Không phải biệt thự hay két sắt, giới siêu giàu cất vàng, siêu xe Ferrari và trang sức tiền tỷ trong hầm sâu 100m giữa lòng núi

Ẩn sâu 100 m dưới lòng núi, khu phức hợp này đang trở thành “két sắt” đặc biệt, nơi giới siêu giàu cất giữ vàng, trang sức và cả những chiếc siêu xe đắt giá.

Thay vì lựa chọn những biệt thự xa hoa hay két sắt kiên cố, một bộ phận giới siêu giàu đang tìm đến những không gian đặc biệt hơn để bảo vệ tài sản giá trị. Tại dãy Alps ở Thụy Sĩ, một khu phức hợp ngầm được xây dựng sâu khoảng 100 m dưới lòng núi, cung cấp nơi lưu trữ an toàn cho vàng, đồ trang sức, siêu xe và nhiều tài sản có giá trị khác.

Nằm giữa khung cảnh núi non của Thụy Sĩ, khu phức hợp này thoạt nhìn gần như không để lộ dấu hiệu của một công trình đặc biệt. Phần lớn hệ thống được bố trí dưới lòng đất, tận dụng cấu trúc tự nhiên của núi đá để tạo thành một “pháo đài” kín đáo dành cho những tài sản mà chủ nhân muốn bảo vệ ở mức cao nhất.

“Kho báu” nằm sâu dưới lòng núi

Điểm đặc biệt của khu phức hợp nằm ở vị trí được xây dựng sâu khoảng 100 m bên trong lòng núi. Tách biệt với khu dân cư và gần như không để lộ dấu hiệu từ bên ngoài, công trình được ví như một “két sắt khổng lồ” dành cho giới siêu giàu.

Bên trong không chỉ có những khu vực lưu trữ tài sản thông thường mà còn được chia thành nhiều không gian phục vụ các mục đích khác nhau. Đây có thể là nơi bảo quản vàng, trang sức, đồng hồ cao cấp, tác phẩm nghệ thuật và các bộ sưu tập có giá trị lớn.

Công trình xây dựng các kho chứa ngầm của Brünig Mega Safe AG giữa lòng núi Brünig. (Ảnh: nypost)

Đáng chú ý, khu phức hợp còn được thiết kế đủ rộng để lưu giữ những chiếc siêu xe đắt tiền, trong đó có Ferrari. Với các chủ nhân sở hữu bộ sưu tập xe có giá trị, việc đưa phương tiện xuống lòng núi không chỉ nhằm tăng cường an ninh mà còn giúp bảo vệ xe khỏi các yếu tố thời tiết và môi trường bên ngoài.

Không gian lưu trữ có thể được kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện bảo quản khác, qua đó tạo môi trường phù hợp cho những tài sản đặc biệt. Từ vàng, trang sức cho tới những chiếc Ferrari trị giá hàng triệu USD, tất cả đều có thể được đặt trong một “kho báu” nằm sâu dưới lòng núi.

Khi lòng núi trở thành “két sắt” khổng lồ

Đối với người sở hữu khối tài sản lớn, bảo vệ tài sản cũng quan trọng không kém việc sở hữu chúng. Một căn biệt thự dù được trang bị camera, báo động và nhiều lớp cửa an ninh vẫn nằm trên mặt đất và có thể trở thành mục tiêu của các hành vi xâm nhập.

Trong khi đó, việc đưa tài sản xuống sâu dưới lòng núi tạo thêm một lớp bảo vệ tự nhiên. Những lớp đá bao quanh công trình khiến việc tiếp cận từ bên ngoài khó khăn hơn, kết hợp với hệ thống cửa an ninh và kiểm soát ra vào để hạn chế người không có quyền tiếp cận.

Hình ảnh bên trong các hầm chứa tài sản dành cho giới siêu giàu tại Thụy Sĩ (Ảnh: nypost)

Tuy nhiên, an ninh không phải yếu tố duy nhất khiến mô hình này thu hút giới giàu có bởi sự riêng tư cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi một người sở hữu nhiều vàng, trang sức, tác phẩm nghệ thuật hay những chiếc xe trị giá hàng triệu USD, việc giữ kín thông tin về nơi lưu trữ tài sản có thể giúp giảm thêm những rủi ro không cần thiết. Một cơ sở nằm sâu trong lòng núi, ít hiện diện trên bề mặt, vì thế mang lại mức độ kín đáo mà những kho lưu trữ thông thường khó có được.

Không gian bên trong cũng khác xa hình dung về một căn hầm tối, chật hẹp. Các khu vực được thiết kế để phù hợp với từng nhóm tài sản, từ những vật phẩm có kích thước nhỏ như đồng hồ, trang sức cho tới những món đồ cồng kềnh như ô tô.

Theo thông tin được công bố, chi phí để sở hữu một không gian lưu trữ tại khu phức hợp này có thể lên tới khoảng 1,23 triệu USD (Ảnh: nypost)

Đối với các nhà sưu tập Ferrari, xe cổ hoặc xe thể thao, diện tích và điều kiện bảo quản là yếu tố đặc biệt quan trọng. Xe không chỉ cần được bảo vệ khỏi nguy cơ mất cắp mà còn phải tránh những tác động có thể làm ảnh hưởng đến tình trạng của phương tiện trong thời gian dài.

Khi sự xa xỉ được đo bằng độ sâu dưới lòng đất

Không phải ngẫu nhiên Thụy Sĩ trở thành nơi xuất hiện những công trình lưu trữ tài sản đặc biệt như Brünig Mega Safe. Quốc gia này có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực bảo quản tài sản có giá trị, trong khi địa hình núi đá của dãy Alps mang lại điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển các công trình ngầm.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là giá trị nằm ở những thứ gần như không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Không biển hiệu, không kiến trúc phô trương, những khu hầm được ẩn sâu trong núi và chỉ dành cho một nhóm khách hàng rất đặc biệt.

Công trường xây dựng hệ thống khoang ngầm của Brünig Mega Safe AG trong khối núi Brünig (Ảnh: nypost)

Với giới thượng lưu, đây có thể được xem là một cách tiếp cận khác đối với khái niệm “xa xỉ”. Thay vì dành ngân sách cho một căn biệt thự rộng hơn hay một bộ sưu tập dễ gây chú ý, họ đầu tư vào một nơi có khả năng bảo vệ những gì mình đang sở hữu trong thời gian dài.

Địa hình Alps đóng vai trò quan trọng trong ý tưởng này. Những khối đá tự nhiên tạo thành lớp bao bọc dày quanh công trình, giúp khu lưu trữ hòa vào địa hình và giảm mức độ hiện diện trên mặt đất. Bên trong, các khu vực có thể được phân chia theo từng loại tài sản, từ những món đồ nhỏ có giá trị cao đến các bộ sưu tập cần không gian lớn như ô tô.

Mô hình này cũng cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng giàu có. Khi tài sản không còn là vấn đề phải tích lũy, bài toán tiếp theo là bảo vệ và quản lý chúng như thế nào. Một nơi lưu trữ đáp ứng đồng thời yêu cầu về an ninh, điều kiện bảo quản và tính riêng tư vì thế trở thành một loại dịch vụ có giá trị riêng.

Nguồn: nypost, ndtv.