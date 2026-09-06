Bãi biển này thực sự nằm ở đâu?

Nhắc đến Ninh Bình, phần lớn du khách vẫn nghĩ tới Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Cố đô Hoa Lư hay những dãy núi đá vôi đặc trưng. Ít người biết rằng sau khi không gian địa giới được mở rộng, tỉnh này còn sở hữu gần 90 km đường bờ biển, với nhiều điểm đến như Thịnh Long, Giao Ninh, Rạng Đông, Kim Đông...

Trong số đó, Khu du lịch biển Thịnh Long nằm tại xã Hải Thịnh là một trong những điểm đến đáng chú ý. Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, Thịnh Long có đường bờ biển dài hơn 7 km, còn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết khu vực có 3 bãi tắm tự nhiên với tổng chiều dài khoảng 7 km.

Trước khi thay đổi địa giới hành chính, Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ảnh Đài PT-TH Ninh Bình

Tháng 12/2024, UBND tỉnh Nam Định khi đó đã công nhận Thịnh Long là Khu du lịch cấp tỉnh. Khu du lịch có diện tích khoảng 361 ha, cách Hà Nội khoảng 150 km, đồng thời nằm trong Khu kinh tế Ninh Cơ. Theo Báo Ninh Bình, vào mùa hè những năm trước, Thịnh Long có khả năng phục vụ trên 100.000 lượt khách, trong đó hệ thống lưu trú đáp ứng hơn 50.000 lượt khách.

So với nhiều điểm nghỉ biển nổi tiếng ở miền Bắc, Thịnh Long hiện chưa phát triển theo mô hình tập trung dày đặc resort hay các tổ hợp vui chơi quy mô lớn. Bù lại, nơi đây vẫn giữ được không gian tương đối thoáng, phù hợp với nhóm khách muốn tắm biển, ăn hải sản và nghỉ ngắn ngày.

Nằm ở tỉnh vừa đón gần 20 triệu khách, Thịnh Long đang được "làm mới"

Thịnh Long đáng chú ý hơn khi đặt trong bức tranh du lịch Ninh Bình năm 2026.

Theo Báo Ninh Bình, lũy kế 8 tháng năm nay, toàn tỉnh ước đón hơn 19,787 triệu lượt khách, tăng 24,13% so với cùng kỳ và đạt tới 98,93% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch đạt trên 20.611 tỷ đồng, tăng 21,8% và thậm chí đã vượt kế hoạch doanh thu cả năm.

Cần lưu ý, gần 20 triệu lượt nói trên là khách của toàn tỉnh Ninh Bình, không phải riêng Thịnh Long. Tuy nhiên, khu vực ven biển cũng đang cho thấy mức tăng đáng kể. Từ ngày 25/4 đến 8/6/2026, các điểm ven biển của tỉnh đón khoảng 394.563 lượt khách, tăng 261,56% so với cùng kỳ; tổng thu ước đạt 286,1 tỷ đồng, tăng gần 310%.

Thịnh Long cũng được chọn làm nơi khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 ngày 28/4 với chủ đề "Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng". Đây được xem như một bước chuyển trong cách địa phương định vị sản phẩm, từ điểm đến vốn nổi tiếng với núi, hang động và di sản sang không gian du lịch trải dài từ vùng di sản tới biển.

Đêm khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 (Ảnh Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình)

Trên thực tế, diện mạo Thịnh Long đã thay đổi đáng kể sau Dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục kè, thềm giảm sóng và mỏ hàn bảo vệ tuyến bờ, đến đầu mùa hè 2026 đã cơ bản hoàn thiện.

Trong tương lai, khả năng khu vực tiếp tục được đầu tư là đáng chú ý. Theo Kế hoạch phát triển du lịch biển Ninh Bình giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ nghiên cứu định vị, làm mới thương hiệu Thịnh Long và Quất Lâm, hình thành mô hình nghỉ dưỡng biển gắn với cộng đồng tại Hải Thịnh; đồng thời ưu tiên hạ tầng giao thông ven biển, bến tàu, bãi đỗ xe, cấp thoát nước, cơ sở lưu trú và các công trình phục vụ khách. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thu hút các nhà đầu tư chiến lược xây dựng khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí biển quy mô lớn.

Cách Hà Nội khoảng 150 km, đến Thịnh Long chơi gì?

Khoảng cách từ Hà Nội tới Thịnh Long vào khoảng 150 km, vì vậy du khách có thể lựa chọn chuyến đi 2 ngày 1 đêm vào cuối tuần. Với ô tô, hành trình thường mất khoảng 2,5-3 giờ tùy điểm xuất phát và tình trạng giao thông.

Tại đây, trải nghiệm chính vẫn là tắm biển, đi bộ dọc bờ cát, ngắm bình minh, thưởng thức hải sản và nghỉ qua đêm bên biển. Khi tìm đường, du khách nên nhập đầy đủ "Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, Ninh Bình", bởi nhiều thông tin cũ vẫn ghi địa chỉ Hải Hậu, Nam Định.

Ảnh Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Nếu có thêm thời gian, chuyến đi có thể kết hợp tháp chuông Nhà thờ đổ Hải Lý - dấu tích của Nhà thờ Trái Tim xây dựng từ năm 1943, hiện là địa điểm được nhiều người tìm tới ngắm bình minh, hoàng hôn và chụp ảnh. Xa hơn một chút là Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu đất ngập nước rộng hơn 7.000 ha với các trải nghiệm đi thuyền, xem chim và khám phá rừng ngập mặn.