Bỏ gần 1,8 tỷ đồng cùng bạn hùn vốn mua vàng giá thấp rồi bán lại với giá cao để kiếm lời, sau 2 tháng, người đàn ông phải vội báo cảnh sát

Ánh Lê
|

Rót tiền mua vàng giá thấp để kiếm lời, người đàn ông nhận cú lừa cay đắng sau 2 tháng cùng bạn “đầu tư”.

Giá vàng liên tục tăng cao trong những năm gần đây khiến thị trường đầu tư vàng tại Trung Quốc trở nên sôi động, thu hút nhiều người tham gia với kỳ vọng kiếm lời lớn. Tuy nhiên, đi cùng lợi nhuận hấp dẫn là không ít rủi ro, thậm chí nhiều đối tượng đã lợi dụng cơn sốt vàng để giăng bẫy lừa đảo.

Tháng 10/2024, Tòa án nhân dân quận Lý Thành, thành phố Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, đã xét xử một vụ lừa đảo liên quan đến giao dịch vàng giả. Nạn nhân trong vụ việc trên bị chiếm đoạt tới 480.000 NDT (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8 đến tháng 11/2023, bị cáo Trần Mỗ Giang đã tiếp cận ông Trần Mỗ Phi và giới thiệu rằng mình có “nguồn hàng đặc biệt”, có thể mua vàng với giá thấp rồi bán lại giá cao để hưởng chênh lệch lợi nhuận. Đối tượng sau đó rủ nạn nhân cùng góp vốn đầu tư kinh doanh vàng.

Trước lời hứa hẹn về khoản lợi nhuận hấp dẫn, ông Trần đồng ý tham gia. Để tạo lòng tin, Trần Mỗ Giang nhiều lần sắp xếp các giao dịch vàng giả tại Phúc Châu, Hạ Môn và Tuyền Châu.

Trong quá trình giao dịch, bị cáo cố tình đóng vai người có tiềm lực tài chính khi chủ động ứng trước toàn bộ hoặc một phần tiền mua bán vàng ngay trước mặt nạn nhân. Sau khi giao dịch hoàn tất, số tiền ứng trước này lại được thu hồi về.

Do không hiểu rõ quy trình giao dịch vàng và cũng không trực tiếp kiểm định chất lượng sản phẩm, nạn nhân hoàn toàn tin vào lời giới thiệu của Trần Mỗ Giang, sau đó chuyển tiền đầu tư cho đối tượng.

Tuy nhiên, theo thời gian, ông Trần bắt đầu nghi ngờ khi số “vàng” nói trên mãi không thể bán lại với giá cao như cam kết ban đầu. Sau khi được con trai nhắc nhở, ông đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy số “vàng” mà Trần Mỗ Giang mua với giá rẻ thực chất chủ yếu làm từ đồng, hàm lượng vàng trung bình chỉ khoảng 1,24%. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã lừa được ít nhất 480.000 NDT thông qua các giao dịch giả mạo.

Tòa án quận Lý Thành nhận định bị cáo đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn bịa đặt thông tin, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản người khác với số tiền đặc biệt lớn, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo.

Cuối cùng, tòa tuyên phạt Trần Mỗ Giang 8 năm 10 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền và buộc hoàn trả toàn bộ 480.000 NDT cho bị hại.

Sau vụ việc, thẩm phán Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo rằng mọi người cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các hình thức đầu tư góp vốn, nhất là các thương vụ hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường so với thị trường. Nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ uy tín của đối tác, ký kết hợp đồng rõ ràng và trực tiếp xác minh chất lượng hàng hóa trong các giao dịch vàng để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tài chính.

(Theo szb.qzwb.com)

