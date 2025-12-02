Không phải Trung Quốc hay Ấn Độ, một khách 'ruột' của dầu Nga vừa giảm mua 3 triệu thùng vì vướng lệnh trừng phạt, sốt sắng tìm tới các nhà cung cấp khác

Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh nhập khẩu dầu Urals từ Nga trong tháng 11, dữ liệu từ công ty tư vấn năng lượng Kpler cho biết.

Dữ liệu từ Kpler và LSEG cho thấy nhập khẩu dầu Urals từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 10, xuống còn khoảng 200.000 thùng/ngày trong tháng 11.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh trừng phạt ngành năng lượng nga, buộc các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Kể từ năm 2022, khi châu Âu ngừng mua dầu Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên thành khách hàng mua dầu Urals từ Nga bằng đường biển nhiều thứ 2, sau Ấn Độ.

Đà giảm nhập khẩu diễn ra khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Lukoil và Rosneft, khiến số lượng nhà cung cấp mà các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua hàng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, kế hoạch cấm mua nhiên liệu sản xuất từ dầu Nga của Liên minh châu Âu, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 1/2026, đang thúc đẩy các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đa dạng hóa nguồn nguyên liệu.

Khi nhập khẩu Urals giảm, Thổ Nhĩ Kỳ tăng mua các loại dầu khác như CPC Blend và KEBCO của Kazakhstan, cũng như dầu Basrah của Iraq, theo dữ liệu của Kpler. CPC Blend là dầu thô được vận chuyển theo đường ống chung thông qua hệ thống đường ống của Hiệp hội Đường ống Caspian.

Dù được bốc dỡ từ cảng Yuzhnaya Ozereyevka của Nga, dầu CPC Blend chủ yếu do các doanh nghiệp Kazakhstan sản xuất và không bị áp hạn chế theo các lệnh trừng phạt phương Tây. Tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 105.000 thùng CPC Blend/ngày – mức cao nhất kể từ tháng 2/2024. Nước này từng mua một số lô dầu CPC Blend có nguồn gốc từ Nga trong năm 2025 nhưng đã ngừng từ tháng 9.

Thổ Nhĩ Kỳ từng tăng nhập khẩu dầu Urals lên gần 400.000 thùng/ngày trong tháng 6, mức cao nhất trong nhiều tháng, theo Kpler. Tuy nhiên, khả năng thay thế dầu Nga của các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ còn hạn chế do nguồn cung các loại dầu tương đồng với Urals tại Địa Trung Hải khá thấp.

Tình hình nhập khẩu CPC Blend của Thổ Nhĩ Kỳ có thể thêm phức tạp sau vụ tấn công gần đây vào terminal của Tập đoàn đường ống Caspi (Caspian Pipeline Consortium).

Tham khảo: Reuters﻿