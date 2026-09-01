RAM đã tăng gấp nhiều lần, khi nhu cầu bộ nhớ cho AI khiến nguồn cung ngày càng căng.

Trong khi vàng liên tục lập mặt bằng giá mới, một loại tài sản khác cũng chứng kiến mức tăng gây sốc trong một năm qua: RAM máy tính. Nếu vàng tăng hàng chục %, giá một bộ RAM DDR5 32GB phổ biến trên thị trường bán lẻ đã tăng hàng trăm %, biến linh kiện vốn từng được xem là món hàng giá rẻ thành một trong những khoản chi đáng kể khi nâng cấp máy tính.



Biểu đồ giá cho thấy sự khác biệt khá rõ về tốc độ. Từ khoảng 110-140 USD cho một bộ DDR5 32GB vào giữa năm 2025, giá RAM bắt đầu tăng nhanh từ cuối quý III và đặc biệt bứt tốc trong tháng 10-11. Đến năm 2026, mặt bằng giá tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Tom's Hardware ghi nhận một bộ DDR5-6000 32GB hiện có giá khoảng 392 USD, trong khi một năm trước mức giá phổ biến chỉ khoảng 110-140 USD.

Điều đáng chú ý là cú tăng này không đơn thuần đến từ việc người tiêu dùng PC bất ngờ mua nhiều RAM hơn. Đằng sau nó là sự thay đổi lớn trong cơ cấu nhu cầu của ngành bán dẫn. Các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang tiêu thụ lượng lớn bộ nhớ hiệu năng cao, đặc biệt là HBM và DRAM dành cho máy chủ. Các nhà sản xuất lớn như Samsung, SK hynix và Micron vì thế có động lực chuyển một phần năng lực sản xuất sang những sản phẩm phục vụ thị trường AI có giá trị cao hơn.

Hệ quả là nguồn cung dành cho thị trường RAM phổ thông bị thắt chặt. Tom's Hardware cho biết giá DRAM hợp đồng đã tăng tới 90-95% trong quý I/2026 và tiếp tục tăng 58-63% trong quý II. Cùng lúc, giá RAM DDR5 dành cho người dùng phổ thông cũng bị kéo lên theo.

Diễn biến tại thị trường châu Âu cho thấy cú sốc giá bắt đầu khá rõ từ tháng 10/2025. Một bộ DDR5 32GB có giá trung bình khoảng 100 euro trong những tháng đầu của chu kỳ, nhưng sau đó tăng nhanh, có thời điểm lên khoảng 430-470 euro vào đầu tháng 2/2026. Sau đỉnh, giá có dấu hiệu điều chỉnh nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với một năm trước.

Đặt cạnh vàng, RAM có một điểm khá thú vị. Vàng tăng giá vì những động lực quen thuộc của một tài sản trú ẩn: bất ổn địa chính trị, nhu cầu đầu tư, dòng tiền ETF và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương. World Gold Council cho biết vàng đã có hơn 50 lần lập đỉnh mới trong năm 2025 và tăng hơn 60% cả năm.

RAM thì khác. Nó không tăng vì người ta muốn tích trữ RAM, mà bởi chính ngành công nghệ đang cần ngày càng nhiều bộ nhớ cho cuộc đua AI. Nói cách khác, nếu vàng đang được mua vì người ta muốn sở hữu một tài sản khan hiếm, RAM lại trở nên đắt đỏ vì nền kinh tế số đang cần quá nhiều bộ nhớ.

Đó cũng là lý do câu chuyện giá RAM có thể chưa kết thúc. Tom's Hardware cho rằng giá khó trở về mặt bằng cũ cho đến khi nhu cầu bộ nhớ giảm xuống, các nhà máy DRAM mới đi vào hoạt động hoặc các hãng sản xuất chuyển sang những quy trình hiệu quả hơn. Một số nguồn cung mới được kỳ vọng xuất hiện từ cuối năm 2026-2027, nhưng trong ngắn hạn, người dùng PC vẫn phải chấp nhận một mặt bằng giá RAM hoàn toàn khác so với chỉ một năm trước.