Không phải Trung Quốc hay Ấn Độ, đây mới là khách hàng mua dầu nhiên liệu từ Nga nhiều nhất, nhập hơn 1 triệu tấn chỉ trong một tháng

Ả Rập Xê Út là nước nhập khẩu dầu nhiên liệu qua đường biển và dầu diesel chân không (VGO) của Nga nhiều nhất trong tháng 7, Reuters dẫn dữ liệu của LSEG cho biết.

Kể từ khi lệnh cấm vận hoàn toàn của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga có hiệu lực vào tháng 2/2023, các nước Trung Đông và châu Á đã trở thành nơi tiêu thụ chính dầu nhiên liệu và VGO của Nga.

Dữ liệu LSEG cho thấy tổng lượng dầu nhiên liệu và VGO vận chuyển trực tiếp từ các cảng của Nga đến Ả Rập Xê Út đạt khoảng 1,1 triệu tấn vào tháng 7, ít thay đổi so với tháng 6.

Hầu hết lô hàng đều được chuyển đến các nhà máy điện vì các nước Trung Đông thường đốt dầu thô và dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) để phát điện từ tháng 6-8, khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến.

Dữ liệu của LSEG cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu của Nga sang Ấn Độ tăng 65% so với tháng 6 lên khoảng 0,6 triệu tấn.

Ấn Độ nhập khẩu dầu nhiên liệu và VGO từ Nga như một giải pháp thay thế rẻ hơn cho dầu Ural vốn là nguyên liệu đầu vào của nhà máy lọc dầu trong nước.

Mặc dù Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ, lượng dầu nhập khẩu trong tháng 7 giảm 1/4 so với tháng trước do một số nhà máy lọc dầu hoãn mua hàng vì ít chiết khấu hơn.

Dữ liệu của LSEG cho thấy Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Senegal cũng là những nước nhập khẩu nhiều dầu nhiên liệu và VGO từ Nga trong tháng 7.

Tham khảo: Reuters﻿