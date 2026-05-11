Không quan tâm giá tăng hay giảm, 'thế lực' này vẫn ồ ạt mua vàng

Đà tăng giá vàng có thể đang chững lại, nhưng các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gửi tín hiệu rõ ràng đến thị trường: họ vẫn kiên định mua vào khi giá giảm, ngay cả trong điều kiện kinh tế biến động.

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương đã bán ròng 30 tấn vàng trong tháng 3, chủ yếu do lượng bán ra đáng kể từ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực đối với thị trường kim loại quý, khi một số quốc gia tiếp tục tăng dự trữ trong giai đoạn giảm giá. Ba Lan, Uzbekistan và Kazakhstan vẫn là những người mua tích cực, trong khi Trung Quốc kéo dài chuỗi tích lũy vàng kéo dài nhiều tháng.

Đối với các nhà đầu tư, điểm mấu chốt không phải là áp lực bán ra khiêm tốn trong một tháng duy nhất, mà là xu hướng cấu trúc đã nổi lên trong bốn năm qua. Việc tích lũy vàng ngày càng trở thành một quyết định chính sách chiến lược, gắn liền với đa dạng hóa dự trữ, sự bất ổn địa chính trị và những nỗ lực không ngừng nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Trung Quốc vẫn là trung tâm của xu hướng đó. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện đã tăng dự trữ vàng chính thức trong 18 tháng liên tiếp. Vào tháng 3, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua 8 tấn vàng, lượng mua hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12/2024, khi giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 16% so với mức cao kỷ lục vào tháng 1/2026.

Hoạt động của Trung Quốc rất quan trọng đối với thị trường toàn cầu, nhưng điều có thể quan trọng hơn nữa trong dài hạn là tỷ trọng vàng trong danh mục dự trữ chính thức vẫn còn hạn chế. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, vàng hiện chiếm khoảng 15% tổng tài sản dự trữ toàn cầu, vẫn còn nhiều dư địa để phân bổ lại.

Ngay cả ở mức giá cao, người mua mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Quyết định mua vàng lần đầu tiên trong lịch sử của Kosovo cho thấy ngay cả các ngân hàng trung ương nhỏ hơn cũng đang tìm cách tăng cường sự ổn định dự trữ thông qua việc tiếp xúc với kim loại quý. Sự tham gia ngày càng mở rộng này củng cố quan điểm rằng vai trò của vàng trong hệ thống tiền tệ toàn cầu đang mở rộng chứ không phải thu hẹp lại.

Điều quan trọng là, diễn biến gần đây cho thấy nhu cầu của ngân hàng trung ương đối với vàng đã trở nên ít nhạy cảm với giá cả hơn so với các chu kỳ trước. Các nhà phân tích lưu ý rằng điều này cho thấy các tổ chức chính phủ đang tập trung ít hơn vào định giá ngắn hạn và nhiều hơn vào định vị chiến lược dài hạn.

Nhu cầu đó đang giúp thiết lập cái mà nhiều người tham gia thị trường mô tả là mức giá sàn mang tính cấu trúc đối với vàng. Mặc dù hoạt động đầu cơ và dòng vốn ETF vẫn có thể thúc đẩy sự biến động ngắn hạn, nhưng việc mua vào từ khu vực chính phủ đã cung cấp một nền tảng ổn định hơn cho thị trường trong các đợt điều chỉnh.

Điều này không có nghĩa là vàng miễn nhiễm với những đợt giảm giá sâu hơn. Lợi suất trái phiếu tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn, hoặc căng thẳng địa chính trị biến động vẫn có thể gây áp lực lên giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, miễn là các ngân hàng trung ương tiếp tục coi vàng là tài sản dự trữ cốt lõi, thì những đợt giảm giá đáng kể có thể sẽ thu hút nhu cầu mua vào từ các chính phủ.

Hiện tại, thị trường vàng dường như đang trong giai đoạn củng cố khi các nhà đầu tư chờ đợi chất xúc tác kinh tế vĩ mô tiếp theo. Nhưng các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục âm thầm tích lũy vàng – và điều đó cuối cùng có thể chứng minh là một trong những động lực quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng trong suốt thời gian còn lại của năm 2026.

