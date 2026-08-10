Không nhận ra quá khứ của nam thần Hàn Quốc, luộm thuộm đi thảm đỏ thế mà hay!

Chắc khó ai có tạo hình thảm đỏ "như vừa chạy ra khỏi nhà" giống nam diễn viên này.

Koo Kyo Hwan là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc hiếm hoi cân bằng được cả tính nghệ thuật lẫn sức hút đại chúng. Xuất thân từ dòng phim độc lập, anh gây tiếng vang với Jane rồi dần khẳng định vị thế qua loạt dự án đình đám như Peninsula, Escape from Mogadishu, D.P., Parasyte: The Grey, Escape và gần đây nhất là vai phản diện đấy ấn tượng trong Colony: Bẫy Xác Sống.

Song song với diễn xuất đa dạng, nam diễn viên còn được đánh giá cao ở mảng thời trang nhờ thần thái lạnh lùng, cuốn hút và gout ăn mặc mang đậm chất nghệ sĩ. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Koo Kyo Hwan thường ghi điểm với những set đồ tối giản nhưng đầy cá tính, mang đậm chất rieeg. Tuy nhiên, 1 khoảnh khắc "như vừa chạy ra khỏi nhà" bất ngờ bị đào lại của nam diễn viên tại thảm đỏ Buil Film Awards 2017 đang khiến dân tình vô cùng thích thú. Đây cũng là năm anh giành giải Best New Actor với bộ phim Jane nên diện mạo không thể giản dị hơn này càng khiến nhiều người xem phải bật cười.

Tạo hình "như lạc vào thảm đỏ" của Koo Kyo Hwan tại Buil Film Awards 2017. (Nguồn: Threads)