HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không phải Thái Lan, một đối thủ của gạo Việt vừa mở tuyến đường thủy chở gạo thẳng sang Philippines, dự kiến đưa 60.000 tấn đi trong 3 tháng

Như Quỳnh
|

Kế hoạch trên đánh dấu lần đầu tiên nước này vận chuyển gạo sang Philippines thông qua tuyến đường thủy trực tiếp từ cảng Kampot.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Campuchia dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo xay xát sang Philippines trong 3 tháng cuối năm 2026, trong đó 15.000 tấn được vận chuyển trong tháng 10 và 45.000 tấn trong tháng 11 và tháng 12.

Ngày 3/10, Signature Rice, một doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Campuchia, cho biết kế hoạch trên đánh dấu lần đầu tiên nước này vận chuyển gạo sang Philippines thông qua tuyến đường thủy trực tiếp từ cảng Kampot.

Theo Signature Rice, việc vận chuyển bằng đường thủy cho phép các nhà xuất khẩu đưa lượng lớn gạo lên tàu thay vì sử dụng container. Phương thức này có thể giúp vận chuyển khối lượng lớn trong một chuyến hàng, đồng thời tạo điều kiện để người mua tiếp nhận lượng gạo theo nhu cầu.

Doanh nghiệp cho rằng việc hình thành tuyến vận tải trực tiếp giữa Campuchia và Philippines sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo xay xát Campuchia trên thị trường quốc tế, qua đó hỗ trợ mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm của nước này.

Theo Liên đoàn Gạo Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 122.102 tấn gạo xay xát sang Philippines. Tổng lượng xuất khẩu sang thị trường này trong cả năm 2026 được dự báo có thể đạt 209.446 tấn.

Signature Rice cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu thêm 100.000 tấn gạo trong năm 2027 và hướng tới mở rộng hợp tác cung ứng dài hạn cho Philippines. Nhu cầu gạo của Philippines được doanh nghiệp ước tính ở mức 5,5 triệu tấn trong năm 2026, đưa nước này trở thành một trong những thị trường tiêu thụ gạo lớn trong khu vực.

Signature Rice là thành viên của Heritage Group, một tập đoàn kinh doanh của Campuchia. Doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu gạo từ năm 2009 và hiện cung cấp sản phẩm tới 36 quốc gia tại 4 châu lục.

TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp cho biết đang quản lý chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến cảng, đồng thời hợp tác với nông dân thông qua các hợp đồng nông nghiệp tại Preah Vihear, Kampong Thom, Battambang, Siem Reap, Banteay Meanchey và một số tỉnh khác. Mô hình này được áp dụng nhằm kiểm soát nguồn gốc, sản lượng và chất lượng gạo phục vụ xuất khẩu.

Signature Rice cũng cho biết nhà máy của doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc không chất thải và đã nhận Chứng nhận Thiết kế Xuất sắc vì Hiệu quả Cao hơn. Doanh nghiệp cho biết đây là nhà máy xay xát gạo xanh đầu tiên tại Campuchia.

Phát hiện một máy bay không người lái chạy tốc độ 150 km/h, sải cánh 10m, thực hiện một nhiệm vụ cực quan trọng
Tags

Campuchia

Philippines

Rice

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại