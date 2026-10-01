Không phải Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, một sân bay Việt Nam lập kỷ lục 7 lần liên tiếp xếp hạng top đầu châu Á

Đây cũng là sân bay có mô hình hoạt động khác biệt so với phần lớn cảng hàng không tại Việt Nam.

Ngày 27/9 vừa qua, tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ở Maldives, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh, Việt Nam) đã chính thức được xướng tên tại hạng mục danh giá "Sân bay khu vực hàng đầu châu Á - Asia's Leading Regional Airport 2026".

Chiến thắng này xác lập chuỗi thành tích kỷ lục khi sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam giữ vững ngôi vị ở hạng mục này suốt 7 năm liên tiếp (2020 – 2026). Trước đó, ngay sau khi đi vào vận hành năm 2019, Vân Đồn từng gây tiếng vang lớn khi thâu tóm cú đúp giải thưởng "Sân bay mới hàng đầu châu Á" và "Sân bay mới hàng đầu thế giới".

Sân bay Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Sun Group

Dấu ấn sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam

Chính thức vận hành thương mại từ tháng 12/2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là công trình mang tính biểu tượng cho mô hình đối tác công tư trong hạ tầng hàng không Việt Nam. Dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 7.463 tỷ đồng.

Trải rộng trên diện tích khoảng 345ha, sân bay nằm tại vị trí chiến lược thuộc đặc khu Vân Đồn, cách trung tâm du lịch Bãi Cháy và Hạ Long khoảng 50km, đồng thời kết nối trực tiếp với trục cao tốc huyết mạch Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Về mặt kỹ thuật, Vân Đồn được phê duyệt đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E theo mã phân cấp của ICAO và sân bay quân sự cấp II:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Hạ tầng đường băng: Chiều dài 3,6km, rộng 45m, bảo đảm năng lực tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng thế hệ mới nhất như Boeing 787 hay Airbus A350.

Khu bay và nhà ga: Hệ thống sân đỗ gồm 7 vị trí đỗ tàu bay (4 vị trí đỗ gần và 3 bãi đỗ xa). Nhà ga hành khách rộng gần 27.000m² với hai cao trình đi - đến tách biệt, đạt công suất phục vụ ban đầu 2,5 triệu lượt khách/năm.

Năng lực vận chuyển hàng hóa: Quy hoạch nhà ga hàng hóa chuẩn quốc tế rộng 13.542m² với công suất khai thác 51.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Bản sắc kiến trúc di sản và dịch vụ bay chuyên biệt đón đầu dòng khách siêu sang

Điểm tạo nên sự khác biệt của sân bay Vân Đồn trong mắt các tổ chức đánh giá quốc tế là tư duy thiết kế mang đậm tính bản địa. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long, nhà ga sử dụng sự kết hợp giữa các vật liệu mộc và hiện đại như gỗ, đá, kính và thép, bao bọc bởi thảm thực vật sinh thái xanh mát. Mái vòm màu đỏ cam uốn lượn gợi liên tưởng đến những cánh buồm no gió hướng ra biển lớn.

Bên cạnh các chuyến bay thương mại thông thường, Vân Đồn là một trong những cảng hàng không tiên phong tại Việt Nam cung cấp hạ tầng chuyên biệt cho dòng khách cao cấp. Sân bay sở hữu khu vực bãi đỗ riêng biệt phục vụ trực thăng, thủy phi cơ và các dòng máy bay cá nhân (private jet).

Đầu năm 2025, sân bay từng gây chú ý khi tiếp nhận an toàn chuyến bay trực thăng EC-155 B1 đưa hai triệu phú Mỹ đến du ngoạn vịnh Bái Tử Long, cùng hàng loạt chuyên cơ đón các đoàn doanh nhân, nhà tài phiệt quốc tế. Năng lực khai thác dịch vụ chuyên biệt này đã giúp Vân Đồn xác lập vị thế sân bay sang trọng hàng đầu khu vực.

Quy hoạch đến năm 2050: Định hình cực logistics và hệ sinh thái kỹ thuật hàng không Đông Bắc

Bước ngoặt phát triển dài hạn của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được xác lập theo Quyết định số 753/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 19/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đáng chú ý, quy hoạch mới không chỉ mở rộng năng lực vận tải mà còn chuyển dịch công năng của Vân Đồn trở thành một trung tâm kinh tế hàng không tích hợp. Khu vực phụ cận sân bay sẽ phát triển các dịch vụ hậu cần logistics, trung tâm bảo dưỡng - sửa chữa - đại tu tàu bay (MRO) và dịch vụ công nghệ cao.

Mạng lưới đường bay cũng liên tục được phủ dày: tuyến bay kết nối Vân Đồn – TP.HCM khai thác đều đặn, Sun PhuQuoc Airways nâng tần suất phục vụ hằng ngày, song song với kế hoạch mở rộng các đường bay nội địa kết nối Cam Ranh, Phú Quốc và các tuyến thuê chuyến (charter) quốc tế.

Từ một điểm trung chuyển du lịch thuần túy, Vân Đồn đang từng bước chuyển mình thành mắt xích logistics liên kết đa phương thức biển - đường bộ - hàng không, đóng vai trò cực tăng trưởng kinh tế then chốt của toàn vùng duyên hải Đông Bắc.