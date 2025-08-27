HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không nhận ra Lệnh Hồ Xung điển trai nhất màn ảnh

Minh Vũ |

Lữ Tụng Hiền nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Hồ Xung trong phim "Tiếu ngạo giang hồ". Nam diễn viên vừa trải qua cơn nguy kịch.

Ngày 25/8, trang HK01 đưa tin vợ của nữ diễn viên Lữ Tụng Hiền là Mạch Cảnh Đình cho biết hơn hai tháng qua, gia đình trải qua nỗi sợ hãi vì nam diễn viên mắc bệnh nguy cấp đột ngột, phải nằm trong phòng cấp cứu "giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một giây.

Tài tử Tiếu ngạo giang hồ bị nhiễm trùng phổi do vi khuẩn, các triệu chứng lúc đầu không rõ rệt nhưng sau đó ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Lữ Tụng Hiền liên tục phải nằm cấp cứu trong các phòng áp lực âm, chăm sóc đặc biệt và khoa cách ly. Chỉ trong 14 ngày, nam diễn viên giảm 18 kg.

Lữ Tụng Hiền chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, thực ra tôi hôn mê suốt thời gian qua và không có cảm giác gì cả. Tôi xin lỗi vì đã để những người xung quanh đau buồn và lo lắng cho tôi. Lần này, tôi thực sự hiểu được cảm giác được thập tử nhất sinh. Ai cũng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình kể cả khi bận rộn".

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Bác sĩ cho biết trường hợp của Lữ Tụng Hiền hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng. Không những vậy, lúc đầu nam diễn viên còn bị chẩn đoán sai.

Theo HK01 , thời gian gần đây, Lữ Tụng Hiền tham gia bộ phim Vô danh giang hồ , nam diễn viên xuất hiện với vóc dáng gầy rộc, mặt hốc hác khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi bị bệnh, Lữ Tụng Hiền vẫn chưa xuất hiện trở lại.

TIN LIÊN QUAN

Lữ Tụng Hiền có cuộc hôn nhân êm đềm với Mạch Cảnh Đình, từng là diễn viên của TVB, hơn ông 4 tuổi. Cả hai hạnh phúc với cuộc sống về già nhưng thiếu vắng tiếng cười con trẻ vì Mạch Cảnh Đình không thể sinh con khi từng trải qua một vụ tai nạn thương tâm. Gần đây, nam diễn viên cùng vợ xuất hiện trên livestream bán quần áo trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ trước hình ảnh sa sút ở tuổi 54 của "Lệnh Hồ Xung" nổi tiếng một thời. Ngoài ra, nam diễn viên từng đóng Người hùng đảo Bình Châu (Rural Hero), Hiệp cốt nhân tâm ...

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Lữ Tụng Hiền gầy rộc xuất hiện vào tháng 6.

Thiếu tá quân y trong "Mưa đỏ": Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt
Tags

tiếu ngạo giang hồ

Lệnh Hồ Xung

Lữ Tụng Hiền

Sao hoa ngữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại