Không phải Chi Pu, đây mới là mỹ nhân xinh nhất 5S Online: Mặt hoa da phấn, khen mấy cũng thành thừa

Mỹ nhân này có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, vừa nhìn đã choáng ngợp.

Nhắc đến những bộ phim sitcom thế hệ đầu gắn liền với thanh xuân của thế hệ 9X, 10X, không thể không nhắc đến 5S Online. Bộ phim đình đám một thời này không chỉ sở hữu nội dung hài hước mà còn là bệ phóng cho dàn diễn viên đời đầu như Vân Navy, Chi Pu, Bê Trần, Mạnh Quân.

Bên cạnh dàn cast chính, dàn cameo xuất hiện trong phim cũng toàn là những cực phẩm nhan sắc đình đám lúc bấy giờ như Quỳnh Kool, Emily, Á hậu Huyền My, Hoàng Yến Chibi… Trong đó, Nam Thương dù xuất hiện không nhiều nhưng là gương mặt gây ấn tượng cực mạnh, thậm chí gần đây còn viral trở lại trên MXH, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác xuýt xoa trước nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" đúng nghĩa.

Nhan sắc của Nam Thương trong 5S Online (Nguồn: TikTok)

Chẳng cần son phấn cầu kỳ, cũng không có filter "cà" mặt, nhan sắc của Nam Thương thời điểm đó vẫn đủ sức làm người xem nhớ mãi. Cô có gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và trong sáng. Điểm chiếm trọn spotlight chính là làn da trắng phát sáng, mịn màng, chiếc cằm chẻ duyên dáng cùng đôi mắt to tròn đen láy đầy hoạt bát.

Ảnh: TikTok

Ảnh: TikTok

Dù khi đóng phân cảnh này cô mới chỉ 17 - 18 tuổi, thế nhưng ở Nam Thương đã toát ra khí chất của một đại mỹ nhân tương lai. Kiểu tóc rẽ ngôi đơn giản, trang phục nhẹ nhàng của những năm 2012 - 2013 không hề làm lu mờ đi visual mặt hoa da phấn "hàng real" đỉnh cao này. Thậm chí, nhiều khán giả thậm chí còn nhận xét visual của Nam Thương trong 5S Online còn nhỉnh hơn cả Chi Pu - nàng Nana công chúa xinh đẹp.

Ảnh: TikTok

Ảnh: TikTok

Một số bình luận của netizen: - Ôi tưởng Chi Pu xinh nhất rồi cho đến khi thấy bạn này - Trời ơi ngày xưa bả đi đến đâu bao nhiêu người ngoái lại nhìn, trước biệt danh là Thương Barbie xinh lắm luôn - Khuôn mặt quý tướng. Nhìn có phúc lắm luôn. Hiền hậu dịu dàng và đoan trang - Lông mày của Nam Thương là đôi lông mày đẹp nhất tui biết lun, nó hài hòa với khuôn mặt - Tui thấy xinh hơn Chi Pu trong phim này nữa

Nam Thương tên đầy đủ là Nguyễn Nam Thương, sinh năm 1995 tại Thanh Hóa. Cô từng là một hot girl nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2011. Nhờ lợi thế ngoại hình sáng, cô theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và lấn sân sang diễn xuất qua các bộ phim như Lời Ru Mùa Đông, 5S Online...

Ảnh: TikTok

Sở hữu bệ phóng vững chắc cùng nhan sắc thuộc hàng top, nhiều người ngỡ Nam Thương sẽ dấn thân sâu vào showbiz. Thế nhưng, cô lại rút lui khỏi ngành giải trí từ rất sớm. Năm 2015, khi mới tròn 20 tuổi, cô nàng quyết định lên xe hoa cùng chàng hot boy Ba Duy. Từ đó, cô chuyển hướng hẳn sang kinh doanh, chăm sóc gia đình và làm một "hot mom" có tiếng trên mạng xã hội chứ không mặn mà với ánh đèn sân khấu. Hiện tại đã chạm ngưỡng tuổi 31 và trải qua hai lần sinh nở, nhan sắc của Nam Thương dường như đã bị thời gian bỏ quên. Mỗi lần xuất hiện chung khung hình cùng ông xã hay các con, cô đều khiến dân tình choáng ngợp vì độ trẻ trung như nữ sinh cấp 3.

Ảnh: IG

Ảnh: IG



