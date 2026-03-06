Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các hệ thống phòng không S-400 Triumf bổ sung này nhằm mục đích tăng cường lực lượng ở các hướng chiến lược phía Đông và phía Tây.

Quyết định mở rộng biên chế các đơn vị S-400 được đưa ra dựa trên kết quả sử dụng chúng trong cuộc xung đột biên giới gần đây (Chiến dịch Sindoor). Hiệu quả của vũ khí được khẳng định trong việc đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng.

Theo dữ liệu chính thức, hệ thống phòng không S-400 của Không quân Ấn Độ đã tấn công các mục tiêu ở tầm xa hơn 300km, bao gồm cả chiến đấu cơ và máy bay AWACS.

Không quân Ấn Độ đã bắt đầu đàm phán với phía Nga về việc mua thêm tên lửa đánh chặn để bổ sung kho vũ khí và tăng cường hỏa lực. Các thủ tục liên quan dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 vào tháng 10/2018, New Delhi mua 5 hệ thống cấp trung đoàn với giá 5,43 tỷ USD. New Delhi trở thành khách hàng nước ngoài thứ 3 mua tổ hợp này sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khẩu đội S-400 đầu tiên được giao vào tháng 12/2021, lô thứ hai vào tháng 4/2022 và lô thứ ba vào tháng 2/2023. Các hệ thống này được triển khai để cung cấp phòng không cho khu vực biên giới giáp Trung Quốc và Pakistan.

Bên lề cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức SCO tại Thanh Đảo ngày 26/6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Ấn Độ đã nhất trí về lịch trình giao hàng cho 2 đơn vị cấp trung đoàn còn lại của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf.

Hai đơn vị này dự kiến sẽ được giao vào năm 2026 và 2027. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đảm bảo với người đồng cấp Ấn Độ về việc thực hiện đúng thời hạn các thỏa thuận đã đạt được.

Ấn Độ sẽ có thêm 5 trung đoàn S-400 tối tân.

Tháng 9/2025, Bộ Quốc phòng Ấn Độ bắt đầu đàm phán mua thêm hệ thống phòng không S-400 Triumf. Nga được cho là đã chào bán cho New Delhi cả phiên bản S-500 Prometheus hiện đại nhất.

Vào tháng 2/2026, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc ký kết hợp đồng (AoN) mua thêm một lô tên lửa phòng không cho hệ thống S-400 Triumf từ Nga với giá 100 tỷ rupee (khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ).

Quá trình mua sắm đang được thực hiện theo Quy trình rút gọn (FTP) để nhanh chóng bổ sung lượng đạn dược đã tiêu hao trong Chiến dịch Sindur vào tháng 5/2025.

Yêu cầu này bao gồm 288 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau để tạo ra mạng lưới phòng không nhiều tầng, gồm 168 tên lửa phòng không tầm xa, bao gồm các loại 40N6E (tầm bắn lên đến 400km) và 48N6DM/E3 (tầm bắn 200 - 250km) để tấn công các mục tiêu chiến lược.

Bên cạnh đó là 120 tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung thuộc dòng 9M96E/E2 (tầm bắn 40 - 120km), được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu có khả năng cơ động cao và máy bay chiến thuật.

Dự án đang bước vào giai đoạn đàm phán chi phí (CNC) giữa New Delhi với Công ty Rosoboronexport. Việc ký kết cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2026.