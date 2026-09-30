Tỉnh giáp biên của Việt Nam đón tin vui lớn: Quảng trường 350 tỷ đồng rộng 10ha do Vingroup tài trợ hoàn toàn

Sự kiện động thổ công trình là tin vui lớn với cư dân địa phương.

Ngày 29/9/2026, Cổng TTĐT xã Hậu Nghĩa đưa tin, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hậu Nghĩa (Tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án Quảng trường Hậu Nghĩa. Với tổng quy mô 10ha cùng nguồn kinh phí 350 tỷ đồng do Vingroup tài trợ, công trình đánh dấu bước khởi động của một không gian công cộng quy mô, góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội và tạo diện mạo đô thị hiện đại cho địa phương.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT xã Hậu Nghĩa

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT xã Hậu Nghĩa

Tại buổi lễ, địa phương trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đã dành nhiều thời gian, tâm huyết chuẩn bị cho công trình; đồng thời ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ nguồn lực của Tập đoàn Vingroup trong việc xây dựng Quảng trường Hậu Nghĩa.

Sau lễ động thổ, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp triển khai công trình, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiến độ, hướng đến xây dựng Quảng trường Hậu Nghĩa trở thành không gian công cộng có ý nghĩa đối với đời sống nhân dân và diện mạo mới cho địa phương và khu vực xung quanh.

Hạt nhân sinh hoạt cộng đồng: Trung tâm văn hóa – chính trị ngoài trời đa năng

Dự án Quảng trường Hậu Nghĩa được quy hoạch trên diện tích khoảng 10ha, phân kỳ đầu tư rõ ràng với giai đoạn 1 triển khai trên 8ha (nguồn vốn khoảng 300 tỷ đồng) nhằm sớm đưa các hạng mục cốt lõi vào vận hành. Công trình được định hướng trở thành hạt nhân sinh hoạt cộng đồng mang tầm vóc lớn, đóng vai trò:

Trung tâm văn hóa – chính trị và sự kiện quy mô lớn: Là địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, sự kiện văn hóa, lễ hội trọng điểm của tỉnh Tây Ninh cũng như địa phương; đồng thời cung cấp không gian rộng rãi cho các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao và giao lưu cộng đồng thường nhật.

Giao điểm kết nối không gian đô thị: Dự án kết nối hài hòa giữa khu vực hành chính, các trục thương mại – dịch vụ sầm uất và hệ thống cảnh quan sinh thái xung quanh, tạo nên trục không gian mở thông thoáng, đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa, nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng Quảng trường sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan, tạo động lực cho chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ và từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân. Một quảng trường đẹp không chỉ được tạo nên bằng bê tông, cây xanh, ánh sáng hay những công trình kiến trúc. Giá trị lớn nhất của một quảng trường là tạo ra một không gian chung - nơi cộng đồng gặp nhau, nơi chính quyền gần dân hơn, nơi người dân cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và tình yêu đối với quê hương mình".

Ảnh do AI hỗ trợ thiết kế

Mảnh ghép đồng bộ hạ tầng và kiến tạo chuẩn mực sống văn minh

Việc bố trí quỹ đất công cộng lên tới 10ha mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Hậu Nghĩa đang đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Địa phương hiện là một trong 9 xã đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và nằm trong đề án thành lập phường của tỉnh vào năm 2026. HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã thống nhất chủ trương thành lập phường Hậu Nghĩa trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và dân số hiện hữu.

Song song với việc khởi công quảng trường, hàng loạt dự án giao thông và đô thị quy mô lớn đang được triển khai đồng loạt trên địa bàn xã Hậu Nghĩa:

Ảnh do AI hỗ trợ thiết kế

Sự cộng hưởng giữa quảng trường trung tâm và các khu đô thị mới không đơn thuần cung cấp những sản phẩm nhà ở chất lượng cao, mà còn kiến tạo một chuẩn mực sống văn minh, an toàn – nơi người dân có thể an cư lạc nghiệp và gắn bó lâu dài cùng sự đổi thay của quê hương.

Dự án Quảng trường Hậu Nghĩa khi hoàn thành sẽ đóng vai trò biểu tượng mới, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương từ vùng kinh tế ven đô thành một đô thị năng động, văn minh và đáng sống.