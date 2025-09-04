Không phải châu Âu, ngôi làng tuyết trắng này đang “gây sốt” với vẻ ngoài đẹp như cổ tích, khách Việt thích mê

Ngôi làng tuyết trắng gây sốt MXH

Nhắc đến Trung Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay tới những địa danh gắn liền với lịch sử và cảnh quan nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Cửu Trại Câu, Vũ Lăng Nguyên hay Tử Cấm Thành. Đất nước rộng lớn này vốn được thiên nhiên ưu đãi, sở hữu nhiều kỳ quan văn hóa – lịch sử – tự nhiên, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự khám phá và trải nghiệm chiều sâu truyền thống, thay vì chỉ tìm kiếm một không gian sôi động, hiện đại.

Đặc biệt, cộng đồng mạng không khỏi chú ý đến sự xuất hiện của một ngôi làng tuyết trắng được ví như bước ra từ truyện cổ tích. Ngôi làng ấy có tên Xuexiang (Tuyết Hương), nằm dưới chân núi Trường Bạch (Changbai) thuộc tỉnh Hắc Long Giang, cách thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng 280 km về phía đông nam.

Ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, Xuexiang nổi bật với những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, mái phủ dày lớp tuyết trắng xóa. Khung cảnh nên thơ ấy đã biến nơi đây thành điểm check-in mơ ước của nhiều du khách. Năm 2012, làng còn được Ủy ban Văn hóa Trung ương Trung Quốc công nhận là “Ngôi làng văn hóa truyền thống” cấp quốc gia.

Xuexiang trải rộng trên diện tích khoảng 500 ha, bao quanh bởi những ngọn núi cao hơn 1.200m, nổi bật là đỉnh Datudingzi và núi Leymus. Do đặc trưng khí hậu, mùa tuyết ở đây kéo dài tới hơn 7 tháng, với lượng tuyết trung bình dày tới 2 m, tạo nên một bức tranh trắng muốt, vừa yên bình vừa quyến rũ.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên, làng còn hấp dẫn nhờ các điểm tham quan lịch sử và lễ hội văn hóa truyền thống, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ ở vùng đông nam Hắc Long Giang.

Mỗi mùa trong năm, Xuexiang đều khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, đem đến trải nghiệm khác biệt cho du khách: Mùa xuân (tháng 3 – 5): Thiên nhiên bừng tỉnh với cây cối đâm chồi, hoa anh đào nở rộ, tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống.

Mùa hạ và thu (tháng 6 – 11): Thời tiết ấm áp, dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như leo núi, trekking hay tham quan các di tích. Mùa đông (tháng 12 – 2): Thời điểm lý tưởng nhất để cảm nhận trọn vẹn “thiên đường tuyết trắng”. Tuyết rơi dày từ 30 đến 40 cm, phủ kín đất trời, mang lại không gian lãng mạn, hoàn hảo cho việc chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội mùa đông.

Cáp Nhĩ Tân – điểm đến mùa đông yêu thích của du khách Việt

Song song với Xuexiang, thành phố Cáp Nhĩ Tân – thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang – cũng đang là lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt trong mùa đông năm nay. Được mệnh danh là “Thành phố băng” hay “Moskva phương Đông”, Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng với khí hậu lạnh giá và các lễ hội băng đăng rực rỡ.

Theo nhiều công ty du lịch tại Hà Nội, tour Cáp Nhĩ Tân khởi hành vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch đã được bán từ sớm với giá khoảng 30 triệu đồng, thấp hơn mức 32 – 35 triệu đồng của những năm trước.

Lượng khách Việt đặt tour tăng 15 – 20% so với cùng kỳ, nhờ vào sự đa dạng trải nghiệm tại điểm đến. Một số đơn vị còn mở thêm các chuyến bay charter từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, với tần suất bốn chuyến mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu.

Cáp Nhĩ Tân là thành phố đông dân thứ tám của Trung Quốc, đồng thời là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học quan trọng của vùng Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình năm chỉ khoảng 6°C, mùa hè ngắn ngủi, trong khi mùa đông dài và khắc nghiệt, tạo nên điều kiện lý tưởng để thành phố trở thành “thiên đường băng tuyết” hút khách du lịch quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Lưu ý cần chuẩn bị gì?

Nếu bạn có kế hoạch du lịch Cáp Nhĩ Tân tự túc, việc chuẩn bị hành lý và giấy tờ chu đáo sẽ giúp chuyến đi trọn vẹn và an toàn hơn. Thành phố này nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp, thậm chí âm sâu, nên ngoài những thủ tục cơ bản, bạn cần đặc biệt lưu ý đến các vật dụng giữ ấm và bảo vệ sức khỏe.

1. Quần áo giữ ấm

Cáp Nhĩ Tân lạnh buốt quanh mùa đông, vì vậy bạn nên chuẩn bị nhiều quần áo dày, áo phao chống nước và có khả năng giữ nhiệt. Trang phục nên có nhiều lớp để dễ dàng thay đổi khi di chuyển trong và ngoài trời.

2. Găng tay và mũ len

Đầu và tay là những bộ phận dễ mất nhiệt nhất. Hãy chọn găng tay và mũ bằng len, lông cừu hoặc vật liệu cách nhiệt tốt để tránh bị sốc nhiệt khi ra ngoài.

3. Giày chống nước, chống trơn trượt

Di chuyển trên băng tuyết tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Một đôi giày có lớp lót lông ấm áp, đế bám chắc và khả năng chống nước sẽ giúp bạn vừa thoải mái, vừa an toàn.

4. Kính râm và kem chống nắng

Tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, dễ gây chói mắt và ảnh hưởng đến da. Vì thế, đừng quên kính mát chống tia UV và kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp.

5. Visa và hộ chiếu

Bạn nên xin visa du lịch trước 1–2 tháng. Hộ chiếu phải còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tính từ ngày khởi hành.

6. Tiền mặt và thẻ tín dụng

Mang theo tiền mặt đủ dùng trong vài ngày đầu và một thẻ tín dụng để thanh toán hoặc phòng trường hợp khẩn cấp.

7. SIM nội địa hoặc eSIM

Để thuận tiện trong việc gọi điện, truy cập internet và sử dụng bản đồ, bạn nên mua SIM địa phương hoặc eSIM ngay khi tới nơi.

8. Thuốc men cần thiết

Thời tiết lạnh dễ ảnh hưởng đến hệ hô hấp và tiêu hóa. Chuẩn bị sẵn thuốc cảm cúm, nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy… để chủ động xử lý tình huống.

9. Ứng dụng và bản đồ trực tuyến

Tải trước các ứng dụng chỉ đường, dịch thuật và gợi ý du lịch tại Cáp Nhĩ Tân để dễ dàng xây dựng lịch trình cũng như xử lý khi lạc đường.

