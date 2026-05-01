Không thể chịu nổi cảnh 18+ xấu hổ nhất phim Việt

Gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ "đào" lại được một phân cảnh 18+ trong bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Điều thu hút sự chú ý của người xem không chỉ vì những khoảnh khắc nhạy cảm mà còn vì lời thoại gây rùng mình. Trong phim, nhân vật Thái do Đại Nghĩa thủ vai xuất hiện với hình tượng một người đàn ông từng trải, giàu có và sành đời.

Không ngần ngại bộc lộ mong muốn chinh phục Tú (Anh Tú Atus), chàng trai sở hữu vẻ ngoài hiền lành, ngây thơ, Thái liên tục tung ra những lời lẽ đầy ẩn ý. Từ khung cảnh bữa tối sang trọng bên hồ bơi cho đến phong thái đậm chất “đại gia”, nhân vật này khiến khán giả tin rằng mình đang nắm thế chủ động.

Tuy nhiên, cú lật tình huống sau đó mới là điểm khiến người xem bật cười. Trái với vẻ áp đảo ban đầu, Thái lại hoàn toàn rơi vào thế bị động trước Tú trong phân cảnh tiếp theo. Tú chủ động trong công cuộc "giường chiếu", không những cởi áo mà còn trói tay Thái ở thành giường, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, táo bạo. Thái chỉ mặc đúng chiếc áo choàng, hở một phần ngực khiến khán giả không khỏi "đỏ mặt". Lời thoại cũng như cách nhả thoại của 2 diễn viên càng mang đến cảm giác sượng trân, ngại ngùng cho khán giả.

Ngay sau đó, BB Trần xuất hiện trong vai tình nhân của Thái, bắt tại trận đôi đang có những phút giây nóng bỏng. Hoá ra, nhân vật do BB Trần thủ vai cũng là kế hoạch của Tú nhằm mục đích lấy tiền từ tên đại gia Thái. Dù vậy, đây vẫn là một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết xem đến đoạn này phải che mặt, tua nhanh hoặc bật cười vì quá ngượng thay cho nhân vật. Phần lớn ý kiến cho rằng cảnh quay mang tính chất hài hước nhưng cách dàn dựng, biểu cảm và lời thoại lại khiến người xem khó xử nhiều hơn là gợi cảm.

Một số bình luận của netizen: - Xem đoạn này mà chỉ sợ nhất không có ai vào can, may quá có BB Trần. - Ghê quá má ơi, phim Việt giờ như này luôn hả. - Che mặt, bịt tai lại luôn quá các bà ơi. - Phục biên kịch 10 thì phục Đại Nghĩa với Anh Tú Atus 100 á. - Trời ơi cái thoại sượng trân, thêm 2 ông quá bạo.

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là phim điện ảnh Việt ra mắt năm 2023 do Võ Thanh Hòa thực hiện. Nội dung xoay quanh Khoa (Mạc Văn Khoa), một chàng trai chân chất, thật thà, ra Phú Quốc tìm người yêu cũ đã lừa sạch tiền của mình. Tại đây, anh gặp Tú, tay lừa đảo đẹp mã, lanh lợi và chuyên dùng mưu mẹo kiếm sống. Ban đầu cả hai đối đầu vì khác tính cách, nhưng sau đó buộc phải hợp tác để đòi lại số tiền đã mất và đối phó với những nhân vật nhiều thủ đoạn trên đảo. Từ đây, phim triển khai loạt tình huống hài hước, những màn lừa qua lừa lại và nhiều cú bẻ lái bất ngờ.

Không ít khán giả nhận xét Đại Nghĩa diễn quá nhập vai, từ thần thái tự tin ban đầu đến lúc mất thế chủ động đều rất duyên, nhưng chính sự chân thật ấy lại làm sự xấu hổ tăng lên gấp đôi. Trong khi đó, màn "lật kèo" của Anh Tú cũng khiến dân mạng bất ngờ vì quá táo bạo so với hình tượng hiền lành ban đầu.

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy theo chân nhóm lừa đảo với sự tham gia của Anh Tú Atus, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước, Trung Lùn

Bối cảnh phim diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc, nơi Khoa và Tú lao vào kế hoạch tiếp cận bà Mã Lai, nữ đại gia giàu có, quyền lực và nổi tiếng khó đoán. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nổ ra khi những cú lừa chồng chéo lên nhau, người tính không bằng trời tính, còn các nhân vật liên tục bị cuốn vào những màn đấu trí bất ngờ. Điểm hấp dẫn của phim nằm ở mô-típ hai kẻ trái ngược trở thành cộng sự bất đắc dĩ: một người ngây ngô nhưng tốt bụng, một người tinh ranh nhưng không hoàn toàn xấu. Xen giữa tiếng cười là câu chuyện về lòng tin, tình bạn và việc người tử tế có thể trưởng thành sau va vấp.

Tác phẩm gây chú ý nhờ màu sắc tươi sáng, nhịp phim nhanh, nhiều mảng miếng hài duyên dáng cùng dàn diễn viên quen mặt như Anh Tú Atus, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước, Trung Lùn, Cát Tường.. Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là một trong những phim Việt thành công nhất năm 2023, thu về 122 tỷ đồng doanh thu phòng vé