Không nhận ra quá khứ của nam thần Hàn Quốc, luộm thuộm đi thảm đỏ thế mà hay!

Koo Kyo Hwan là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc hiếm hoi cân bằng được cả tính nghệ thuật lẫn sức hút đại chúng. Xuất thân từ dòng phim độc lập, anh gây tiếng vang với Jane rồi dần khẳng định vị thế qua loạt dự án đình đám như Peninsula, Escape from Mogadishu, D.P., Parasyte: The Grey, Escape và gần đây nhất là vai phản diện đấy ấn tượng trong Colony: Bẫy Xác Sống.
Song song với diễn xuất đa dạng, nam diễn viên còn được đánh giá cao ở mảng thời trang nhờ thần thái lạnh lùng, cuốn hút và gout ăn mặc mang đậm chất nghệ sĩ. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Koo Kyo Hwan thường ghi điểm với những set đồ tối giản nhưng đầy cá tính, mang đậm chất rieeg. Tuy nhiên, 1 khoảnh khắc "như vừa chạy ra khỏi nhà" bất ngờ bị đào lại của nam diễn viên tại thảm đỏ Buil Film Awards 2017 đang khiến dân tình vô cùng thích thú. Đây cũng là năm anh giành giải Best New Actor với bộ phim Jane nên diện mạo không thể giản dị hơn này càng khiến nhiều người xem phải bật cười.
Tạo hình "như lạc vào thảm đỏ" của Koo Kyo Hwan tại Buil Film Awards 2017. (Nguồn: Threads)
Koo Kyo Hwan xuất hiện tại thảm đỏ với vẻ ngoài khác lạ, anh diện áo trench coat màu xám đậm dáng ngắn, cài kín cúc theo phong cách khá thực dụng, kết hợp cùng quần jeans bạc màu ôm sát và giày thể thao đen đơn giản. Trên vai ngôi sao sinh năm 1982 còn đeo ba lô đen và dây đeo thiết bị trước ngực, khiến tổng thể giống 1 outfit như "ông chú" đi làm hơn là tham dự thảm đỏ điện ảnh.
Điểm khiến tạo hình thêm phần khó hiểu chính là mái tóc xoăn dài bồng xù, rối nhẹ và gần như không được tạo kiểu. Kết hợp với cặp kính gọng tròn và biểu cảm có phần ngơ ngác, diện mạo của Koo Kyo Hwan còn khiến netizen ví von như nhân viên xử lý kỹ thuật. Và đây cũng có lẽ là outfit thảm đỏ độc lạ "có 1 không 2" của làng giải trí Hàn Quốc.
Trái ngược hoàn toàn với khoảnh khắc xuề xòa từng gây sốt năm 2017, Koo Kyo Hwan hiện tại sở hữu phong cách đi thảm đỏ hay sự kiện đều vô cùng ấn tượng. Nam diễn viê thường ưu ái với những bộ suit tối giản mang tinh thần hiện đại, cá tính và trẻ trung. Các thiết kế phom dáng chuẩn, màu sắc trung tính với những đường cắt độc đáo, chất liệu cao cấp được ngôi sao sinh năm 1982 mix & match một cách khéo léo, hài hòa. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, Koo Kyo Hwan vẫn toát lên vẻ nghệ sĩ đầy cuốn hút nhờ thần thái lạnh lùng đặc trưng. Mái tóc của anh cũng luôn được vuốt chỉn chu, gọn gàng, giúp tổng thể thêm sang trọng và làm nổi bật gương mặt góc cạnh trước ống kính.
Không chỉ ghi điểm khi diện suit lịch lãm, phong cách thời trang đời thường của Koo Kyo Hwan còn khiến nhiều người ấn tượng qua những bản phối hiện đại và nịnh mắt. Nam diễn viên thường lựa chọn những item cơ bản như áo thun, sơ mi, sweater dáng rộng hay quần jeans, trouser nhưng được phối theo cách tinh tế, có gout và mang đậm chất nghệ sĩ. Anh ưu tiên bảng màu trung tính như đen, xám, be hoặc xanh navy, giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa cuốn hút.