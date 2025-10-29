Không thể mê nổi Doãn Quốc Đam

Tập 35 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục xoáy sâu vào mối quan hệ căng thẳng giữa Đăng (Doãn Quốc Đam) - Linh (Lan Phương) - Mỹ Anh (Phương Oanh), khi mọi bí mật và cảm xúc bị dồn nén bắt đầu nổ tung.

Sau buổi trưa mà Linh chủ động hẹn gặp Mỹ Anh, Đăng tỏ ra bực bội và không thể kiềm chế. Sau khi về đến công ty, Đăng gọi điện cho Linh để làm rõ mọi việc nhưng câu trả lời của Linh càng khiến nỗi sợ hãi của anh tăng lên.

Ở một bên khác, Mỹ Anh bắt đầu cảm nhận rõ sự xa cách trong cuộc hôn nhân. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi lo trong lòng ngày càng lớn khi Đăng né tránh, thậm chí không bắt máy điện thoại.

Và chính sự lo sợ bị phát hiện bí mật khiến Đăng dễ dàng nổi cáu với vợ hơn. Anh tự cảm thấy mình bị vợ kiểm soát mọi thứ, từ miếng ăn cho tới giấc ngủ khiến cuộc sống của anh trở nên tù túng, ngột ngạt.

Khi về nhà, Đăng sẵn sàng nổi cáu với vợ trong bữa ăn, dẫn tới không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Việc nhân vật Đăng liên tục nói khi đang nhai cơm khiến mọi người không hài lòng

Khi mọi thứ đỉnh điểm, Đăng chủ động hẹn riêng Linh để hỏi thẳng: "Em muốn gì?". Linh đáp nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý rằng cô chỉ muốn công việc sớm được xúc tiến, hợp đồng nhanh được ký kết. Nhưng rồi, cô không giấu được cảm xúc thật: "Em tự hỏi có phải vì mối quan hệ của chúng ta cản trở anh?"

Câu hỏi như nhát dao khiến không khí lặng đi. Đăng đáp lại ngắn gọn, lạnh lùng: "Không có mối quan hệ gì hết".

Một lời phủ nhận thẳng thừng, nhưng trong ánh mắt anh vẫn thấp thoáng sự bối rối. Linh im lặng, ánh nhìn vừa tự trọng vừa cay đắng. Khoảnh khắc ấy phơi bày tất cả sự mâu thuẫn của hai con người từng lạc lối vì cảm xúc.

Cuối tập phim, sau khi gặp Linh trở về, Đăng cảm thấy hối hận vì đã nổi cáu với vợ nên đã quyết định xin lỗi.

Có thể nói tập 35 là tập mà xoay quanh rất nhiều liên quan tới mối quan hệ của Đăng - Linh - Mỹ Anh. Tuy nhiên, dù tình tiết được đẩy lên cao, diễn xuất của Doãn Quốc Đam lại gây tranh cãi.

Nhiều khán giả cho rằng anh đang "đuối sức" trong việc thể hiện nội tâm nhân vật người đàn ông mắc kẹt giữa tội lỗi, trách nhiệm và tình cảm cấm đoán. Biểu cảm của anh bị nhận xét là thiếu tinh tế, ánh mắt đơ, giọng thoại đều đều, không truyền được cảm xúc của một người đàn ông đang giằng xé giữa hai người phụ nữ.

Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng, "nhìn gương mặt nhạt nhẽo, không thấy sự giằng xé", "biểu cảm chẳng đạt gì cả", "vừa nhai vừa nói, không cảm xúc", hay "càng ngày diễn càng dở". Những lời nhận xét ấy phản ánh rõ sự thất vọng của người xem, đặc biệt là khi Đăng vốn là một nhân vật nặng về tâm lý, kiểu vai từng giúp Doãn Quốc Đam tỏa sáng trong nhiều dự án trước đây.

Cụ thể, khi diễn cảnh nói chuyện cùng Linh, Doãn Quốc Đam dường như không thể diễn ra cái nét của một người đàn ông đang đứng trong ranh giới vừa lo sợ vừa bực tức. Từ ánh mắt, cử chỉ cho tới giọng nói của anh không hề toát ra được tinh thần mà khán giả mong muốn.

Khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang đi đến cao trào, sự mờ nhạt của nhân vật Đăng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Một bộ phim có bối cảnh đời thường, lời thoại chân thực, đáng lẽ phải dựa nhiều vào diễn xuất tinh tế để khắc họa những tổn thương hôn nhân nhưng ở tập này, mọi cảm xúc dường như dừng lại ở mức "diễn cho có".

Ở giai đoạn bộ phim cao tráo, khán giả chờ đợi sự xử lý tinh tế hơn ở Doãn Quốc Đam cho những tình huống đinh.