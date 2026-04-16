Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là quốc gia có số lượng căn cứ quân sự tại nước ngoài lớn thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ, hãng tin Bne Intellinews dẫn dữ liệu hiện có cho biết.

Theo số liệu, Mỹ hiện có 887 căn cứ quân sự nước ngoài trên toàn thế giới, vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 2 với 133 căn cứ, vượt qua một số cường quốc quân sự truyền thống. Quốc gia liên lục địa Á-Âu này cũng là nước có đa số Hồi giáo duy nhất có mạng lưới quân sự toàn cầu quy mô lớn như vậy.

Vương quốc Anh đứng thứ 3 với 117 căn cứ ở nước ngoài, cho thấy sự hiện diện quân sự toàn cầu lâu dài của nước này. Nga duy trì 29 căn cứ nước ngoài, trong khi Ấn Độ đã thiết lập 20 căn cứ. Israel vận hành 14 căn cứ ở nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là thành viên của khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Nước này nộp đơn gia nhập EU từ năm 1987 và trở thành ứng cử viên chính thức vào năm 1999. Đàm phán bắt đầu từ năm 2005 nhưng đã đình trệ từ năm 2016 do các vấn đề về dân chủ và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là vấn đề Síp. Quan hệ hiện tại tập trung vào liên minh hải quan và hợp tác di cư.

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các nỗ lực ngoại giao cùng với Ai Cập và Pakistan nhằm giúp đạt được lệnh ngừng bắn ban đầu.

Ngày 13/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng Ankara đã duy trì liên lạc với tất cả các bên trong suốt các cuộc đàm phán ở Islamabad hôm 11/4.

“Chúng tôi đã liên lạc với các bên đàm phán để xem chúng tôi có thể đóng góp gì và tình hình đang bị tắc ở đâu. Phía Mỹ đã đưa ra tuyên bố rõ ràng hơn” và “điểm bế tắc nằm ở vấn đề hạt nhân”, ông Fidan cho biết.

Ông Fidan nêu đích danh Israel là một yếu tố gây cản trở dai dẳng trong các cuộc đàm phán, đồng thời tiết lộ rằng Ankara “liên tục nói điều này với phía Mỹ và các bên khác”.

“Tôi nghĩ phía Iran, đặc biệt, sẽ đánh giá đề xuất mà Mỹ đưa ra và sẽ đưa ra phản hồi”, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, đồng thời nhấn mạnh Ankara sẽ tiếp tục đóng góp mọi khả năng có thể vào việc giải quyết xung đột rộng lớn hơn.