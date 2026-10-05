Không phải Thái Lan, một đối thủ của gạo Việt vừa mở tuyến đường thủy chở gạo thẳng sang Philippines, dự kiến đưa 60.000 tấn đi trong 3 tháng

Kế hoạch trên đánh dấu lần đầu tiên nước này vận chuyển gạo sang Philippines thông qua tuyến đường thủy trực tiếp từ cảng Kampot.

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Campuchia dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo xay xát sang Philippines trong 3 tháng cuối năm 2026, trong đó 15.000 tấn được vận chuyển trong tháng 10 và 45.000 tấn trong tháng 11 và tháng 12.

Ngày 3/10, Signature Rice, một doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Campuchia, cho biết kế hoạch trên đánh dấu lần đầu tiên nước này vận chuyển gạo sang Philippines thông qua tuyến đường thủy trực tiếp từ cảng Kampot.

Theo Signature Rice, việc vận chuyển bằng đường thủy cho phép các nhà xuất khẩu đưa lượng lớn gạo lên tàu thay vì sử dụng container. Phương thức này có thể giúp vận chuyển khối lượng lớn trong một chuyến hàng, đồng thời tạo điều kiện để người mua tiếp nhận lượng gạo theo nhu cầu.

Doanh nghiệp cho rằng việc hình thành tuyến vận tải trực tiếp giữa Campuchia và Philippines sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo xay xát Campuchia trên thị trường quốc tế, qua đó hỗ trợ mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm của nước này.

Theo Liên đoàn Gạo Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 122.102 tấn gạo xay xát sang Philippines. Tổng lượng xuất khẩu sang thị trường này trong cả năm 2026 được dự báo có thể đạt 209.446 tấn.

Signature Rice cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu thêm 100.000 tấn gạo trong năm 2027 và hướng tới mở rộng hợp tác cung ứng dài hạn cho Philippines. Nhu cầu gạo của Philippines được doanh nghiệp ước tính ở mức 5,5 triệu tấn trong năm 2026, đưa nước này trở thành một trong những thị trường tiêu thụ gạo lớn trong khu vực.

Signature Rice là thành viên của Heritage Group, một tập đoàn kinh doanh của Campuchia. Doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu gạo từ năm 2009 và hiện cung cấp sản phẩm tới 36 quốc gia tại 4 châu lục.

Doanh nghiệp cho biết đang quản lý chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến cảng, đồng thời hợp tác với nông dân thông qua các hợp đồng nông nghiệp tại Preah Vihear, Kampong Thom, Battambang, Siem Reap, Banteay Meanchey và một số tỉnh khác. Mô hình này được áp dụng nhằm kiểm soát nguồn gốc, sản lượng và chất lượng gạo phục vụ xuất khẩu.

Signature Rice cũng cho biết nhà máy của doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc không chất thải và đã nhận Chứng nhận Thiết kế Xuất sắc vì Hiệu quả Cao hơn. Doanh nghiệp cho biết đây là nhà máy xay xát gạo xanh đầu tiên tại Campuchia.