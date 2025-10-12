Không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra với Park Min Young

Từng được mệnh danh là nữ hoàng rating của màn ảnh Hàn, Park Min Young luôn là cái tên bảo chứng cho thành công mỗi khi xuất hiện. Suốt hơn một thập kỷ qua, cô gắn liền với hình tượng ngọt ngào, thanh lịch và sở hữu bảng thành tích khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ từ Thư Ký Kim Sao Thế, Her Private Life cho đến Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi,... Park Min Young luôn được khen ngợi vì diễn xuất tinh tế và khả năng gánh rating cực đỉnh. Ấy vậy mà, ở thời điểm điểm hiện tại cái tên từng được xem là nữ hoàng đánh đâu thắng đó của dòng phim lãng mạn lại phải đối mặt với cú sốc lớn nhất sự nghiệp.

Bộ phim mới nhất của cô - Confidence Queen vốn được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt, đưa Park Min Young trở lại vị thế đỉnh cao sau thời gian dài bị chê một màu. Phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Park Hee Soon, Joo Jong Hyuk và được TV CHOSUN đầu tư mạnh tay. Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng, Confidence Queen nhanh chóng trở thành “vết trượt đau điếng” khi rating tụt xuống chỉ còn 0,7% - con số thấp nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Park Min Young.

Điều đáng nói là, trước đó cô chưa từng có phim nào dưới mốc 2%. Từ Thư Ký Kim sao thế? từng đạt đỉnh 10,6% cho đến Love in Contract dù không quá bùng nổ vẫn duy trì rating ổn định, Park Min Young luôn chứng minh sức hút khó thay thế. Bởi vậy, việc Confidence Queen chạm đá khiến công chúng choáng váng. Không ít khán giả thừa nhận họ không thể tin nổi rằng Park Min Young - biểu tượng của dòng phim tình cảm lại có ngày thất bại thảm hại đến thế.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ kịch bản rối rắm, thiếu điểm nhấn và lối kể chuyện gượng ép. Nhịp phim bị nhận xét là lê thê, thiếu cao trào, còn mạch cảm xúc của nhân vật chính không thuyết phục. Một số khán giả còn so sánh rằng Confidence Queen “giống như bản pha loãng của Big Mouth và Eve”, vừa cũ kỹ vừa thiếu chất riêng. Ngay cả diễn xuất của Park Min Young vốn luôn là điểm mạnh của mọi tác phẩm mà cô tham gia thì lần này cũng không đủ cứu nổi tổng thể. Nhiều bình luận cho rằng cô vẫn đẹp và chuyên nghiệp, nhưng đang bị mắc kẹt trong khuôn mẫu của chính mình, không thể bứt phá ở dòng phim, hình tượng mới.

Pha đáy rating xuống mức 0,7% không chỉ là con số, mà còn là gáo nước lạnh vào sự nghiệp của Park Min Young, ngôi sao từng được xem là “át chủ bài” của mọi nhà đài. Dẫu phim vẫn giữ được sức hút nhất định trên các nền tảng trực tuyến, thực tế phũ phàng là lượng người xem truyền hình Hàn Quốc đang quay lưng. Liệu Confidence Queen có thể gỡ gạc ở tập cuối, hay đây sẽ trở thành cột mốc đánh dấu ngày Park Min Young chính thức chạm đáy sự nghiệp?