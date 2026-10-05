Không phải VinFast - Trống Đồng, đây là siêu sân vận động Việt Nam đầu tiên dùng công nghệ mái như Mỹ, Singapore: Xuất hiện 4 trụ cao ngang tòa nhà 20 tầng gánh 8.600 tấn, khán đài 60.000 chỗ lộ diện

Đây là một trong những dự án đang được tập trung triển khai, có sự tham gia của tập đoàn Vingroup.

Những dự án sân vận động quy mô lớn đang liên tục nhận được sự quan tâm tại Việt Nam, trong đó VinFast - Trống Đồng gây chú ý bởi những con số đặc biệt về sức chứa. Tuy nhiên, xét riêng về công nghệ mái đóng - mở tự động, một công trình khác đang được xây dựng tại Hưng Yên mới là dự án đầu tiên tại Việt Nam được công bố áp dụng giải pháp này.

Đó là sân vận động PVF nằm tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Công trình được Bộ Công an tổ chức khởi công ngày 19/10/2025, Bộ Công an là chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngay tại lễ khởi công, đại diện tổng thầu cho biết đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị mái đóng - mở tự động, tham chiếu mô hình và công nghệ của AT&T Stadium tại Mỹ. Hệ mái có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút.

Sau gần một năm, phần kết cấu từng mới xuất hiện trên bản thiết kế nay đã trở thành một trong những điểm nổi bật nhất trên đại công trường.

Phối cảnh sân vận động PVF khi hoàn thành

4 trụ cao 72 m "gánh" hệ mái thép khoảng 8.600 tấn

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của dự án diễn ra ngày 22/9 vừa qua. Theo Tiền Phong, nhà thầu đã sử dụng hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ để nâng hệ kết cấu mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn lên 4 trụ chính. Sau quá trình nâng, mái vòm đã đạt vị trí và cao độ thiết kế.

Trước đó khoảng một tháng, kết cấu mái thép chính đã hoàn thiện trên 90%, chuẩn bị cho công đoạn kích nâng. Khi ấy, hệ cột bê tông cốt thép và các kết cấu giá đỡ xung quanh sân cũng được gấp rút hoàn thiện để phục vụ hạng mục đặc biệt này.

Quy mô của phần kết cấu càng dễ hình dung khi đặt cạnh những công trình quen thuộc. 4 trụ chính cao khoảng 72 m, tương đương một tòa nhà khoảng 20 tầng. Đây vừa là điểm tựa của hệ mái, vừa là vị trí kết hợp hệ thống kích rút để đưa hàng nghìn tấn kết cấu thép lên đúng cao độ.

Phía trên 4 trụ này là hai dầm vòm thép dạng hộp. Mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Với khối lượng và kích thước như vậy, việc nâng hệ mái đồng thời lên các trụ là một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của toàn dự án.

Cùng lúc đó, phần khán đài bên dưới cũng đã cơ bản lộ diện. Theo ghi nhận cuối tháng 9, hệ thống khán đài đã thành hình, các lối ra vào và thoát hiểm tại một số khu vực cũng đang được hoàn thiện.

Tiến độ thực tế của sân vận động được 1 kênh tin tức của Đức đưa tin (Ảnh Sports Render)





"Cỗ máy" trên nóc sân có thể đóng - mở chỉ trong 12 - 20 phút

Điểm khiến PVF khác biệt không nằm ở việc có một mái che khổng lồ, mà ở khả năng chuyển động của chính hệ mái.

Theo thiết kế được công bố, hai tấm màng xuyên sáng có kích thước khoảng 78 x 125 m có thể đóng hoặc mở trong vòng 12-20 phút, qua đó giúp sân linh hoạt trước điều kiện mưa, nắng cũng như khi tổ chức các loại hình sự kiện khác nhau. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.

Đáng chú ý, những thông số này có nhiều điểm tương đồng với AT&T Stadium tại Texas - công trình được phía PVF xác nhận là mô hình tham chiếu. Theo đơn vị kỹ thuật kết cấu Walter P Moore, mái AT&T Stadium cũng được đỡ bởi hai dầm vòm khổng lồ dài khoảng 1.225 feet, tương đương 373 m. Hai tấm mái di động của sân có kích thước khoảng 256 x 410 feet, tương đương gần 78 x 125 m, vận hành bằng hệ truyền động bánh răng - thanh răng và có thể đóng, mở trong khoảng 12 phút.

Công nghệ mái di động hiện cũng xuất hiện tại nhiều sân vận động hàng đầu thế giới. National Stadium tại Singapore, chẳng hạn, có sức chứa 55.000 người, sở hữu mái vòm tự do nhịp lớn cùng hệ mái đóng - mở. Theo Singapore Sports Hub, mái sân còn được tích hợp khoảng 20.000 đèn LED và có thể hoạt động như một màn hình khổng lồ.

Ảnh phối cảnh cho thấy rõ phần mái sẽ tự động đóng - mở ở sân vận động

Tất nhiên, điều này không có nghĩa PVF sử dụng cùng một hệ cơ khí với sân tại Singapore. Điểm tương đồng nằm ở xu hướng thiết kế sân vận động thế hệ mới: mái không còn là kết cấu cố định mà trở thành một bộ phận có khả năng chuyển động, giúp công trình thích ứng với thời tiết và mở rộng chức năng sử dụng.

Khán đài 60.000 chỗ dần lộ diện, dự kiến hoàn thành tháng 3/2027

Không chỉ gây chú ý bởi mái vòm, bản thân quy mô của PVF cũng thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Theo Bộ Công an, sân có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa khoảng 60.000 chỗ, gồm 4 khán đài A, B, C và D cùng hàng loạt khu chuyên môn dành cho kỹ thuật, an ninh, điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP và dịch vụ - ẩm thực. Bên ngoài còn có quảng trường và bãi đỗ xe rộng khoảng 18 ha. Toàn bộ sân nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92 ha.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng đến khả năng tổ chức các trận đấu và sự kiện thể thao quốc tế lớn. Cuối tháng 8/2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp tới tham quan công trường, nghe giới thiệu về quy mô, tiến độ, hệ mái đóng mở cũng như công nghệ mặt sân.

Ảnh Bất động sản Hưng Yên

Theo kế hoạch được Bộ Công an công bố, sân vận động PVF hướng tới hoàn thành vào tháng 3/2027. Như vậy, chỉ sau gần một năm kể từ ngày khởi công, hình hài của công trình 60.000 chỗ đã ngày một rõ nét. Bốn trụ cao ngang tòa nhà khoảng 20 tầng, hệ mái thép nặng 8.600 tấn và những tầng khán đài bao quanh mặt sân đang biến khu vực này thành một trong những đại công trường thể thao đáng chú ý nhất Việt Nam hiện nay.