Không nhận ra sao nhí một thời

Điện ảnh Việt bước vào mùa phim 30/4-1/5 với mật độ phát hành dày đặc, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động trên thị trường. Sự xuất hiện liên tiếp của Tam Triều Dâng ở cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ trở thành một điểm nhấn đáng chú ý, khi nữ diễn viên cùng lúc góp mặt trong ba dự án phát hành gần nhau.

Vai nữ chính truyền hình đóng cặp cùng Võ Điền Gia Huy

Mở đầu chuỗi dự án là bộ phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay. Tam Triều Dâng đảm nhận vai Thanh Tâm, cô gái trẻ mang tính cách lạc quan nhưng phải đối mặt với nhiều áp lực từ gia đình và định kiến xã hội trong chuyện tình cảm.

Kịch bản đi theo mô-típ quen thuộc “tổng tài - lọ lem”, không đặt nặng yếu tố mới lạ mà tập trung vào nhịp cảm xúc và diễn xuất của dàn diễn viên. Vai Thanh Tâm vì thế đòi hỏi sự tiết chế để giữ được sự tự nhiên, tránh rơi vào lối thể hiện cường điệu.

Bạn diễn của cô, Võ Điền Gia Huy, vào vai Triệu Phú, hình tượng thiếu gia có phần lạnh lùng. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên những tương tác đời thường, dễ tiếp cận với khán giả. Trên mạng xã hội, các trích đoạn của cặp đôi được chia sẻ khá nhiều, cho thấy mức độ quan tâm nhất định của người xem.

Dù không tạo đột phá về nội dung, bộ phim vẫn duy trì sức hút nhờ cách triển khai gọn gàng và sự phối hợp tương đối ăn ý của dàn diễn viên. Với Tam Triều Dâng, đây là vai diễn giúp cô giữ độ nhận diện ổn định trên màn ảnh nhỏ.

Vai chính điện ảnh đầu tay cùng Ảnh đế Liên Bỉnh Phát

Song song với phim truyền hình, Tam Triều Dâng xuất hiện trong Bẫy tiền, dự án điện ảnh khởi chiếu ngày 10/4, đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng.

Phim do Oscar Dương thực hiện, khai thác đề tài lừa đảo công nghệ cao. Nội dung xoay quanh nhân vật Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát), người rơi vào khủng hoảng tài chính và bị cuốn vào một đường dây lừa đảo. Nhân vật Thanh Tâm của Tam Triều Dâng là người yêu, đồng thời cũng trở thành nạn nhân trong vòng xoáy này.

So với vai diễn truyền hình, Thanh Tâm trong Bẫy tiền có cấu trúc tâm lý phức tạp hơn, đòi hỏi sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt, từ yếu mềm đến quyết liệt. Đây cũng là thử thách lớn hơn về mặt diễn xuất khi phim đi theo hướng tâm lý - kịch tính.



Tam Triều Dâng cho biết cô gặp khó khi nhập vai người phụ nữ yêu vô điều kiện: “Tôi chưa từng yêu ai quá bốn năm nên cảm xúc đó khá mới mẻ. Thanh Tâm là kiểu người dám hy sinh tất cả vì tình yêu, điều đó khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa thấy thách thức khi thể hiện".

Phản ứng giữa hai diễn viên chính được ê-kíp đánh giá là tự nhiên, góp phần tạo nên sự kết nối cảm xúc cho câu chuyện. Đạo diễn Oscar Dương cho biết, anh hoàn toàn bất ngờ trước “phản ứng hóa học” tự nhiên của hai diễn viên: “Ban đầu tôi lo rằng họ khó tìm được điểm chung, nhưng chỉ sau vài buổi làm việc, tôi nhận ra giữa họ tồn tại sự kết nối đặc biệt. Khi đứng trước ống kính, họ không còn là Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng, mà thực sự là hai nhân vật yêu nhau".

Thử sức ở thể loại hài trong Trùm Sò dịp 30/4

Dự án thứ ba khép lại “hat-trick” tháng 4 là Trùm Sò , dự kiến ra rạp từ ngày 24/4. Phim do Đức Thịnh thực hiện, thuộc thể loại hài, hướng đi phổ biến trong mùa phim lễ.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên như Thanh Thúy, Doãn Quốc Đam và Mai Phương. Trong phim, Tam Triều Dâng xuất hiện với hình ảnh tươi sáng, thiên về yếu tố giải trí, khác biệt so với màu sắc tâm lý trong Bẫy tiền .

Việc cùng lúc góp mặt trong hai phim điện ảnh với hai tông màu đối lập, một kịch tính, một hài hước là cơ hội để nữ diễn viên thử nghiệm nhiều dạng vai trong cùng một giai đoạn.

Sự xuất hiện liên tiếp trong ba dự án không chỉ mang tính thời điểm, mà còn phản ánh quá trình tích lũy của Tam Triều Dâng sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Dù ở những dạng vai khác nhau, điểm chung là Tam Triều Dâng phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật, tạo được sự kết nối với khán giả thông qua khả năng diễn xuất. Điểm chung lớn để Tam Triều Dâng nhận ba vai diễn này là nhân vật luôn nghĩ cho người khác, dành sự yêu thương và mong muốn bảo vệ người thân yêu của mình.

Bắt đầu từ các vai diễn khi còn nhỏ, cô dần xây dựng nền tảng qua nhiều dự án truyền hình như Tiệm bánh hoàng tử bé , Nước mắt loài cỏ dại hay các phim gần đây như Hoa vương , Tiểu tam không có lỗi? , Tham vọng giàu sang . Những dự án này giúp cô duy trì độ nhận diện với khán giả truyền hình trước khi chuyển hướng mạnh hơn sang điện ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, Tam Triều Dâng được đánh giá là gương mặt trẻ có khả năng đảm nhận đa dạng vai diễn, dù vẫn cần thêm thời gian để khẳng định rõ nét dấu ấn cá nhân trên màn ảnh rộng.

Việc cùng lúc có hai phim điện ảnh ra rạp trong một tháng là cột mốc đáng chú ý, nhưng cũng đi kèm áp lực về hiệu quả phòng vé và phản hồi từ khán giả. Cô cũng được kỳ vọng là ngọc nữ điện ảnh thế hệ mới.