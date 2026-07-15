Không thể tin mỹ nam vừa comeback đã có 40 đoàn phim xếp hàng chờ đón: Scandal to bằng trời không giảm được độ hot

Mỹ nam này vướng scandal tưởng mất sự nghiệp, nhưng khi vừa trở lại đã có tới 40 kịch bản được gửi tới.

Sau khoảng 1 năm 4 tháng tạm dừng sự nghiệp, mới đây Kim Soo Hyun đã chính thức tái xuất giới giải trí. Vào ngày 14/7 vừa qua, Chủ tịch thương hiệu thời trang BENCH (Philippines) - ông Ben Chan đã chia sẻ những hình ảnh hậu trường buổi quay quảng cáo của Kim Soo Hyun. Đến ngày 15/7, Kim Soo Hyun cũng thông báo về sự trở lại của bản thân, đồng thời chia sẻ lại bài đăng của ông Ben Chan.

Kim Soo Hyun đã chính thức tái xuất giới giải trí.

Kim Soo Hyun đã hoạt động trở lại và ngay lập tức nhận tới 40 kịch bản.

Đáng chú ý, ngay khi có thông tin Kim Soo Hyun hoạt động trở lại, đã có khoảng hơn 40 kịch bản bao gồm cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình được gửi tới cho anh. Điều này là minh chứng cho đẳng cấp và giá trị của một ngôi sao hàng đầu. Ngoài ra, anh cũng đang có nhiều cơ hội hợp tác ở trong và ngoài giới giải trí bên cạnh việc đóng phim.

Tất nhiên việc Kim Soo Hyun sẽ tham gia dự án nào là điều mà những người hâm mộ anh đang rất nóng lòng muốn biết. Nhưng trước mắt, còn một điều khác có lẽ cũng được ngóng đợi không kém, đó là khi nào Disney+ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của bộ phim Knock Off. Với sự trở lại của Kim Soo Hyun, dĩ nhiên người hâm mộ rất mong bộ phim này sẽ sớm được phát sóng.

Người hâm mộ của Kim Soo Hyun đang rất hy vọng vào việc Knock Off sẽ sớm được ra mắt.

Kim Soo Hyun thời gian qua dính ồn ào liên quan tới cố diễn viên Kim Sae Ron. Đây được xem là scandal lớn nhất của giới giải trí Hàn Quốc trong năm 2025. Kim Soo Hyun bị gia đình Kim Sae Ron và Viện Garosero tố cáo hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên, đồng thời gây áp lực về khoản nợ 700 triệu won, khiến cô chịu nhiều áp lực.

Suốt 1 thời gian dài, dư luận hướng sự công kích về phía Kim Soo Hyun. Nhiều nhãn hàng ngưng hợp tác với anh. Danh tiếng đang trên đỉnh của Kim Soo Hyun sau thành công rực rỡ của Nữ Hoàng Nước Mắt xuống dốc nghiêm trọng. Dẫu vậy, vẫn có những người hâm mộ vẫn tin tưởng Kim Soo Hyun, ở bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất. Và rồi sự kiên trì của họ cũng mang ánh sáng trở lại khi cán cân trong cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun với Viện Garosero đảo chiều.

Người hâm mộ đang chờ đợi Kim Soo Hyun sẽ comeback thật mạnh mẽ với 1 dự án đạt tiếng vang lớn giống như những gì anh từng có được ở Nữ Hoàng Nước Mắt.

Nhiều thông tin tiêu cực về Kim Soo Hyun được chứng minh là không đúng sự thật, trong khi Kim Se Ui - người đứng đầu kênh Youtube Viện Garosero hiện đã bị bắt. Kim Se Ui xin xem xét lại quyết định tạm giam nhưng tòa không chấp thuận nên tiếp tục bị giam trong quá trình điều tra. Hiện tại, Kim Se Ui đối mặt với các cáo buộc vu khống, phát tán hình ảnh và thông tin riêng tư, vi phạm luật liên quan đến chống theo dõi và quấy rối.

nguồn: Star News

Thu Phong