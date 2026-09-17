Không thể giấu mãi: Nga lần đầu phô diễn loại vũ khí bí ẩn sẽ giúp Su-57 “bán cháy hàng”

Đáng chú ý, các sản phẩm này đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế và chính thức ra mắt tại Ai Cập.

Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein International Airshow 2026 diễn ra ở Ai Cập, phía Nga đã lần đầu tiên công khai trước công chúng dòng đạn không quân mới thuộc họ S-71.

Đây là vũ khí được thiết kế riêng cho tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ các chuyên gia quốc tế. Điều khiến giới quan sát đặc biệt quan tâm là việc các sản phẩm này, theo thông tin từ nhà sản xuất, đã hoàn thành các đợt thử nghiệm trong môi trường chiến đấu thực tế trước khi có màn ra mắt chính thức trên trường quốc tế.

Loại đạn này bao gồm hai biến thể: S-71M "Monochrome" và S-71K "Kover". Đại diện của Tập đoàn Rosoboronexport mô tả đây là "mắt xích chuyển tiếp" giữa tên lửa truyền thống và máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Theo đó, các nhà phát triển đã nỗ lực kết hợp những ưu điểm vượt trội của cả hai dòng vũ khí. Ngoài ra, hướng tiếp cận này còn giúp bảo đảm hiệu quả tác chiến cao trong khi chi phí sản xuất lại tương đối tối ưu.

Tại sao dòng đạn mới lại được gọi là "đứa con hybrid" giữa tên lửa và UAV?

Ảnh PETERSBURG MEDIA.

Điểm đặc trưng nhất của dòng S-71 nằm ở tư duy tác chiến độc đáo. Khác với các loại tên lửa không quân truyền thống, những sản phẩm mới này được trang bị các tính năng vốn có của các hệ thống máy bay không người lái hiện đại. Nhờ đó, máy bay có thể phóng đạn về phía khu vực nghi vấn có mục tiêu, sau đó người điều khiển hoàn toàn có thể hiệu chỉnh chi tiết các tham số tấn công ngay cả khi đạn đã rời bệ phóng.

Cơ chế này giúp mở rộng đáng kể khả năng tác chiến của không quân khi tập kích các mục tiêu cơ động. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế cũng hướng tới việc tạo ra một loại vũ khí đa năng: vừa có thể bố trí gọn gàng bên trong khoang vũ khí nội bộ của Su-57 nhằm duy trì tối đa khả năng tàng hình của máy bay, vừa có thể treo ở các điểm treo bên ngoài để tăng cơ số đạn mang theo.

Những thông tin đã biết về S-71M "Monochrome"

Sản phẩm S-71M "Monochrome" thuộc phân khúc đạn tuần kích. Sau khi phóng, người điều khiển có thể liên tục điều chỉnh hướng bay, thậm chí lựa chọn mục tiêu có độ ưu tiên cao nhất ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, hệ thống này đạt hiệu quả rất cao khi tấn công các phương tiện bọc thép đang di chuyển, các đoàn xe vận tải cũng như sinh lực địch.

Trái ngược với các loại tên lửa thông thường vốn chỉ bay theo một tọa độ cố định sẵn sau khi rời bệ phóng, "Monochrome" có khả năng linh hoạt thích ứng với những thay đổi của chiến trường. Điều này giúp gia tăng đáng kể xác suất tiêu diệt mục tiêu thành công — yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cục diện tác chiến biến chuyển nhanh chóng. Sự linh hoạt này được đánh giá là một trong những ưu thế vượt trội nhất của dòng đạn mới.

S-71K "Kover" được chế tạo để làm gì?

Biến thể thứ hai trong họ vũ khí này mang tên S-71K "Kover". Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, đây được xem là giải pháp thay thế có chi phí hợp lý hơn so với dòng tên lửa hành trình Kh-69. Dù vậy, nhiệm vụ cốt lõi của nó vẫn là tiến công các mục tiêu mặt đất, đồng thời duy trì tầm bắn xa cùng độ chính xác cao.

Về ngoại hình, "Kover" có sự khác biệt rõ rệt so với các dòng tên lửa không quân quen thuộc. Thân đạn rộng và gọn gàng, kết hợp với cánh gấp cùng phần đuôi hình chữ V. Kết quả là trông nó giống một chiếc UAV cỡ nhỏ hơn là một quả tên lửa. Chính đặc điểm thiết kế độc đáo này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các chuyên gia quân sự quốc tế tại triển lãm ở Ai Cập.

Các dòng đạn mới mang lại lợi thế gì cho Su-57?

Sự xuất hiện của họ đạn S-71 giúp mở rộng đáng kể năng lực diệt mục tiêu mặt đất của tiêm kích Su-57. Từ nay, mẫu tiêm kích chủ lực của Nga sẽ được tiếp sức bởi một kho vũ khí đa dạng hơn, qua đó tăng cường tính linh hoạt khi triển khai trong nhiều kịch bản tác chiến khác nhau — từ các đòn đánh phẫu thuật chính xác cao vào các mục tiêu chiến lược quan trọng cho đến việc tiêu diệt các mục tiêu di động trên chiến trường.

Giới chuyên gia nhận định rằng, việc tập trung phát triển các loại đạn dược tầm xa, độ chính xác cao với chi phí phải chăng hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển vũ khí hàng không hiện đại.

Nếu các thông số kỹ thuật công bố được kiểm chứng trên thực tế, tầm vóc của dự án này sẽ tăng lên đáng kể. Hơn thế nữa, S-71 "Monochrome" và "Kover" hứa hẹn sẽ trở thành mảnh ghép bổ sung giá trị cho kho xe đạn của Su-57, từ đó tạo ra sức hút lớn đối với các khách hàng quốc tế tiềm năng.