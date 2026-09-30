Không phải Long Thành hay Tân Sơn Nhất, một sân bay Việt Nam vừa đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt top đầu thế giới

Đây là Cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACA cấp độ 1.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới đây cho biết Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài – mắt xích giao thương huyết mạch của hệ thống hàng không Việt Nam vừa chính thức được trao chứng nhận Quản lý Carbon sân bay (Airport Carbon Accreditation - ACA) Cấp độ 1.

Với thành quả này, Nội Bài trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quản lý phát thải trong khuôn khổ chương trình kiểm chuẩn môi trường uy tín do Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) bảo trợ thể chế và vận hành.

Cột mốc này phản ánh nỗ lực cụ thể hóa định hướng chuyển đổi xanh của ACV, đồng thời hiện thực hóa nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 5750/TB-TCTCHKVN ngày 31/12/2025 về chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên toàn mạng lưới cảng hàng không trực thuộc.

Giấy chứng nhận của Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: ACV

Số hóa "dấu chân carbon" từ hệ thống dữ liệu phát thải Scope 1 và Scope 2

ACA được biết đến là tiêu chuẩn quản lý carbon chuyên biệt và độc lập hàng đầu thế giới dành riêng cho lĩnh vực sân bay, vận hành với thang đo khắt khe gồm 7 bậc (từ Level 1 đến Level 5 và các cấp độ nâng cao). Để vượt qua vòng đánh giá Cấp độ 1 (Mapping - Định vị nguồn phát thải), Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai đợt rà soát toàn diện quy mô lớn đối với tất cả hoạt động vận hành thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, đơn vị đã hoàn tất quá trình đo lường, kiểm kê khí nhà kính đối với hai nhóm nguồn phát thải chính:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Phát thải trực tiếp (Scope 1): Bao gồm lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu thụ bởi đội phương tiện mặt đất, tổ máy phát điện dự phòng, hệ thống trang thiết bị vận hành khai thác, quy trình xử lý nước thải và rò rỉ môi chất làm lạnh.

Phát thải gián tiếp (Scope 2): Khối lượng điện năng thương phẩm tiêu thụ từ lưới điện quốc gia phục vụ chiếu sáng, điều hòa và hệ thống kỹ thuật tại các nhà ga, khu bay.

Từ các thông số thu thập, đơn vị đã lập Báo cáo Dấu chân carbon (Carbon Footprint Report) với phương pháp tính toán chuẩn mực và hệ số phát thải minh bạch, được thẩm tra độc lập bởi các tổ chức kiểm định quốc tế. Việc chuyển đổi từ phương thức ghi nhận truyền thống sang quản trị phát thải dựa trên dữ liệu giúp Nội Bài nắm chắc các "điểm nóng" tiêu hao năng lượng, tạo cơ sở khoa học để tối ưu hóa quy trình vận hành mặt đất.

Cảng HKQT Nội Bài từng bước tiệm cận các chuẩn mực môi trường hàng không toàn cầu với chứng nhận Airport Carbon Accreditation. Ảnh: ACV

Tiệm cận mục tiêu Net Zero 2050 và đáp ứng yêu cầu quốc gia

Theo Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Cảng HKQT Nội Bài nằm trong danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính bắt buộc phải thực hiện kiểm kê và kiểm soát định kỳ. Việc sớm chuẩn hóa quy trình dữ liệu theo chuẩn ACI tạo lợi thế quan trọng để đơn vị đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý môi trường hiện hành.

Đánh giá về bước tiến này, ông Stefano Baronci, Tổng Giám đốc ACI khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, nhấn mạnh việc Nội Bài gia nhập hệ thống ACA Level 1 thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của ACV trong hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 – tầm nhìn chung mà toàn ngành hàng không quốc tế đang dồn lực theo đuổi.

Chứng nhận ACA Level 1 không phải là đích đến cuối cùng mà là bệ phóng cho lộ trình chuyển đổi dài hạn. Trên nền tảng dữ liệu đã được xác lập, ACV và Cảng HKQT Nội Bài tiếp tục hướng tới các cấp độ cao hơn của chương trình ACA thông qua việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và tối ưu hóa hạ tầng khai thác, từng bước định hình chuẩn mực "sân bay xanh" cho mạng lưới hàng không Việt Nam.