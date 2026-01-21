Không thể tin có cặp chị em lệch nhau 16 tuổi: Nhà gái U50 mà quá trẻ, mặt đó phải trừ 20 tuổi

Mới đây, tờ OSEN của Hàn Quốc đưa tin Ha Ji Won và Kim Min Kyu hiện đang tích cực xem xét lời mời tham gia bộ phim truyền hình mới mang tên Infidelity Hunter. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, khi mà Ha Ji Won luôn được coi là một trong những minh tinh hàng đầu Kbiz, bảo chứng cho chất lượng của mọi dự án cô tham gia.

Ha Ji Won và Kim Min Kyu nhiều khả năng sẽ kết hợp với nhau ở dự án mới mang tên Infidelity Hunter.

Đối với thông tin Ha Ji Won kết hợp với Kim Min Kyu ở dự án mới, rất nhiều người mong mỏi nó sẽ trở thành hiện thực. Dù đã bước sang tuổi 47, Ha Ji Won vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung và xinh đẹp hiếm thấy. Ở trạng thái hiện tại, nếu không biết cô là ai, hẳn không ít người cho rằng nữ diễn viên chỉ mới ở độ tuổi trên dưới 30, khi mà gương mặt của cô phải trẻ hơn tuổi thật tới khoảng 20 năm.

Dù đã U50 nhưng Ha Ji Won như mới trên dưới 30 tuổi mà thôi.

Vẻ đẹp nam tính, trưởng thành của Kim Min Kyu rất hợp với Ha Ji Won.

Trong khi đó, Kim Min Kyu lại mang vẻ ngoài nam tính và hình tượng trưởng thành. Khi đặt cạnh Ha Ji Won, một mỹ nhân nổi tiếng với thần thái và khí chất hàng đầu làng giải trí, nam diễn viên không hề bị lép vế. Ngược lại, vẻ đẹp của Ha Ji Won và Kim Min Kyu khi đặt cạnh nhau càng khiến khán giả kỳ vọng vào phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai người. Nếu cả hai chính thức xác nhận tham gia Infidelity Hunter, đây có thể sẽ là một trong những màn kết hợp đáng mong đợi bậc nhất của màn ảnh Hàn trong thời gian tới.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, Ha Ji Won đã quá nổi tiếng với khán giả Việt nói riêng và vô vàn khán giả khắp châu Á nói chung. Cô nổi tiếng qua loạt vai chính trong các tác phẩm kinh điển như Hwang Jin Yi, Khu Vườn Bí Mật, Hoàng Hậu Ki... Trong khi đó Kim Min Kyu từng nổi như cồn thời điểm bộ phim lãng mạn Hẹn Hò Chốn Công Sở phát sóng hồi năm 2022.

Với khán giả Việt, Ha Ji Won nổi tiếng nhất với bộ phim kinh điển Hoàng Hậu Ki.

Kim Min Kyu từng là chàng nam phụ rất được yêu thích của Hẹn Hò Chốn Công Sở.

Cho những ai chưa biết, Infidelity Hunter là dự án phim do Dooframe sản xuất - đơn vị từng đồng sản xuất bộ phim Shin's Project (2023) do ngôi sao gạo cội Han Suk Kyu đóng chính. Vai trò đạo diễn do Kim Seung Ho đảm nhiệm. Ông là người từng đứng sau các bộ phim như Sisyphus: Thần Thoại của Park Shin hay Tuổi 25, Tuổi 21 do Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk đóng chính. Kịch bản phim được chấp bút bởi biên kịch Hwang Bo Kyung. Hiện tại, dự án đang trong quá trình thảo luận để phát sóng trên đài tvN. Theo kế hoạch, Infidelity Hunter sẽ hoàn tất quá trình casting và bắt đầu ghi hình trong nửa đầu năm nay.

nguồn: OSEN