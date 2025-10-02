Không thể mê nổi cảnh nóng của Denis Đặng

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập 24 tiếp tục là một tập phim gây tranh cãi gay gắt vì cảnh nóng của cặp đôi Ngân (Việt Hoa) - Trường (Denis Đặng). Sau nụ hôn dưới mưa trên du thuyền, Ngân bỏ về Hà Nội, cố gắng tránh mặt Trường trong khi Trường quyết tâm theo đuổi và muốn biết tại sao Ngân cứ né tránh mình. Tưởng đâu sẽ là hành trình tán tỉnh, đuổi bắt dài, ai ngờ chỉ qua vài ba câu nói trong lần Trường đến tận nhà tìm Ngân, Ngân đã một lần nữa xiêu lòng, trao nụ hôn thứ hai và sốc hơn nữa và có cả màn ân ái nóng bỏng với chàng trai mới quen đôi ba ngày.

Cảnh nóng của Ngân và Trường cũng là điểm nhấn gây tranh cãi gay gắt trong tập 24. Ngoài việc đây là một cảnh phim khá táo bạo so với sóng giờ vàng và trông hơi... sến ra thì mối quan hệ của Ngân và Trường cũng diễn biến quá nhanh khiến người xem cực kỳ khó chịu. Hai người mới gặp nhau 2 ngày trên du thuyền, Trường tới Hà Nội bám theo Ngân thêm 1 ngày, đã thế Ngân còn được xây dựng với hình tượng là một cô gái độc lập, tự chủ, không thích tình yêu. Việc cô ngả vào lòng tổng tài quá nhanh khiến người xem lấn cấn vô cùng. Và dĩ nhiên diễn xuất của Denis trong cảnh này, thêm cả cảnh cởi áo nấu ăn sáng ngay sau đó cũng khiến người xem phải nổi da gà, ngại thay cho bộ phim.

Cảnh nóng gây tranh cãi, nhận bão chê bai của Denis Đặng

Bình luận của khán giả:

- Thường xem cảnh nóng là mình thấy ngại ngại ý mà sao xem đôi này thấy buồn cười vậy.

- Chuông xe đạp quá mấy bà ơi, nhất là cảnh tổng tài cởi áo.

- Mọi thứ cứ ngang phè ra, đâu ra tự nhiên có cảnh nóng, ôi nổi da gà quá.

- Cảnh nóng xong lại còn xưng tôi - em, tui cười đến chết.

- Tưởng Ngân thế nào, mới quen 2 - 3 ngày, thà là tình 1 đêm thì không nói, này còn yêu như chết đi sống lại sau 3 ngày quen.

Denis Đặng ngay từ những cảnh phim đầu tiên xuất hiện ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã nhận về vô số bình luận tiêu cực. Khán giả so sánh anh với Lương Chính Hiền của bản Trung, cho rằng Denis không có thần thái, khí chất của một tổng tài phong lưu, phóng đãng, giàu có. Số khác lại chưa hài lòng với diễn xuất của Denis - người lần đầu tiên ra mắt với vai trò một diễn viên truyền hình. Thực tế trước vai diễn Trường, Denis mới chỉ một vài lần thử sức công việc diễn xuất thông qua các MV chủ yếu mang màu sắc đam mỹ. Việc một gương mặt quá mới lại phải đảm nhận vai diễn có yêu cầu cao về ngoại hình, khí chất khiến Denis Đặng phải đối diện với quá nhiều tranh cãi.