng nơi này cho sự kỳ diệu.

Không xa đó, Nhà thờ Mằng Lăng hiện lên cổ kính với lớp rêu phong nhuốm màu thời gian. Công trình mang kiến trúc Gothic này không chỉ là điểm check-in, mà còn lưu giữ dấu mốc quan trọng của văn hóa Việt, nơi cất giữ một trong những cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên.

Nhưng vẻ đẹp của Phú Yên không chỉ nằm ở cảnh sắc. Muốn hiểu trọn vẹn vùng đất này, hãy thử ghé chợ Giai Sơn, khu chợ được nhiều người gọi vui là rẻ nhất Việt Nam. Ở đó, những tờ tiền nhỏ vẫn đủ để đổi lấy một bữa ăn đậm đà hương vị biển. Tiếng rao mộc mạc, mùi mắm nồng nàn, hải sản tươi rói vừa cập bến và nụ cười hiền hậu của người dân… tất cả tạo nên một trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Ẩm thực nơi đây cũng giống như chính con người xứ Nẫu, giản dị nhưng sâu sắc. Một thố mắt cá ngừ đại dương nóng hổi, một tô bánh canh hẹ xanh mướt hay đĩa bánh xèo giòn rụm chấm cùng nước mắm chua ngọt, mỗi món ăn đều mang theo vị mặn của biển và cái tình của đất. Không cần hào nhoáng, Phú Yên vẫn khiến người ta nhớ mãi bởi chính sự nguyên sơ và bình yên hiếm có.

Sức hút ấy không chỉ nằm ở cảm nhận. Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh đã đón hơn 116.500 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng tới 51%, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của điểm đến này. Với doanh thu khoảng 245 tỷ đồng, Phú Yên không còn là “viên ngọc ẩn” mà đang dần trở thành cái tên sáng giá trên bản đồ du lịch, không chỉ của Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế.