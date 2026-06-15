Không phải Nga hay Mỹ, một quốc gia mang tin vui đến ngành dầu thô toàn cầu: Sản lượng cao nhất 11 tháng, đang bơm 1,53 triệu thùng dầu mỗi ngày

Quốc gia châu Phi đang mang tin vui đến cho thị trường trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt.

Ảnh minh họa

Sản lượng dầu thô của Nigeria trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 tháng, đưa quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi lần đầu tiên sau nhiều năm đạt và vượt nhẹ hạn ngạch khai thác của OPEC+, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn Nigeria (NUPRC), Nigeria đã bơm trung bình 1,53 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Sản lượng này tương đương 102% hạn ngạch 1,5 triệu thùng/ngày mà OPEC+ phân bổ cho Nigeria.

Khi cộng thêm sản lượng condensate đạt 170.446 thùng/ngày, tổng sản lượng dầu và condensate của Nigeria đã đạt khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5, mức cao nhất trong 11 tháng. Lần gần nhất quốc gia Tây Phi này duy trì sản lượng bình quân trên 1,7 triệu thùng/ngày trong cả tháng là vào tháng 7/2025.

Dữ liệu của NUPRC cho thấy đà tăng trưởng sản lượng của Nigeria đang diễn ra khá ổn định trong năm nay. Tổng sản lượng dầu và condensate đã tăng từ 1,48 triệu thùng/ngày trong tháng 2 lên 1,7 triệu thùng/ngày vào tháng 5.

Trong nhiều năm qua, Nigeria liên tục gặp khó khăn trong việc đáp ứng hạn ngạch khai thác của OPEC+ do tình trạng phá hoại cơ sở hạ tầng, trộm cắp dầu và các vụ tràn dầu tại khu vực đồng bằng Niger. Những sự cố này thường xuyên gây gián đoạn hoạt động tại các tuyến xuất khẩu dầu chủ chốt, khiến nước này nhiều lần phải tuyên bố bất khả kháng đối với các lô hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, chiến dịch trấn áp nạn trộm cắp và phá hoại dầu mỏ tại đồng bằng Niger gần đây đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sản xuất. Nhờ đó, Nigeria từng bước phục hồi sản lượng và đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng khai thác trong những năm tới.

Đáng chú ý, trong bối cảnh xung đột tại Iran đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, Nigeria đang đẩy mạnh kế hoạch tăng sản lượng để tận dụng cơ hội từ thị trường. Chính phủ nước này đặt mục tiêu bổ sung thêm khoảng 100.000 thùng/ngày trong ngắn hạn nhằm góp phần bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Triển vọng tăng trưởng của ngành dầu khí Nigeria cũng được củng cố bởi kế hoạch dài hạn của Công ty Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC). Tháng 11/2025, ông Udy Ntia, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách mảng khai thác thượng nguồn của NNPC, cho biết công ty kỳ vọng nâng sản lượng dầu của Nigeria lên 2 triệu thùng/ngày trong vòng hai năm tới.

Việc Nigeria lấy lại đà tăng trưởng sản lượng không chỉ giúp nước này cải thiện nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ mà còn có thể trở thành một trong những nhân tố góp phần giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tiếp tục gia tăng.



