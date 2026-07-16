Không phải Hungary hay Slovakia, một nước thành viên EU kịch liệt phản đối lệnh trừng phạt năng lượng mới nhất nhằm vào Nga

Sự phản đối này đã khiến gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga bị đình trệ suốt 1 tuần qua.

Hy Lạp đang phản đối gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào khí đốt Nga vì cho rằng các biện pháp này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Dynagas. Đây là công ty vận tải biển thuộc sở hữu của tỷ phú Hy Lạp George Prokopiou, chuyên vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal LNG ở Bắc Cực của Nga.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, đại sứ Hy Lạp tại EU đã nói với đại diện của các nước thành viên hôm 15/7 rằng lệnh cấm vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba sẽ “hủy hoại” Dynagas.

Hai nguồn tin khác cũng xác nhận rằng Athens đã viện dẫn trường hợp của Dynagas là lý do khiến nước này không thể ủng hộ gói trừng phạt mới.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin hàng hải Equasis, Dynagas hiện vận hành 27 tàu chở LNG, trong đó có khoảng 1/3 đội tàu phá băng lớp Arc7 – loại tàu được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong điều kiện băng giá khắc nghiệt gần dự án Yamal LNG.

Sự phản đối của Hy Lạp đã khiến gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga bị đình trệ suốt 1 tuần qua. Gói biện pháp này cần sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên và bao gồm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng, mạng lưới tiền điện tử và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp – quân sự của Nga.

Gói trừng phạt cũng bao gồm cơ chế hạ mức trần giá dầu thô Nga. Vượt ngưỡng trần này, các công ty sẽ không được phép mua hoặc vận chuyển dầu của Moscow.

Trong cuộc họp ngày 15/7, các đại sứ EU buộc phải đồng ý gia hạn khẩn cấp thêm 1 tuần đối với mức giá trần hiện tại là 44,10 USD/thùng dầu Nga nhằm có thêm thời gian đàm phán.

Nếu không đạt được quyết định mới, giá trần có thể tăng mạnh do giá dầu toàn cầu leo thang sau xung đột giữa Iran và Israel, qua đó giúp Nga thu thêm hàng tỷ USD doanh thu.

Theo một quan chức EU, việc gia hạn cũng nhằm đánh giá kỹ hơn các tác động kinh tế và kỹ thuật của các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm vận chuyển LNG của Nga.

Một số nhà ngoại giao EU cho rằng tất cả các nước thành viên đều đã phải chấp nhận việc doanh nghiệp trong nước mất đi cơ hội kinh doanh như một phần của nỗ lực gây áp lực kinh tế lên Moscow.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, hôm 13/7 bày tỏ tiếc nuối khi khối chưa thể đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21.

“Tất nhiên, các quốc gia thành viên có những lý do khác nhau để phản đối. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được một thỏa thuận. Nếu không thể đạt được, chúng tôi sẽ phải triển khai phương án B”, bà Kallas nói, đề cập đến cơ chế áp trần giá dầu Nga.

Đáng chú ý, Slovakia và Hungary – vốn luôn phản đối các lệnh trừng phạt Nga, chưa ghi nhận động thái tương tự đối với vòng trừng phạt mới này.

Tỷ phú George Prokopiou hiện sở hữu cả Dynagas và Dynacom – công ty vận tải dầu thô được cho là đã thu về ít nhất 915 triệu USD từ hoạt động giao dịch dầu Nga trong 3 năm qua, nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp vận tải biển Hy Lạp nào khác.

Dynacom cũng là một trong những công ty đầu tiên chấp nhận rủi ro đưa tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong những tuần đầu của cuộc xung đột Mỹ– Israel với Iran.

Theo tính toán của Financial Times dựa trên dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, Dynagas đã vận chuyển hơn 10 triệu tấn LNG của Nga kể từ đầu năm 2025 bằng 11 tàu, thực hiện tổng cộng 144 chuyến hàng.

Đội tàu Arc7 của công ty được đóng riêng để phục vụ dự án Yamal LNG của Nga.

Hy Lạp nói rằng Dynagas gần như không thể sử dụng các tàu này cho các tuyến vận tải khác và sẽ buộc phải bán chúng cho các đối tác ngoài phương Tây nếu lệnh cấm được thông qua.

Các tàu Arc7 là một trong những loại tàu phức tạp nhất thế giới, với chi phí đóng mới khoảng 300 triệu USD mỗi chiếc.

Phần còn lại của đội tàu Arc7 hiện do Seapeak – công ty thuộc quỹ đầu tư Stonepeak có trụ sở tại New York, và hãng vận tải Nhật Bản Mitsui OSK Lines vận hành, cùng một tàu thuộc sở hữu của hãng vận tải Nga Sovcomflot.

Theo FT﻿