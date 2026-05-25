Không phải chip, đây mới là thứ khiến AI thế hệ mới 'đau đầu' nhất, một doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới chi 1,5 tỷ USD để giải quyết bài toán này

Khi năng lực tính toán AI mở rộng, mật độ công suất – không chỉ là tổng công suất tiêu thụ – đang trở thành yếu tố giới hạn. Việc cung cấp nguồn điện với mật độ và hiệu suất cao ngay tại điểm tính toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của hệ thống, hiện là một trong những thách thức quan trọng nhất trong khâu thiết kế hệ thống.

Thông qua thỏa thuận này, ADI và Empower hỗ trợ định hình kiến trúc cung cấp điện năng cho AI cũng như các ứng dụng đòi hỏi năng lực tính toán cao.

Bằng cách đưa quá trình chuyển đổi điện năng đến gần bộ xử lý hơn, giải pháp kết hợp này sẽ rút ngắn đường truyền điện năng và nâng cao hiệu suất để hỗ trợ các hệ thống có hiệu năng cũng như mật độ xử lý cao hơn. Với vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý nguồn điện hiệu năng cao, ADI tiếp tục đầu tư vào nền tảng hệ thống cấp nguồn nhằm tạo ra bước đột phá về hiệu năng, mật độ và hiệu suất từ lưới điện đến chip.

Ông Vincent Roche, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ADI, cho biết, hạ tầng AI đang định hình lại căn bản cách điện năng được cung cấp, khi năng lượng đang trở thành rào cản hạn chế lớn nhất đối với việc mở rộng các hệ thống thế hệ mới. ADI hiện đang cung cấp một số giải pháp quản lý nguồn điện với hiệu năng cao nhất trong ngành.

"Thông qua Empower, chúng tôi tiếp tục mở rộng danh mục công nghệ nhằm hỗ trợ khách hàng tái cấu trúc hệ thống điện năng và đạt được mật độ điện toán đáp ứng cho yêu cầu của AI thế hệ tiếp theo. Công nghệ này không chỉ tác động đến các trung tâm dữ liệu AI, mà còn đến bất kỳ lĩnh vực nào bị giới hạn tiềm năng phát triển do yếu tố năng lượng,” ông Vincent Roche cho biết.

Theo ông Tim Phillips, Giám đốc điều hành của Empower Semiconductor, Empower được thành lập nhằm giải quyết bài toán khó nhất trong việc cung cấp điện năng cho AI – điểm nghẽn nguồn điện năng đang làm hạn chế thông lượng AI.

"Công nghệ của chúng tôi mang lại mật độ công suất, tốc độ và hiệu suất cần thiết mà các bộ xử lý AI yêu cầu để phát huy tối đa tiềm năng, mở đường cho các cải tiến hiệu năng thế hệ tiếp theo. Sự kết hợp giữa nền tảng quản lý nguồn điện, quy mô và năng lực vận hành của ADI cùng các lợi ích cấp độ hệ thống từ việc sáp nhập này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ của chúng tôi với khách hàng,” ông Tim Phillips chia sẻ.

Hiện các tụ điện silicon của Empower đã được đưa vào sản xuất, trong khi các chương trình IVR đang được phát triển khi hợp tác cùng các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu lớn và nhà cung cấp chip AI. Những năng lực này sẽ được ADI tiếp tục mở rộng thông qua quy mô, năng lực sản xuất và mạng lưới khách hàng toàn cầu của công ty.

Theo các điều khoản của thỏa thuận đã được Hội đồng Quản trị của cả hai công ty phê duyệt, ADI sẽ thanh toán cho các cổ đông của Empower khoản tiền mặt trị giá 1,5 tỷ USD.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường cũng như việc kết thúc thời hạn chờ (và bất kỳ gia hạn nào của thời gian đó) theo quy định của Đạo luật Cải tiến Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino năm 1976, đã được sửa đổi. Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Phillips sẽ tiếp tục dẫn dắt các hoạt động phát triển công nghệ IVR trực thuộc ADI.

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) là công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, kết hợp vật lý và kỹ thuật số để tạo ra những đột phá trong xử lý dữ liệu với doanh thu hơn 11 tỷ USD trong năm tài chính 2025.

ADI kết hợp các công nghệ tương tự, kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm cho các giải pháp giúp chống biến đổi khí hậu, kết nối con người và thế giới, cũng như thúc đẩy những tiến bộ trong tự động hóa và robotics, phương tiện giao thông, chăm sóc sức khoẻ, năng lượng và trung tâm dữ liệu.

Empower Semiconductor, có trụ sở tại Thung lũng Silicon, đang thúc đẩy sự phát triển của AI với công nghệ FinFast™ hỗ trợ giảm mức tiêu thụ năng lượng và tổng chi phí sở hữu cho các trung tâm dữ liệu.

Các bộ điều chỉnh điện áp tích hợp của công ty cung cấp nguồn điện có khả năng mở rộng theo nhu cầu với tốc độ, độ chính xác và tính toàn vẹn tín hiệu có thể đáp ứng yêu cầu của các bộ xử lý AI. Kiến trúc quản lý nguồn điện năng của Empower được thiết kế nhằm giảm kích thước, chiều cao và số lượng linh kiện, nhằm đạt khả năng cung cấp điện năng theo chiều dọc với mật độ công suất và hiệu suất cao.