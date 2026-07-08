Không phải Đà Nẵng hay Phú Quốc, đây là vùng biển duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 xu hướng du lịch toàn cầu năm 2026, hơn 200.000 lượt khách nước ngoài tìm đến để lướt ván

Nơi đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho những người yêu thích hoạt động thể thao dưới nước.

Điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Trong khi Đà Nẵng và Phú Quốc vẫn đang cạnh tranh nhau từng lượt tìm kiếm mỗi mùa hè, một bãi biển nhỏ ở Bình Thuận đã lặng lẽ vượt qua cả hai - để trở thành cái tên Việt Nam duy nhất xuất hiện trong danh sách top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 của Booking.com.

Vẻ đẹp nên thơ của biển Mũi Né (Ảnh: Sưu tầm)

Đó là Mũi Né. Cái tên Việt Nam duy nhất trong danh sách toàn cầu. Ngày 8/4/2026, nền tảng đặt phòng lớn nhất thế giới Booking.com công bố danh sách 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 - năm thứ 10 nền tảng này công bố báo cáo thường niên dựa trên dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng của hàng chục triệu du khách. Danh sách năm nay gồm Mũi Né (Việt Nam), Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde), Manaus (Brazil), Münster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Úc).

Mũi Né là một làng chài thuộc tỉnh Bình Thuận, đứng chung danh sách với những thành phố lớn của Tây Ban Nha, Mỹ, Trung Quốc. Và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Điểm đến này từng được National Geographic "khen hết lời", nhấn mạnh đặc biệt điều kiện gió và hệ sinh thái thể thao biển. Tạp chí nhận định nơi đây "lột xác ngoạn mục" sau hai thập kỷ, trở thành một trong những trung tâm thể thao dưới nước hàng đầu Đông Nam Á.

Vẻ đẹp nên thơ của biển Mũi Né . Ảnh: Sưu tầm

Điểm đến lý tưởng của những người yêu thể thao dưới nước

Vì sao Mũi Né là điểm đến tuyệt vời cho các môn thể thao dưới nước?﻿

Câu trả lời nằm ở gió. Từ tháng 11 đến tháng 3, Mũi Né được hưởng chế độ gió ổn định nhờ sự kết hợp giữa gió mùa Đông Bắc và gió nhiệt địa phương, với tốc độ phổ biến từ 18-25 hải lý/giờ - tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động lướt ván diều. Vào giữa ngày, bầu trời Mũi Né phủ kín những cánh diều nhiều màu sắc, và trong các giải đấu quốc tế, số lượng vận động viên tham gia có thể lên tới hàng trăm người.

Không phải ngẫu nhiên mà Mũi Né được gọi là "thủ phủ lướt ván diều" của Đông Nam Á. Múi Né hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi cho hoạt động lướt ván diều như có chế độ gió ổn định, sóng vừa phải, bãi cát thoải không có đá ngầm, trong khi các bãi biển ở Bali, Phuket hay Boracay không có.

Nhiều du khách nước ngoài tới Mũi Né để "săn gió". Một số du khách chỉ đến 2-3 ngày, nhưng nhiều người lưu lại hàng tuần và tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu. Đây là kiểu du lịch hoàn toàn khác với cách người ta nghĩ về một bãi biển Việt Nam.

Mũi Né hấp dẫn không chỉ vì gió và sóng. Cách bờ biển không xa là những đồi cát đỏ và cát trắng trải dài, tạo nên khung cảnh gợi nhớ sa mạc giữa vùng nhiệt đới. Sự tương phản giữa biển xanh và đồi cát đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của địa phương.

Bên cạnh đó, với hơn 300 năm lịch sử, làng nghề làm nước mắm tại Mũi Né được lưu giữ qua không gian trưng bày của Bảo tàng Nước Mắm Làng Chài Xưa, một góc văn hóa ít nơi biển nào ở Việt Nam có được.

Ảnh: MXH

Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Né có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8km đã quy tụ 53 resort, tạo nên một trong những dải nghỉ dưỡng sầm uất nhất Việt Nam.

Theo dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng trên Booking.com trong 6 tháng đầu năm 2026, Mũi Né là điểm đến mới nổi được du khách quốc tế quan tâm ngày càng nhiều. Theo UBND phường Mũi Né -Lâm Đồng, từ đầu năm tính đến ngày 9/6, Mũi Né đón khoảng 1.143.272 lượt khách, trong đó có 859.769 lượt khách nội địa và 283.503 lượt khách quốc tế. Hoạt động lưu trú, ăn uống và các dịch vụ phục vụ du khách diễn ra ổn định; thị trường hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách.

Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho một chuyến du lịch biển mùa hè khác Đà Nẵng, khác Phú Quốc, một nơi vừa có nắng gió, vừa có cảm giác thật sự chạm vào thiên nhiên.