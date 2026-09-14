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Không phải Trấn Thành, đây mới là diễn viên đóng nhiều phim trăm tỷ nhất Việt Nam: Thần tài phòng vé đích thực

Mộng Du
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Thành công này là quả ngọt xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ của một ngôi sao thực lực.

Nhắc đến phòng vé phim Việt, khán giả thường nghĩ ngay đến Trấn Thành như một “ông hoàng” bảo chứng doanh thu với chuỗi thành tích đáng nể. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng tác phẩm vượt mốc trăm tỷ trong sự nghiệp, nam đạo diễn kiêm diễn viên sinh năm 1987 lại không đứng ở vị trí số 1. Sở hữu 8 phim điện ảnh trên trăm tỷ, Trấn Thành hiện xếp sau một cái tên duy nhất của màn ảnh rộng: NSƯT Hạnh Thúy, người đang nắm giữ 10 tác phẩm gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ".

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

NSƯT Hạnh Thúy sinh năm 1976, là một nghệ sĩ đa tài của làng nghệ thuật Việt Nam khi đảm nhận tốt hàng loạt vai trò từ diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, biên kịch cho đến đạo diễn. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm cuối thập niên 1990, cô nhanh chóng định hình thương hiệu cá nhân bằng lối diễn xuất biến hóa, đào sâu tâm lý nhân vật và đặc biệt thành công với những hình tượng gai góc, xù xì.

Khán giả nhớ đến Hạnh Thúy qua những vai người phụ nữ khắc khổ, lam lũ, người mẹ thương con vô bờ bến hay thậm chí là những vai phản diện, ma quái. Chính cái tài, cái tâm với nghề cùng nét diễn "diễn như không diễn" đã giúp cô trở thành cái tên bảo chứng chất lượng, góp phần đưa hàng loạt dự án điện ảnh bùng nổ doanh thu, đặc biệt là giai đoạn thăng hoa rực rỡ trong 2 năm trở lại đây.

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 2.

Ảnh: FBNV

Hành trình chinh phục câu lạc bộ trăm tỷ của NSƯT Hạnh Thúy tuy muộn nhưng lại bứt phá đáng kinh ngạc, mở màn bằng một tác phẩm kinh dị dân gian vào cuối năm 2023 - Quỷ Cẩu. Bộ phim tâm linh khai thác đề tài nghiệp báo đã tạo nên một cơn sốt bất ngờ tại phòng vé, thu về 108,4 tỷ đồng. Trong dự án mở đường này, Hạnh Thúy vào vai bà Lài - một nhân vật mang nét u uất, bí hiểm, góp phần đẩy mạch phim lên đỉnh điểm của sự sợ hãi.

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 3.

Ảnh: NSX

Năm 2024, nữ nghệ sĩ tiếp tục để lại dấu ấn khi tham gia bộ phim điện ảnh Cám. Đây là dị bản kinh dị từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, cô hóa thân thành Bạch lão. Với hiệu ứng truyền thông bùng nổ cùng lượng khán giả ra rạp đông đảo, bộ phim đã gặt hái tổng doanh thu lên đến 117 tỷ đồng.

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 4.

Ảnh: NSX

Năm 2025 đánh dấu chuỗi thắng lợi liên hoàn của Hạnh Thúy khi cô bỏ túi liên tiếp 3 tác phẩm trăm tỷ. Đầu tiên là Quỷ Nhập Tràng (phần 1) khuấy đảo phòng vé dịp đầu năm với doanh thu 149 tỷ đồng trong vai người đàn bà già quỷ. Ngay sau đó, tác phẩm hình sự - tội phạm do cô viết kịch bản kiêm thủ vai Mẹ Thành là Thiên Đường Máu cũng cán mốc 125,9 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim gia đình pha lẫn yếu tố tâm linh Nhà Gia Tiên của Huỳnh Lập phát hành cùng năm mà Hạnh Thúy tham gia cũng đại thắng với con số kỷ lục 242 tỷ đồng.

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 5.

Ảnh: NSX

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 6.

Ảnh: NSX

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 7.

Ảnh: NSX

Năm 2026 tiếp tục là một năm mà Hạnh Thúy là "nữ hoàng phòng vé" khi cô có thêm 2 thiết lập kỷ lục 5 bộ phim vượt mốc trăm tỷ liên tiếp. Khán giả thấy nữ diễn viên biến hóa từ vai diễn Sơ trong bộ phim lãng mạn Hẹn Em Ngày Nhật Thực (118 tỷ đồng), rồi sau đó là vai bà Phúc trong Tài (113 tỷ đồng).

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 8.

Ảnh: NSX

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 9.

Ảnh: NSX

Tiếp đó, phần 2 Quỷ Nhập Tràng cô tham gia cũng mang về 134 tỷ đồng. Dự án giật gân Ma Xó mà Hạnh Thúy đóng vai mẹ Phú cũng gây sốt phòng vé, vượt ngưỡng trăm tỷ chỉ sau hơn một tuần ra rạp và dừng chân ở mức 145 tỷ đồng. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - bộ phim kinh dị sinh tồn có sự tham gia của cô trong vai thầy phép cũng cán mốc hơn 200 tỷ đồng, là phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 10.

Ảnh: NSX

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 11.

Ảnh: NSX

Nhìn vào gia tài 10 tác phẩm trăm tỷ của NSƯT Hạnh Thúy, có thể thấy thành công này là quả ngọt xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ của một ngôi sao thực lực. Dù thường xuyên đảm nhận các vai thuộc tuyến phụ, cô vẫn gây ấn tượng với khán giả bằng nét diễn xuất thần và giàu cảm xúc. Với kỷ lục đáng ngưỡng mộ này, NSƯT Hạnh Thúy đang là biểu tượng mới của phòng vé Việt.

Hạnh thúy: Nữ hoàng phòng vé Việt với 10 tác phẩm trăm tỷ ấn tượng - Ảnh 12.

Ảnh: FBNV

Hành trình chinh phục câu lạc bộ trăm tỷ của NSƯT Hạnh Thúy bắt đầu muộn nhưng lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh ngạc, mở màn bằng một tác phẩm kinh dị dân gian vào cuối năm 2023. Đó chính là Quỷ cẩu, bộ phim tâm linh khai thác đề tài nghiệp báo đã tạo nên một cơn sốt bất ngờ tại phòng vé, thu về 108,4 tỷ đồng. Trong dự án mở đường này, Hạnh Thúy vào vai bà Lài - một nhân vật mang nét u uất, bí hiểm, góp phần đẩy mạch phim lên đỉnh điểm của sự sợ hãi.

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Tags

Hạnh Thúy

trăm tỷ

phòng vé

quỷ cẩu

nhà gia tiên

Trấn Thành

sao Việt

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