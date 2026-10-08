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Không phải sầu riêng, Thái Lan lo mất trắng một loại trái cây do lũ lụt: Cây mới cần 4-5 năm mới cho quả, Việt Nam đang sở hữu hơn 100.000 ha

Như Quỳnh
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Việt Nam cũng đang sở hữu hàng trăm ha loại trái cây này.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tình trạng lũ lụt kéo dài tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan đang gây ảnh hưởng đến nhiều vườn xoài, trong đó có vùng trồng giống Mamuang Khai Tuek được đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người trồng lo ngại ngập úng tiếp diễn có thể khiến cây bị thối rễ, chết và dẫn đến mất mùa.

Tại huyện Bang Khla, các vườn xoài đã bị ngập liên tục khoảng 10 ngày. Trong bối cảnh nước lũ chưa có dấu hiệu rút, một số nông dân đang tranh thủ thu hoạch những quả còn lại để bán, dù phải chấp nhận mức giá thấp hơn nhằm có thêm thu nhập trước khi thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo những người trồng xoài địa phương, cây xoài thường có thể chịu được tình trạng ngập úng trong khoảng 10-15 ngày. Tuy nhiên, nếu nước tiếp tục duy trì trong vườn sau thời gian này, hệ thống rễ có nguy cơ bị tổn thương, thối rễ và khiến cây chết.

Tình trạng này cũng có thể gây thiệt hại trong nhiều năm, bởi việc khôi phục các vườn xoài không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Người trồng ước tính nếu cây bị chết và phải trồng mới, cây thay thế cần khoảng 4-5 năm mới có thể cho sản lượng quả đủ tiêu chuẩn để bán.

Giống xoài Mamuang Khai Tuek được xem là một sản phẩm đặc trưng của khu vực Bang Khla. Do đó, thiệt hại đối với các vườn cây không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập hiện tại của người trồng mà còn có thể làm gián đoạn nguồn cung loại xoài này trong những năm tới.

Một nông dân địa phương cho biết tình hình đang khiến người trồng đứng trước nguy cơ mất nguồn thu trong thời gian dài. Nếu nước rút nhưng cây không thể phục hồi, sản lượng xoài Khai Tuek có thể không còn đủ để bán, trong khi một số hộ thậm chí có nguy cơ phải bán vườn để trang trải các khoản nợ.

Với việc nước lũ được dự báo chưa rút trong tuần này, các nhà vườn tại Bang Khla đang tiếp tục theo dõi tình hình. Nếu ngập úng kéo dài vượt quá khả năng chịu đựng của cây, thiệt hại đối với vùng trồng xoài có thể kéo dài nhiều năm thay vì chỉ ảnh hưởng đến một vụ thu hoạch.

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Thái Lan đang duy trì vị thế là một trong những nước xuất khẩu xoài lớn của khu vực. Năm 2026, ngành xoài nước này tiếp tục được thúc đẩy thông qua các chương trình quảng bá nông sản và mở rộng thị trường. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, riêng khu vực miền Bắc nước này có khoảng 200.000 rai (khoảng 32.000 ha) trồng xoài, với sản lượng hơn 200.000 tấn tại các tỉnh Phichit, Phitsanulok và Phetchabun.

Đối với Việt Nam, diện tích trồng xoài của nước ta tính đến hết năm 2024 đạt khoảng 115.000 ha với sản lượng trên 1 triệu tấn. Xoài được trồng nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích chiếm khoảng 43%. Mục tiêu đến năm 2030 diện tích trồng xoài của Việt Nam đạt 140.000 ha, sản lượng đạt 1,5 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 650 triệu USD (năm 2030).

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Tags

lũ lụt

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Thái Lan

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xoài

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