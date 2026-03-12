Không thể tin đây là em gái thủ môn Lâm Tây: "Thiên thần nhỏ" hoá mỹ nhân chân dài sexy, "cam thường" vẫn xinh vô đối

Gần đây, hot girl Đặng Thanh Giang – em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm “Tây”) - bất ngờ gây chú ý lớn trên mạng xã hội chỉ với một khoảnh khắc được mẹ chụp vội trên đường.

Trong bức ảnh, Thanh Giang ngồi trên bậc thềm bên ngoài nhà hát, cô nàng vắt chân khá thoải mái và chăm chú xem điện thoại. Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường, không hề tạo dáng cầu kỳ, cô nàng vẫn khiến dân mạng “đứng hình” bởi thần thái nổi bật. Dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt nghiêng cúi xuống vẫn toát lên vẻ xinh đẹp chuẩn mỹ nhân.

Nhan sắc em gái Lâm tây qua "camera thường" gây sốt

Điểm gây chú ý nhất chính là vóc dáng cực phẩm của cô nàng ở tuổi 19. Thanh Giang sở hữu vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man và body cân đối, tạo nên vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa cuốn hút. Chỉ một khung hình chụp bằng "camera thường", không cầu kì chỉnh sửa cũng đủ khiến netizen phải trầm trồ vì visual nổi bần bật.

Nhìn Thanh Giang ở hiện tại, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhớ lại hình ảnh cô bé ngày nào. Khi còn nhỏ, em gái Lâm “Tây” gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nét đáng yêu như búp bê. Những bức ảnh thời thơ ấu của Thanh Giang luôn mang đến cảm giác về một thiên thần nhỏ mỏng manh, dịu dàng tuyệt đối.

Em gái Đặng Văn Lâm thủa nhỏ xinh như búp bê sống

Văn Lâm vô cùng yêu thương em gái nhỏ

Thế nhưng theo thời gian, cô nàng đã có màn “dậy thì thành công” ngoạn mục. Từ cô bé xinh xắn, Thanh Giang giờ đây trở thành mỹ nữ Gen Z với chiều cao nổi bật, thân hình mảnh mai, gu thời trang cá tính và thần thái cuốn hút.

Sự thay đổi rõ rệt ấy khiến nhiều người phải thốt lên rằng: bé thì xinh như búp bê, lớn lên lại trở thành mỹ nhân gợi cảm khiến ai nhìn cũng khó rời mắt. Chỉ cần vài khoảnh khắc đời thường, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đủ khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả.

Em gái Lâm tây xinh cỡ này