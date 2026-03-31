Không phải mê tín: Có những thói quen khiến bạn dễ “khổ về già” mà nhiều người đang mắc phải

Nhiều chị em thường có chung một nếp nghĩ: "Thôi thì hy sinh đời bố, củng cố đời con", mong mỏi rằng sự nhẫn nhịn, tằn tiện và cống hiến hết mình ngày hôm nay sẽ đổi lấy một tuổi già viên mãn, con cháu hiếu thuận vây quanh. Thế nhưng, đời sống thực tế đôi khi lại phũ phàng hơn những gì chúng ta vẫn mộng tưởng.

Có những thói quen ta ngỡ là bình thường, thậm chí tự hào coi đó là "đức tính tốt" của phụ nữ Á Đông, lại chính là mầm mống âm thầm bào mòn sức khỏe, tài chính và cả sự bình yên trong tâm hồn. Đừng đợi đến khi mắt mờ chân chậm, ngồi co ro nơi góc hiên nhà mới xót xa nhận ra: Tuổi già của mình đang phải trả giá cho những thói quen thâm căn cố đế từ thời thanh xuân.

1. Dốc cạn túi vì con cái nhưng quên trích lập "quỹ dưỡng lão" cho chính mình

Nhiều bà mẹ Việt có một thói quen rất bao dung nhưng cũng đầy rủi ro: Có 10 đồng thì sẵn sàng chi cả 10 đồng cho con cái, từ việc lo ăn học, chạy vạy xin việc đến mua nhà, sắm xe lúc con lập gia đình. Họ đinh ninh rằng, mình vắt kiệt sức lực lo cho con hôm nay, mai này già yếu chắc chắn con sẽ phụng dưỡng. Nhưng thực tế thường hay trêu đùa con người.

Cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, bản thân những đứa con đôi khi còn chật vật lo cho gia đình nhỏ của chúng, lấy đâu ra dư dả để chăm lo vẹn toàn cho cha mẹ già. Khi ấy, người già không có tiền tiết kiệm bỗng chốc trở thành gánh nặng, sống phụ thuộc, phải nhìn sắc mặt con dâu, con rể mà sống. Người ta bảo, "tiền bạc là lá gan của người già", câu nói ấy thô mà thật. Không có tài chính dự phòng, bạn sẽ đánh mất đi sự tự tôn và quyền tự quyết cuộc sống của chính mình trong những năm tháng xế chiều.

2. Phung phí sức khỏe như thể mình có "phép trường sinh"

Lúc còn trẻ, chúng ta thường ỷ lại vào sức vóc của mình. Cày cuốc làm thêm đến rạng sáng để kiếm thêm chút tiền bỉm sữa, ăn uống qua loa vội vàng bằng vài món đồ ăn nhanh lề đường, lười vận động vì lý do "đi làm cả ngày đã quá mệt mỏi rồi". Chúng ta đem sức khỏe ra để đổi lấy tiền bạc và sự thăng tiến.

Nhưng bạn biết không, chiếc giường đắt đỏ nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Những cơn đau nhức xương khớp, tiểu đường, mỡ máu hay những căn bệnh mãn tính ở tuổi 60 thực chất là "tờ hóa đơn" mà cơ thể gửi lại cho những năm tháng tuổi 30, 40 ta đã sống buông thả và ngược đãi chính bản thân mình. Có tiền muôn bạc vạn mà tuổi già phải làm bạn với dây truyền dịch, thuốc men và những cơn đau đớn thì mâm cao cỗ đầy cũng chẳng thể nào nuốt trôi.

3. Sống ôm đồm, giữ mọi bực dọc và oán hận trong lòng

Một thói quen âm thầm tàn phá tuổi già tinh thần của phụ nữ chính là việc không biết cách buông bỏ. Có những người chị, người mẹ quen thói ôm rơm rặm bụng, chuyện gì trong nhà cũng muốn tự tay lo liệu, con cái làm gì cũng không vừa mắt rồi tự rước bực vào mình. Họ ghim trong lòng những lời nói vô tình của mẹ chồng từ chục năm trước, nhớ mãi sự vô tâm của chồng từ thưở mới cưới.

Ôm giữ những năng lượng tiêu cực, oán trách ấy qua năm tháng khiến tâm tính họ dần trở nên cáu bẳn, xét nét và khó chiều. Khi về già, chính sự khó tính và cố chấp ấy sẽ vô tình đẩy những người thân yêu ra xa. Một tuổi già cô độc, không ai muốn đến gần sẻ chia mới là điều đáng sợ nhất.

4. Đánh mất thế giới riêng, chỉ biết xoay quanh cái bếp và gia đình

Bạn có bao giờ tự hỏi, ngoài chồng và con ra, bạn có sở thích gì không? Bạn có những người bạn tâm giao để rủ nhau đi uống trà, dạo phố không? Rất nhiều phụ nữ mắc phải sai lầm là thu hẹp toàn bộ thế giới của mình lại vừa vặn bằng cánh cửa ngôi nhà. Họ bỏ bê các mối quan hệ xã hội, từ bỏ đam mê cá nhân để toàn tâm toàn ý làm "hậu phương".

Hậu quả là, khi con cái khôn lớn và sải cánh bay xa, chồng cũng có những thú vui riêng, họ rơi vào "hội chứng tổ chim trống" (Empty Nest Syndrome). Họ chới với, hụt hẫng và cảm thấy bản thân trở nên thừa thãi, vô dụng trong chính ngôi nhà của mình vì không biết dùng quỹ thời gian rảnh rỗi khổng lồ ấy vào việc gì.

Không ai có thể chống lại được quy luật của thời gian, chúng ta rồi đều sẽ già đi. Nhưng già đi trong sự tàn tạ, phụ thuộc hay già đi trong sự kiêu hãnh, thong dong là sự lựa chọn của ngày hôm nay. Đừng đổ lỗi cho số mệnh hay nghiệp quả, hãy bắt đầu yêu thương bản thân, vun vén cho sức khỏe, lập một quỹ tiết kiệm nhỏ và học cách buông bỏ ngay từ bây giờ. Bởi suy cho cùng, một tuổi xế chiều rực rỡ và an yên phải được gieo mầm từ chính những thói quen tự chủ của ngày hôm nay.