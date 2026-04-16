HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không phải Nga hay Trung Đông, quốc gia này vừa 'bỏ túi' 6,1 tỷ USD từ dầu, xuất khẩu tăng 68%

Hữu Bách |

Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn, Na Uy ghi nhận doanh thu xuất khẩu dầu thô tăng gần 68% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục hàng tỷ USD chỉ trong tháng 3.

- Ảnh 1.

Theo số liệu mới công bố, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô của Na Uy trong tháng 3 đạt 57,4 tỷ kroner (khoảng 6,1 tỷ USD), tăng 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng mạnh chủ yếu đến từ việc giá năng lượng toàn cầu leo thang sau khi chiến sự Iran bùng phát và tình hình an ninh tại eo biển Hormuz trở nên căng thẳng.

Trong tháng 3, giá dầu trung bình đạt 1.014 kroner/thùng (khoảng 107,5 USD), mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 9/2023.

quốc gia sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất châu Âu, Na Uy đã xuất khẩu khoảng 56,6 triệu thùng dầu thô trong tháng, tương đương gần 2 triệu thùng mỗi ngày.

Không chỉ dầu thô, xuất khẩu khí tự nhiên của Na Uy cũng tăng mạnh khi châu Âu tìm nguồn năng lượng thay thế trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông. Doanh thu từ khí đốt tăng 19%, lên hơn 69 tỷ kroner. Nhờ đó, thặng dư thương mại của Na Uy đạt 97,5 tỷ kroner, mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.

Diễn biến này cũng thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng châu Âu đang thiếu năng lượng nhưng Vương quốc Anh vẫn chưa khai thác mạnh dầu ở Biển Bắc.

Theo ông Trump, Na Uy đang bán dầu Biển Bắc cho Anh với giá cao, mang lại lợi nhuận lớn.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nguồn dầu khí tại Biển Bắc đang bước vào giai đoạn suy giảm dài hạn, khi hơn 90% trữ lượng có thể khai thác đã được khai thác.

Để duy trì sản lượng, Na Uy đang mở rộng hoạt động thăm dò tại Biển Barents ở Bắc Cực, đồng thời chuyển hướng sang các mỏ nhỏ mới ở Biển Bắc và tăng đầu tư vào Biển Na Uy.

Trong đó, Biển Barents được đánh giá là một trong những “vùng đất hứa” về dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, khi khoảng 80% tài nguyên hydrocarbon còn lại vẫn chưa được khai thác.

Ngoài ra, Biển Na Uy cũng thu hút sự quan tâm ngày càng lớn, với khoảng 50% trữ lượng dầu khí còn chưa được phát hiện. Khoảng 1/3 nguồn tài nguyên ước tính tại đây nằm trong các khu vực chưa được mở khai thác, bao gồm vùng ngoài khơi Lofoten, Vesterålen và khu vực quanh đảo Jan Mayen.

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều chuyên gia nhận định Na Uy có thể tiếp tục hưởng lợi lớn từ giá dầu và khí đốt cao trong thời gian tới.

Hữu Bách

Tags

Nga

Trung Đông

quốc gia

dầu

Na Uy

giá dầu

tỷ usd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại