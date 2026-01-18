Không phải Ford Ranger, đây mới là mẫu bán tải có doanh số tăng mạnh nhất năm 2025

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng cả năm 2025. Trong đó, phân khúc xe bán tải đạt tổng doanh số 27.093 chiếc bán ra, nhiều hơn 3.935 chiếc so với năm 2024, đạt mức tăng trưởng 14,52%.

Mẫu xe Năm 2024 (xe) Năm 2025 (xe) Mức tăng (xe) Tỷ lệ Thị phần năm 2024 Thị phần năm 2025 Ford Ranger 17.508 18.692 1.184 6,33% 75,60% 68,99% Mitsubishi Triton 2.687 4.303 1.616 37,56% 11,60% 15,88% Toyota Hilux 2.404 3.501 1.097 31,33% 10,38% 12,92% Isuzu D-Max 559 597 38 6,37% 2,41% 2,20% Tổng cộng 23.158 27.093 3.935 14,52%

Điểm chung so với năm trước đó là việc thị trường vẫn đang chứng kiến thế một chiều khi Ford Ranger đang chiếm tới 68,99% thị phần toàn phân khúc. Tuy nhiên, phân tích báo cáo doanh số cho Ranger đang không hoàn toàn có lợi.

Cụ thể, doanh số bán hàng của Ranger năm 2025 đã tăng 1.184 chiếc so với năm 2024, tương đương tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,33%. Tuy vậy, thị phần của mẫu bán tải này đã giảm từ mức 75,60% trong ở năm 2024 xuống chỉ còn 68,99% trong năm 2025.

Diễn biến phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Nguồn số liệu: VAMA

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Triton và Toyota Hilux đang có sự chuyển mình đáng kể. Cụ thể, Triton bán 4.303 chiếc trong năm 2025, tăng 1.616 chiếc so với năm 2024, tương đương mức tăng tới 37,56%. Kết quả là, thị phần của Triton đã tăng từ 11,60% trong năm 2024 lên mức 15,88% trong năm vừa qua. Nhờ đó, chúng ta có thể khẳng định Triton là mẫu bán tải đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong năm vừa qua.

Tiếp theo, Toyota Hilux cũng là mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng tốt về doanh số. Năm 2025, mẫu xe này bán 3.501 chiếc, tăng 1.097 chiếc so với năm 2024, tương đương mức tăng 31,33%. Đáng chú ý, thị phần của Hilux đã tăng từ 10,38% trong năm 2024 lên mức 12,92% trong năm 2025. Đây là dấu hiệu tốt đối với cái tên đến từ Nhật này, tạo tiền đề để bứt phá trước thềm ra mắt thế hệ mới ngay đầu năm 2026 này.

Mitsubishi Triton là mẫu bán tải ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong năm 2025. Ảnh: Hoàng Dũng

Cuối cùng, Isuzu D-Max vẫn là mẫu xe nhạt nhòa nhất phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. D-Max chỉ bán được 597 chiếc trong năm 2025, tăng vỏn vẹn 6 chiếc so với năm trước đó, tương đương tỷ lệ 6,37%. Điều đáng nói là dù tăng doanh số nhưng thị phần vốn rất nhỏ của mẫu xe này lại tiếp tục giảm, từ mức 2,41% năm 2024 chỉ còn 2,20% năm 2025.