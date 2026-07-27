Không phải dầu mỏ, Nga đón tin vui kỷ lục từ láng giềng Việt Nam

Trung Quốc vừa trở thành cứu tinh cho 60% kim ngạch một mặt hàng của Nga.

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Theo số liệu từ Agroexport, trong 5 tháng đầu năm 2026, Nga đã xuất khẩu khoảng 3.900 tấn nhuyễn thể, đạt kim ngạch hơn 19 triệu USD, tăng 22% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm sò điệp đông lạnh, mực và mực nang, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch. Ngoài ra, Hàn Quốc, Belarus, Đài Loan (Trung Quốc) và Kazakhstan cũng là những thị trường nhập khẩu đáng chú ý.

Không chỉ nhuyễn thể, xuất khẩu cua của Nga cũng đạt mức cao kỷ lục. Trong 5 tháng đầu năm, nước này xuất khẩu gần 34.000 tấn cua, thu về khoảng 930 triệu USD, tăng 11% về sản lượng và 26% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị tăng nhanh hơn sản lượng cho thấy giá xuất khẩu bình quân tiếp tục được cải thiện nhờ nhu cầu ổn định đối với các dòng cua cao cấp như cua hoàng đế và cua tuyết.

Trung Quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất của thủy sản Nga. Theo TASS, trong 5 tháng đầu năm 2026, Nga đã xuất khẩu khoảng 672.000 tấn thủy sản sang thị trường này, trị giá gần 2,06 tỷ USD, tăng 16% về khối lượng và tới 53% về giá trị so với cùng kỳ. Bên cạnh cua và nhuyễn thể, các sản phẩm như cá minh thái (pollock), cá tuyết và cua sống cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Xu hướng này cho thấy nhu cầu đối với hải sản cao cấp tại Trung Quốc vẫn duy trì mạnh mẽ, bất chấp những biến động kinh tế. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với các nhà xuất khẩu thủy sản trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn cung từ Nga cũng đồng thời tạo áp lực cạnh tranh lớn hơn tại các thị trường châu Á, nhất là ở các phân khúc cua, nhuyễn thể, hải sản đông lạnh và các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Đối với Việt Nam, việc Nga mở rộng xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là xu hướng cần được theo dõi sát. Đây đều là những thị trường trọng điểm của các sản phẩm cua ghẹ, mực, bạch tuộc và nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa chủng loại và phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để duy trì lợi thế tại các thị trường này.

Sản lượng khai thác thủy sản của Nga tiếp tục tăng trong năm 2026, chủ yếu nhờ kết quả khả quan tại lưu vực Viễn Đông và sự tham gia của lực lượng lao động trẻ trong mùa khai thác hè. Theo Cơ quan Nghề cá Liên bang Nga, tính đến ngày 13/7/2026, tổng sản lượng khai thác thủy sản của nước này đạt 2,56 triệu tấn. Lưu vực Viễn Đông đóng góp lớn nhất với 2,01 triệu tấn, tăng gần 29.500 tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Cá minh thái Alaska vẫn là loài khai thác chủ lực với 1,32 triệu tấn, tiếp theo là cá trích Thái Bình Dương đạt 366.900 tấn, tăng hơn 80.000 tấn so với năm trước. Riêng tỉnh Sakhalin ghi nhận sản lượng 505.000 tấn trong nửa đầu năm, tăng 98.500 tấn, nhờ sản lượng cá minh thái và cá trích đều tăng mạnh.



