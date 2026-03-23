Không phải Nội Bài, Tân Sơn Nhất, đây là sân bay Việt Nam "sạch nhất thế giới": Yếu tố nào quyết định?

Trong khi nhiều sân bay lớn tại Việt Nam thường xuyên chịu áp lực quá tải, một cái tên ít được nhắc đến hơn lại bất ngờ xuất hiện trong bảng xếp hạng toàn cầu về độ sạch. Điều khiến không ít người tò mò là: vì sao sân bay này có thể làm được điều mà những “ông lớn” khác chưa đạt tới?

Theo bảng xếp hạng World Airport Awards 2026 do Skytrax – tổ chức đánh giá hàng không uy tín toàn cầu – công bố, một sân bay của Việt Nam đã lọt vào Top 10 sân bay sạch nhất thế giới. Kết quả này dựa trên khảo sát trải nghiệm thực tế của hàng triệu hành khách quốc tế, đánh giá nhiều tiêu chí dịch vụ và môi trường.

Đang được nhắc tới không phải Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Đây là chính là Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) – đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách năm nay.

Ảnh minh hoạ

Trong top 10, cái tên sân bay Cam Ranh đứng chung với hàng loạt sân bay vốn nổi tiếng toàn cầu về chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn vận hành như Haneda (Nhật Bản), Changi (Singapore), Hamad (Qatar) hay Incheon (Hàn Quốc).

Không chỉ là một con số xếp hạng, việc góp mặt trong danh sách này còn mang ý nghĩa lớn đối với hình ảnh du lịch Việt Nam, khi Cam Ranh là cửa ngõ hàng không chính đưa du khách đến Nha Trang – một trong những điểm đến biển nổi bật của cả nước.

"Sạch" đánh giá trên những tiêu chí nào?

Theo Skytrax, “độ sạch” của một sân bay không đơn thuần là việc lau dọn bề mặt, mà được đánh giá dựa trên cảm nhận tổng thể của hành khách trong suốt hành trình.

Các tiêu chí quan trọng bao gồm nhà vệ sinh – yếu tố được xem là nhạy cảm nhất – với yêu cầu sạch sẽ, không mùi, luôn đầy đủ vật dụng và được dọn dẹp thường xuyên. Bên cạnh đó là khu vực công cộng như sàn nhà, hành lang, thang cuốn phải luôn khô ráo, không có rác hay vết bẩn tích tụ.

Nhà vệ sinh là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu

Một vài hình ảnh khác bên trong sân bay Cam Ranh (Ảnh Tổng hợp)

Khu vực ghế chờ, nơi hành khách tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài, cũng được kiểm tra kỹ về độ sạch và mức độ bảo trì. Ngoài ra, khu ăn uống và bán lẻ phải đảm bảo vệ sinh, không có mùi khó chịu và giữ được sự thông thoáng.

Quan trọng hơn, Skytrax nhấn mạnh yếu tố “ấn tượng tổng thể” – tức cảm giác sạch sẽ ngay từ khi bước vào sân bay, không gian dễ chịu, không quá tải và duy trì được trạng thái ổn định trong suốt thời gian hoạt động.

Việc Cam Ranh góp mặt trong bảng xếp hạng không đến từ yếu tố quy mô hay lưu lượng hành khách, mà nằm ở cách vận hành.

Trước hết, nhà ga quốc tế Cam Ranh được xây dựng theo mô hình hiện đại, không gian thoáng, thiết kế tối giản, giúp việc vệ sinh dễ dàng và hạn chế các khu vực tích tụ bụi bẩn. Đây là lợi thế mà không phải sân bay nào cũng có, đặc biệt là những sân bay lâu năm.

Bên cạnh đó, so với các đầu mối lớn như Nội Bài hay Tân Sơn Nhất – nơi thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm – Cam Ranh có lưu lượng hành khách “vừa phải” hơn, tạo điều kiện để duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.

Yếu tố quan trọng nhất nằm ở quy trình vận hành: đội ngũ vệ sinh túc trực liên tục, tần suất làm sạch cao, cùng với việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý và bảo trì. Đây chính là điểm chung của nhiều sân bay châu Á vốn thường xuyên chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng của Skytrax.

Thực tế cho thấy, Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà còn xây dựng văn hóa vận hành kỷ luật, chú trọng từng chi tiết nhỏ trong trải nghiệm hành khách – từ đó tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Với Cam Ranh, việc lọt vào Top 10 có thể xem là một bước tiến đáng ghi nhận, nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ: làm sao duy trì tiêu chuẩn này khi lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trong những năm tới. Ở một góc nhìn khác, câu chuyện của Cam Ranh cho thấy, trong ngành hàng không hiện đại, những yếu tố tưởng chừng nhỏ như “độ sạch” lại có thể trở thành thước đo quan trọng cho chất lượng dịch vụ – và thậm chí là ấn tượng đầu tiên của du khách về một quốc gia.



