Không phải vải hay sầu riêng, Trung Quốc lo mất mùa một loại nông sản Việt Nam đang trồng rất nhiều: Diện tích trồng hơn 800.000 ha, đang xuất khẩu đứng đầu thế giới

Mùa thu hoạch tỏi mới tại Trung Quốc đã bắt đầu từ tháng 5 tại Jinxiang – một trong những vùng sản xuất tỏi lớn nhất nước này. Dù từng đối mặt với lo ngại về nguy cơ giảm năng suất do thời tiết bất lợi hồi cuối năm ngoái, thực tế sản lượng vụ mới được đánh giá khả quan hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, nguồn cung tăng mạnh đang tiếp tục tạo áp lực lên giá xuất khẩu.

Theo các nhà sản xuất địa phương, mưa kéo dài trong tháng 10 năm ngoái đã khiến việc gieo trồng bị chậm sang giữa tháng 11, làm dấy lên lo ngại về chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn và nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng tỏi.

Tuy nhiên, Nhóm Phân tích Thị trường Tỏi và Cảnh báo sớm thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi trong mùa đông và mùa xuân đã giúp giảm đáng kể tác động tiêu cực từ việc gieo trồng muộn. Bên cạnh đó, lợi nhuận cao trong năm trước cũng thúc đẩy nông dân mở rộng diện tích canh tác.

Các báo cáo trong ngành ước tính diện tích trồng tỏi của Trung Quốc trong niên vụ này đạt khoảng 855.000 ha, tăng 8% so với năm trước. Sản lượng tỏi khô cuối cùng sẽ tiếp tục được đánh giá sau khi hoàn tất quá trình bảo quản.

Ông Li Ming, Trưởng nhóm Tỏi tại Tập đoàn Onedayone, cho biết vụ thu hoạch năm nay ghi nhận năng suất tương đối tốt đối với các tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo ông, phần lớn sản phẩm có kích cỡ từ 5.0 đến 6.0 – phù hợp với nhu cầu của các thị trường nhập khẩu lớn như châu Âu và Trung Đông.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu tỏi lớn nhất thế giới, chiếm hơn 70% sản lượng toàn cầu và trên 80% lượng xuất khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, ngành tỏi nước này đang đối mặt với tình trạng sản lượng tăng nhưng giá xuất khẩu giảm.

Số liệu hải quan cho thấy lượng tỏi xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2025 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá xuất khẩu trung bình giảm tới 13,6%. Trong bối cảnh vụ mùa mới tiếp tục được đưa ra thị trường, xu hướng dư cung và áp lực giảm giá được dự báo sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Theo ông Li Ming, thị trường hiện đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về tính ổn định của chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dư lượng và độ tin cậy của nguồn cung.

Để đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu đang tăng cường kiểm soát chất lượng, bao gồm lấy mẫu trước thu hoạch, truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ quá trình canh tác và kiểm định chất lượng trước khi xuất hàng.



