Không thể 'Let it go': Búp bê ma ám Elsa bị quẳng đi nhiều lần nhưng vẫn tìm đường quay về 'ám quẻ' người sống, hót tiếng Tây điếc cả tai

Chắc chẳng ai còn lạ gì bộ phim "Frozen" nổi tiếng đâu nhỉ?

Từ người lớn cho tới con trẻ, ai cũng biết tới chuyến phiêu lưu của cô công chúa Elsa xinh đẹp, dũng cảm cùng với những người bạn ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Ngày hôm nay, hãy tạm quên Elsa trên màn ảnh bạc và cùng làm quen với một nàng búp bê Elsa cũng xinh đẹp, đáng yêu nhưng mỗi tội bị... ma ám!

Giáng sinh năm 2013, một cô bé sống tại thành phố Houston (Mỹ) được bố mẹ tặng cho một món quà, không ngoa khi nói rằng món quà chính là ước mơ của các thiếu nữ tuổi chưa lớn thời đó, một nàng búp bê Elsa cực kì xinh đẹp.

Hồi chưa bị vong nhập.

Ui, trông nàng yêu lắm, cũng chiếc váy xanh, cũng mái tóc vàng và chiếc mũi cao như tháp Eiffel.

Chưa kể, trên cổ Elsa búp bê còn có một chiếc công tắc, mà mỗi lần bật lên, bài hát "Let it go" lại vang lên thánh thót. Khỏi phải nói cô bé yêu thích con búp bê thế nào, đi đâu cũng ôm ấp mang theo.

Cô bé yêu Elsa lắm nên Elsa cũng không ngại thể hiện tình cảm để cô bé biết! Lần nào bé để Elsa ở chỗ này, thì y như rằng một lúc sau Elsa... sẽ xuất hiện ở chỗ khác như đang muốn rủ chơi "trốn tìm".

Một lần thì còn có thể coi là bình thường, nhưng chục lần thì cả nhà chắc chắn là Elsa đã bị vong nhập!

Nhưng có lẽ chiếc vong này khi còn sống là một ca sĩ chính hiệu, mà còn là song ngữ mới ghê! Bằng chứng là vào năm 2015, Elsa búp bê tự dưng bỏ nghiệp ca hát và ... chuyển sang nói luyên tha thuyên thuyên tiếng Tây Ban Nha!?

Mặc dù cả nhà đã tìm hiểu sái cả cổ, nhưng rõ ràng là con quái quỷ này nó chỉ hát tiếng Anh bao năm nay, sao tự dưng giờ nó lại "hót" tiếng Tây Ban Nha nhỉ?

Elsa vong nhập "hót" tiếng Tây Ban Nha điếc cả tai.

Mẹ cô bé, chị Emily Madonia kể rằng, điều làm cả nhà sợ nhất là nó đã "trường kì kháng chiến" hót được 6 năm nay mà không cần phải thay pin lần nào.

Thế mới ghê! Chưa kể đêm cả nhà đang ngủ, thì nó lại cất "giọng ca oanh vàng" lên như trêu ngươi mọi người.

Và thế là vào tháng 10 năm 2019, gia đình Madonia quyết định tống cổ con ma lắm mồm này ra khỏi nhà!

Tuy bị ghét như mẻ, nhưng có vẻ oan hồn này lại rất quý và coi nhà Madonia là gia đình thứ 2 của nó, đúng theo phong cách "cả nhà muốn bỏ mày, nhưng mày lại không muốn bỏ nhà".

Vì đây là lần thứ n vứt nó vào thùng rác, và sau đó đúng 1 tuần lại thấy con búp bê ngồi chồm hỗm trên ghế sofa ở phòng khách.

Cực chẳng đã, chồng chị Emily đã phải gói 2 lần túi rác, đóng gói cẩn thận rồi nhét nó vào đáy thùng rác. Thế mà bẵng đi du lịch mấy hôm, về nhà đã thấy nó đang đứng lù lù trước cửa...

Ngạc nhiên chưa?

Emily đã phải lên mạng cầu cứu các nhà trừ tà, tham khảo đủ các phong cách trấn yểm con búp bê "nhiễu sự" này.

Khi được hỏi liệu có phải đang bị một kẻ nào đó cố tình "troll" gia đình không, chị đã kể rằng con búp bê này có một vết bút màu mà con chị tô lên, vì vậy không thể nhầm được.

Dù cả gia đình đã cầu xin rã bọt mép, nhưng con búp bê vẫn cứ "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". Nó cứ nói luyên thuyên, mặc kệ ai van nài!

Trong những nỗ lực cuối cùng, con búp bê đã được đóng gói và gửi đến cho một người bạn của gia đình ở tận bang Minesota, cách đó khoảng 2000km.

May mắn thay, người bạn nhiệt tình kia ngày nào cũng chụp ảnh lên và update rằng con ma vẫn đang bị giữ chân ở đây chứ không đi đâu cả!

Đã được trấn yểm... trong gara nhà người bạn thân!

Mặc dù bài viết trên Facebook của chị Emily được cẩn thận đính kèm vào nguồn, nhưng đến thời điểm này thì bài viết đã bị gỡ mà không rõ lý do.

Không biết có phải do con ma cảm thấy cay cú quá mà lên Facebook để report đòi gỡ bài không?

Đúng là chuyện tâm linh không thể cợt nhả được!