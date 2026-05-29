HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không phải Trung Quốc, một quốc gia châu Á đang tăng mạnh nhập khẩu thanh long Việt Nam: Nhu cầu liên tục tăng mạnh, nước ta cạnh tranh với Thái Lan, Israel

Như Quỳnh
|

Quốc gia này chủ yếu tiêu thụ thanh long ruột trắng nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi thanh long ruột đỏ chỉ xuất hiện với sản lượng nhỏ và hướng tới phân khúc cao cấp hơn.

Không phải Trung Quốc, một quốc gia châu Á đang tăng mạnh nhập khẩu thanh long Việt Nam: Nhu cầu liên tục tăng mạnh, nước ta cạnh tranh với Thái Lan, Israel- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lượng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam vào Ấn Độ đang tăng mạnh khi bước vào mùa thu hoạch cao điểm, bất chấp thời tiết nắng nóng kéo dài và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống logistics lạnh tại thị trường Nam Á này.

Ông Shubham Patel, đại diện công ty Patel Impex có trụ sở tại bang Gujarat, cho biết các lô thanh long Việt Nam hiện cập cảng Ấn Độ với tần suất đều đặn hơn thay vì rải rác như trước đây. Theo ông, giai đoạn từ tháng 3-4 đến tháng 8-9 là mùa nhập khẩu chính, trùng với cao điểm thu hoạch tại Việt Nam.

"Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 thường khan hiếm hơn do Việt Nam vào vụ trái mùa. Tuy nhiên, hiện nay lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh phản ánh sự khởi đầu của vụ thu hoạch chính, với nhiều container cập cảng cùng lúc", ông Patel cho biết.

Thị trường Ấn Độ hiện chủ yếu tiêu thụ thanh long ruột trắng nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi thanh long ruột đỏ chỉ xuất hiện với sản lượng nhỏ và hướng tới phân khúc cao cấp hơn. Ngoài Việt Nam, một số nguồn cung từ Thái Lan, Israel và các nước Đông Nam Á khác cũng hiện diện trên thị trường nhưng quy mô còn hạn chế.

Theo giới nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ thanh long tại Ấn Độ tiếp tục tăng trong những năm gần đây, đặc biệt tại các đô thị lớn và nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Việt Nam vẫn duy trì vị thế nguồn cung chủ đạo nhờ lợi thế về giá cạnh tranh, nguồn hàng ổn định và sự quen thuộc của người tiêu dùng với giống thanh long ruột trắng.

Chất lượng thanh long Việt Nam hiện được đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu thị trường, với trái cây giữ được độ tươi và độ cứng tốt sau vận chuyển. Tuy nhiên, đợt nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực ở Ấn Độ đang tạo thêm áp lực cho chuỗi cung ứng.

Ông Patel cho biết nhiệt độ cao khiến trái cây dễ hư hỏng nhanh hơn nếu chuỗi lạnh bị gián đoạn tại cảng, trong quá trình vận chuyển hoặc tại các chợ đầu mối. Điều này buộc doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư vào xe tải lạnh, kho bảo quản và đẩy nhanh tốc độ phân phối hàng hóa.

TIN LIÊN QUAN

Trong những tuần gần đây, giá thanh long Việt Nam tại Ấn Độ dao động khoảng 1,5-2 USD/kg, thấp hơn nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà nhập khẩu, nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung dồi dào trong mùa thu hoạch cao điểm của Việt Nam, thay vì do nhu cầu suy yếu.

Việc nhiều container cập cảng cùng lúc đang gây áp lực giảm giá trên thị trường. Đồng thời, sản lượng thanh long nội địa tại các bang Gujarat, Maharashtra, Karnataka và Andhra Pradesh tăng lên cũng làm gia tăng cạnh tranh với hàng nhập khẩu, nhất là khi trái cây nội địa có lợi thế về độ tươi và giá bán thấp hơn.

Ngoài yếu tố thời tiết, chi phí logistics cao và tình trạng chậm trễ trong thủ tục hải quan vẫn là những thách thức đáng chú ý đối với các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây tại Ấn Độ.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ mùa tại Việt Nam cũng như điều kiện thời tiết tại Ấn Độ để điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu và phân phối. Dù vậy, giới kinh doanh đánh giá triển vọng dài hạn của thị trường thanh long tại Ấn Độ vẫn tích cực nhờ xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh và sự mở rộng của các kênh bán lẻ hiện đại cũng như thương mại điện tử.


Tags

Israel

Việt Nam

Ấn Độ

Thái Lan

đông nam á

Thanh Long

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại