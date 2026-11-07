HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không nhận ra NS Việt Hương

Minh Ngọc
|

Ở tuổi 50, NS Việt Hương vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, cân bằng giữa hoạt động giải trí, kinh doanh và gia đình.

Việt Hương vốn là nghệ sĩ được biết đến có khả năng biến hóa ngoại hình linh hoạt. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô từng xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau, từ những vai diễn hài hước, bình dân đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý. Chính sự đa dạng này đã trở thành một trong những dấu ấn riêng của nữ diễn viên.

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, thay vì hình ảnh tóc tối màu thường thấy, nữ diễn viên lựa chọn mái tóc vàng sáng nổi bật. Trong buổi livestream, Việt Hương diện chiếc áo trắng trễ vai, khoe vẻ ngoài nữ tính. Kiểu tóc mới cũng khiến diện mạo của nữ nghệ sĩ có sự thay đổi rõ rệt.

Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn không ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau. Nếu trước đây khán giả đã quen với hình ảnh nữ danh hài có ngoại hình giản dị, gần gũi và biểu cảm hài hước, lần xuất hiện này lại mang đến cảm giác điệu đà, nữ tính và có phần mới lạ.

Không nhận ra NS Việt Hương - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Việt Hương lộ diện với vẻ ngoài khác lạ trên sóng livestream. Ảnh: FBNV

Không nhận ra NS Việt Hương - Ảnh 2.

Không nhận ra NS Việt Hương - Ảnh 3.

Trước đó, cô gắn liền với mái tóc tối màu quen thuộc. Ảnh: FBNV

Việt Hương tên đầy đủ Nguyễn Việt Hương, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Cô là một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình sân khấu, truyền hình và điện ảnh.

Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, khả năng ứng biến linh hoạt cùng phong cách hài duyên dáng, Việt Hương được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình như Gala Cười, Người bí ẩn, Thách thức danh hài và nhiều dự án phim ảnh.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, nghệ sĩ còn thử sức ở các lĩnh vực MC, giám khảo, sản xuất chương trình và kinh doanh. Những năm gần đây, Việt Hương thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, livestream giao lưu và giới thiệu các sản phẩm kinh doanh đến người theo dõi.

Không nhận ra NS Việt Hương - Ảnh 4.

NS Việt Hương một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương còn được nhiều người quan tâm bởi cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Hoài Phương. Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, gia đình nữ nghệ sĩ đã trở về Việt Nam để phát triển công việc và ổn định cuộc sống. Ông xã Hoài Phương thường xuyên đồng hành cùng vợ trong những hoạt động nghệ thuật và các sự kiện quan trọng. Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, cân bằng giữa hoạt động giải trí, kinh doanh và gia đình.

Không nhận ra NS Việt Hương - Ảnh 5.

Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, gia đình nữ nghệ sĩ đã trở về Việt Nam để phát triển công việc và ổn định cuộc sống. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

Tags

việt hương

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại