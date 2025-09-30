Không thể tin nổi đây là mặt mộc của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư đang trở thành cái tên hot nhất màn ảnh Trung Quốc hiện tại nhờ bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Trong phim, cô vào vai Hứa Nghiên - một nữ MC tài giỏi, thành đạt và sắc sảo, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo là tuổi thơ đầy tổn thương. Đặc biệt, ở những phân cảnh hồi tưởng thời đi học, Triệu Lộ Tư khiến khán giả choáng váng khi để mặt mộc hoàn toàn. Không son phấn, không che khuyết điểm, vậy mà gương mặt vẫn trong trẻo, mịn màng như thiếu nữ 17. Nhiều người xem phải ngỡ ngàng vì không thể tin nổi đây mà mặt mộc của một nữ diễn viên ở độ tuổi U30.

Mặt mộc gây bất ngờ của Triệu Lộ Tư trong phim

Không chỉ ngoại hình hay mặt mộc, diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong tác phẩm lần này cũng khiến khán giả phải bất ngờ. Vào vai Hứa Nghiên - một nữ MC nổi tiếng, thành đạt, cô mang đến hình ảnh một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để không ai bắt nạt được, đủ thông minh để chinh phục vị tổng tài khó tính, nhưng cũng đủ ranh mãnh để dựng nên cả một câu chuyện không có thật về cuộc đời mình. Sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một tuổi thơ đầy tổn thương, bị cha mẹ ghẻ lạnh và chỉ nhận được tình thương từ bà ngoại.

Bộ phim khai thác khá nhiều phân đoạn hồi tưởng, nơi Hứa Nghiên còn là cô bé thiếu thốn tình cảm, thường xuyên chịu ấm ức và đau khổ khi thấy bố mẹ thiên vị chị gái. Trong những cảnh này, Triệu Lộ Tư mạnh dạn để mặt mộc, diện mạo nhợt nhạt để khắc họa sự tiều tụy của một cô bé bị bỏ rơi. Khán giả đặc biệt xúc động trước những phân cảnh khóc vì ấm ức, tủi hơn khi bị phân biệt đối xử bởi chính cha mẹ mình.

Hứa Nghiên không nhận được tình yêu thương của ba mẹ

Sự lột xác này đã góp phần không nhỏ vào sức nóng bùng nổ của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Bộ phim không chỉ gây sốt trên mạng xã hội mà còn lập kỷ lục về nhiệt độ thảo luận. Ngày 29/9 vừa qua, tác phẩm đã chính thức cán mốc nhiệt 30.000, trở thành bộ phim đạt cột mốc này nhanh nhất trên nền tảng năm nay. Đáng nói, thể loại ngôn tình hiện đại vốn khó lòng vươn tới con số này hơn so với cổ trang, thế nhưng Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại dễ dàng làm được dù nó còn không được nền tảng PR rầm rộ.

Với Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư đã chứng minh mình không chỉ là nữ thần mặt mộc mà còn có sự trưởng thành rõ nét trong diễn xuất cũng như cách xây dựng nhân vật. Chỉ không biết là sau thành công vang dội lần này, Triệu Lộ Tư có trở lại với con đường diễn xuất hay không.