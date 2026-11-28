Angelababy vừa lộ diện sau khi Huỳnh Hiểu Minh có những phát ngôn gây dậy sóng về cuộc hôn nhân giữa họ.

Sáng 28/11, tờ HK101 cho hay, Angelababy vừa có mặt tại Thượng Hải để tham dự sự kiện thắp sáng cây thông Noel của 1 thương hiệu. Nữ ngôi sao sinh năm 1989 diện áo len dệt kim màu trắng phối cùng áo ghi lê lông xù và chân váy ngắn xếp ly.

Trong hoạt động mới đây, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh ghi điểm lớn nhờ sự thân thiện khi không chỉ chụp ảnh cùng gấu bông Teddy khổng lồ mà còn cầm đèn ngôi sao nhiệt tình tạo dáng trước ống kính, suốt buổi luôn nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn trên môi.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo khác lạ của Angelababy trong sự kiện vừa mới diễn ra. Qua clip chưa chỉnh sửa, nữ diễn viên 8X lộ ra gương mặt đơ cứng thiếu tự nhiên, tổng thể đường nét mất đi sự thanh thoát vốn có. Khi cười, cô còn bị soi dấu hiệu tuổi tác hiện lên trên gương mặt, trông già dặn khác hẳn so với hình ảnh trẻ trung thường thấy trước đây. Thậm chí, nhiều khán giả thừa nhận đã phải dụi mặt nhìn cho thật kỹ thì mới nhận ra người phụ nữ trong clip là Angelababy.

Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao trước đoạn video ghi lại màn lộ diện quá đỗi khác lạ của Angelababy trong sự kiện mới đây. Nguồn: Weibo

Angelababy hiện tại (ảnh trái) xuống sắc, lộ rõ gương mặt đơ cứng khác lạ tới mức khó có thể nhận ra nổi. Ảnh: Weibo

Khi cười lên, gương mặt cô không chỉ trông thiếu tự nhiên mà còn lộ ra cả dấu hiệu tuổi tác. Ảnh: Weibo

Công chúng hoang mang không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gương mặt của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang tranh cãi sôi nổi xung quanh diện mạo khác lạ của Angelababy ở thời điểm hiện tại. Trong đó, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn nữ minh tinh 8X vừa đi làm thẩm mỹ về nên mặt chưa vào form và vẫn còn trông cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Nhưng song song với đó, cũng có nhiều fan cho rằng Angelababy bị dìm thê thảm do lối trang điểm không phù hợp.

Angelababy sinh năm 1989, đến từ Hong Kong (Trung Quốc) sau đó chuyển tới đại lục để sinh sống, phát triển sự nghiệp. Xuất phát điểm với vai trò người mẫu tuổi teen, con đường diễn xuất của Angelababy chỉ thực sự bắt đầu khi cô tham gia bộ phim Trivial Matters năm 2007 ở tuổi 17. Tuy chỉ đảm nhiệm vai khách mời nhưng ngoại hình trong trẻo, sáng ngời của cô đã lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, trong đó có cả nhiều vị đạo diễn có tiếng.

Năm 2011, người đẹp 8X có vai chính đầu tiên trong bộ phim hài lãng mạn Love You You, đóng cặp với tài tử Bành Vu Yến. Kể từ đó, cô nàng được “chọn mặt gửi vàng” vào vai nữ chính trong nhiều tác phẩm truyền hình như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời Đại Khởi Nghiệp, Người Lái Đò… Tuy nhiên, tất cả những tác phẩm này đều không bùng nổ như mong đợi cũng chẳng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Từ khi ra mắt tới nay, Angelababy luôn không thiếu nhiệt và đề tài gây bàn tán. Ảnh: Weibo

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Những tưởng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy sẽ sống hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức kết thúc, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Cuộc hôn nhân của cô với Huỳnh Hiểu Minh đã khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Sohu

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh đã làm khách mời trên podcast của MC nổi tiếng Dịch Lập Cạnh và bất ngờ hé lộ về nguyên nhân ly hôn Angelababy. Nam diễn viên họ Huỳnh không trách móc vợ cũ mà chỉ tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Huỳnh Hiểu Minh cho biết, gần 40 tuổi anh mới kết hôn với Angelababy, ngoái đầu nhìn lại mới thấy bản thân khi ấy thực sự chưa chín chắn, đã đưa ra đánh giá sai lầm về cuộc đời. Nhìn lại lựa chọn năm xưa, anh tự đánh giá rằng mình lúc đó thật ngốc.

Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ thêm rằng, suy nghĩ trước đây của bản thân rất đơn giản, cứ ngỡ liều mạng kiếm tiền, mang lại sự bảo đảm về mặt vật chất là đã được xem như có trách nhiệm. Nhưng trên thực tế anh lại bỏ qua sự đồng hành, giao tiếp và chia sẻ cảm xúc trong tình cảm với đối phương, khiến 2 người họ dần không thể bước tiếp cùng nhau.

Xuyên suốt buổi trò chuyện, tài tử họ Huỳnh không hề trách móc bất cứ ai mà nhận phần lớn trách nhiệm về mình, cho rằng năm đó bản thân chưa thực sự hiểu cách vun vén cho hôn nhân nên mới dẫn tới đổ vỡ.