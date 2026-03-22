Không phải Honda, Yamaha hay BMW Motorrad, đây mới là chiếc xe máy điện tự cân bằng đầu tiên sản xuất hàng loạtKhông phải Honda, Yamaha hay BMW Motorrad, đây mới là chiếc xe máy điện tự cân bằng đầu tiên sản xuất hàng loạt

Đức Khương |

Một startup Singapore bất ngờ tạo nên bước ngoặt trong ngành xe hai bánh khi đưa công nghệ tự cân bằng từ viễn tưởng vào sản xuất thực tế.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt, một cái tên ít được chú ý là OMOWAY lại bất ngờ gây tiếng vang khi giới thiệu OMO X - mẫu xe hai bánh được hãng tuyên bố là xe máy điện tự cân bằng đầu tiên trên thế giới sản xuất hàng loạt. Thay vì đến từ các ông lớn như Honda, Yamaha hay BMW Motorrad, bước tiến công nghệ này lại xuất phát từ một startup Singapore, tạo nên sự bất ngờ lớn cho giới công nghệ và người dùng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, điểm cốt lõi của OMO X nằm ở nền tảng OMO-ROBOT, một hệ thống tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và cảm biến, cho phép chiếc xe duy trì trạng thái cân bằng trong mọi tình huống. Công nghệ này sử dụng camera và cảm biến để ghi nhận môi trường xung quanh, sau đó xử lý bằng bộ vi xử lý hiệu năng cao, kết hợp với hệ thống ổn định vật lý để đảm bảo xe không bị đổ, ngay cả khi đứng yên.

Thiết kế mang phong cách scooter cổ điển với chắn gió và ốp chân, kết hợp các đường nét góc cạnh hiện đại và hệ thống đèn LED toàn thân. Dải đèn trước “saberlights” tạo điểm nhấn nổi bật. Thiết kế này đã giành giải thưởng iF Design Award 2026.

Yếu tố then chốt tạo nên khả năng này chính là con quay hồi chuyển Control Moment Gyroscope, vốn thường được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ. Khi được áp dụng lên phương tiện hai bánh, hệ thống này liên tục điều chỉnh động lượng góc, giúp xe giữ thăng bằng ở tốc độ thấp hoặc khi dừng lại hoàn toàn. Video trình diễn cho thấy OMO X có thể đứng vững trên một chiếc bập bênh mà không cần người điều khiển, một minh chứng rõ ràng cho tiềm năng của công nghệ.

Sự xuất hiện của OMO X được đánh giá có thể thay đổi cách con người tiếp cận xe hai bánh. Trong nhiều năm, việc giữ thăng bằng luôn là rào cản lớn đối với người mới học lái xe máy. Công nghệ tự cân bằng giúp loại bỏ trở ngại này, mở rộng tệp người dùng sang những nhóm trước đây e ngại, như người lớn tuổi hoặc người chưa từng sử dụng xe hai bánh.

OMO X còn được trang bị hệ thống HALO Pilot với các tính năng như đỗ xe bằng một nút bấm, cruise control thích ứng và khả năng tự tìm đến người lái. Hệ thống an toàn chủ động giúp xử lý cua, chống trượt và phản ứng nhanh với chướng ngại vật.

Dù được gọi là xe máy, OMO X thực tế mang dáng dấp của một chiếc scooter với thiết kế bước thấp, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị. Đáng chú ý, xe được xây dựng theo dạng mô-đun, cho phép người dùng tùy chỉnh giữa ba cấu hình khác nhau gồm phiên bản cơ bản, bản đường phố và bản touring có trang bị hành lý. OMOWAY cho biết hệ thống cân bằng sẽ tự điều chỉnh theo từng cấu hình để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Không chỉ dừng lại ở khả năng tự cân bằng, OMO X còn được trang bị hàng loạt công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên ô tô. Hệ thống HALO Pilot hỗ trợ đỗ xe tự động chỉ với một nút bấm, kiểm soát hành trình thích ứng và thậm chí cho phép xe tự di chuyển đến vị trí của người dùng. Các tính năng an toàn chủ động cũng được tích hợp, giúp xe xử lý các tình huống như đường trơn trượt, cua gấp hoặc chướng ngại vật bất ngờ.

Xe còn sở hữu màn hình điều khiển 10,25 inch, kết nối giữa các phương tiện, chìa khóa kỹ thuật số và đặc biệt là khả năng sạc không dây bằng cách đỗ lên đế sạc chuyên dụng. Đây là những tiện ích đang dần trở thành xu hướng trong ngành xe điện.

Xe sử dụng màn hình 10,25 inch, có kết nối giữa các phương tiện, chìa khóa kỹ thuật số và khả năng sạc không dây bằng cách đỗ lên đế sạc.

Về hiệu năng, OMO X có tốc độ tối đa hơn 110 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 200 km sau mỗi lần sạc. Dù thông tin chi tiết về pin và động cơ chưa được công bố, các thông số này cho thấy xe hoàn toàn đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Theo kế hoạch, OMOWAY sẽ mở bán trước OMO X tại Indonesia vào cuối tháng 4 trước khi chính thức ra mắt thị trường vào cuối tháng 5. Mức giá dự kiến khoảng 3.800 USD, tương đương hơn 90 triệu đồng, được đánh giá là khá cạnh tranh so với các mẫu xe điện hiện nay.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của OMO X có thể tạo ra những tác động đáng chú ý. Việt Nam là một trong những quốc gia có mật độ xe máy cao nhất thế giới, với hàng chục triệu phương tiện lưu hành. Tuy nhiên, phần lớn người dùng vẫn quen với xe xăng truyền thống, trong khi xe điện mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.

Nếu một mẫu xe như OMO X được phân phối tại Việt Nam với mức giá hợp lý, công nghệ tự cân bằng có thể trở thành yếu tố thu hút lớn, đặc biệt với người dùng mới hoặc những người tìm kiếm sự an toàn và tiện lợi. Bên cạnh đó, các tính năng thông minh như tự đỗ, tự di chuyển hay sạc không dây cũng phù hợp với xu hướng đô thị hóa và chuyển đổi số đang diễn ra.

Tuy vậy, thách thức không nhỏ nằm ở hạ tầng sạc, thói quen tiêu dùng và niềm tin vào công nghệ mới. Người dùng Việt Nam vốn có xu hướng thận trọng với những sản phẩm chưa được kiểm chứng rộng rãi, đặc biệt là trong lĩnh vực phương tiện giao thông.

Dẫu vậy, với những gì OMO X mang lại, có thể thấy ngành xe hai bánh đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Khi công nghệ tự cân bằng được thương mại hóa, ranh giới giữa xe máy và robot dường như đang dần bị xóa nhòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho phương tiện di chuyển cá nhân.

